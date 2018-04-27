17:19, 27 Nisan 2018 Cuma

Berlin polisinden PKK yandaÅŸlarÄ±na uyarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Berlin polisi, 1 MayÄ±s gÃ¶sterilerinde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK sembollerinin taÅŸÄ±nmasÄ± durumunda sorumlulara yasal iÅŸlem yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Berlin Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Devrimci 1 MayÄ±s GÃ¶sterisi" adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlenecek gÃ¶steriye katÄ±lacaklardan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ sembollerinin taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n istendiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde basÄ±nda Ã§Ä±kan bazÄ± haberlerin doÄŸru olduÄŸu, Dernekler YasasÄ±na gÃ¶re suÃ§ teÅŸkil eden bu tÃ¼r olaylarÄ±n takip edileceÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, bu tÃ¼r suÃ§ olaylarÄ±nÄ±n Berlin polisi tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve suÃ§lularÄ±n daha sonra cezalandÄ±rÄ±labilmeleri iÃ§in belgelendirileceÄŸi ifade edildi.

Polisin bu konuda taktiksel aÃ§Ä±dan uygun bir zamanda harekete geÃ§tiÄŸi ve bÃ¶ylece gÃ¶sterinin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesini engellememeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± kaydedildi.

Almanya'da 1993 yÄ±lÄ±ndan beri yasak olan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya ait paÃ§avralarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± da suÃ§ kapsamÄ±na giriyor.

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