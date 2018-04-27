17:36, 27 Nisan 2018 Cuma

Husilerden Suudi Arabistan'a fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'den Suudi Arabistan'a atÄ±lan balistik fÃ¼zenin Necran kenti semalarÄ±nda imha edildiÄŸi bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansÄ± SPA'da yer alan habere gÃ¶re, Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Turki el-Maliki, Ã¼lkenin sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesi yakÄ±nlarÄ±ndaki Necran kentine balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini belirtti.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n, Yemen'in kuzey bÃ¶lgesindeki Husiler tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Maliki, fÃ¼zenin hava savunma sistemlerince imha edildiÄŸini aktardÄ±.

Husilerin balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ±na devam etmesinin, "Ä°ran'Ä±n Husilere yÃ¶nelik silah ve fÃ¼ze desteÄŸinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼" anlamÄ±na geldiÄŸine dikkati Ã§eken Maliki, "Ä°ran destekli Husilerin yaptÄ±ÄŸÄ± bu dÃ¼ÅŸmanca tavÄ±r, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin 2216 ile 2231 sayÄ±lÄ± kararlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k bir ihlalidir ve baÅŸta Suudi Arabistan olmak Ã¼zere bÃ¶lge gÃ¼venliÄŸini tehdit etmektedir." ifadelerini kullandÄ±.

Yemen'de yÃ¶netimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana baÅŸta olmak Ã¼zere bazÄ± bÃ¶lgeleri kontrolÃ¼nde tutuyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri, 2015'ten bu yana meÅŸru yÃ¶netime baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lere destek veriyor.