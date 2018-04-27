17:07, 27 Nisan 2018 Cuma

Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden 1 MayÄ±s aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul ValiliÄŸi, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda 26 bin 174 emniyet gÃ¶revlisinin Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°stanbul ValiliÄŸinin internet sitesinde yayÄ±mlanan duyuruda, ÅŸÃ¶yle denildi:

"Maltepe Miting AlanÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan kutlamalarÄ±n huzur ve barÄ±ÅŸ iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtirilmesine yÃ¶nelik olarak miting alanÄ±nda ve il genelinde her tÃ¼rlÃ¼ tedbir en Ã¼st dÃ¼zeyde planlanmÄ±ÅŸ; metro, metrobÃ¼s ve Marmaray gibi ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ± ile halkÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun olarak kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zergahlarda gÃ¼venlik ve trafik tedbirleri alÄ±nmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bu kapsamda 26 bin 174 personelimiz bayram kutlamalarÄ±nda gÃ¶rev alacaktÄ±r."

Miting Ã¶ncesi, sÄ±rasÄ± ve sonrasÄ±nda ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±lacak yollar ile kullanÄ±labilecek alternatif gÃ¼zergahlarÄ±n ayrÄ±ca aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± belirtilerek, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan alÄ±nan tedbirlerin uygulanmasÄ± esnasÄ±nda kurallara riayet etmeleri ve herhangi bir tahrik ve taÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa prim vermemelerini rica ediyor, iÅŸÃ§i ve emekÃ§i kardeÅŸlerimizin 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

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