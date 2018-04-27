17:41, 27 Nisan 2018 Cuma

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± toplum merkezlerinin sayÄ±sÄ±nÄ± artacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Alper KÃ¼Ã§Ã¼k, toplum merkezi sayÄ±larÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Toplum merkezi sayÄ±sÄ±, bu yÄ±l sonuna kadar 15'e Ã§Ä±karÄ±lacak. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l yeni toplum merkezlerimiz de Suriyeli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun olduÄŸu yerlerde hizmet verecek." dedi.

Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye'de bulunan ve Anzak Koyu'nda Åžafak Ayini'ne katÄ±lan AvustralyalÄ± 11 milletvekili, TÃ¼rkiye'nin insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde incelemek iÃ§in Ankara'daki TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Toplum Merkezi'ni ziyaret etti.

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Alper KÃ¼Ã§Ã¼k, toplum merkezinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda AvustralyalÄ± milletvekillerine bilgi verdi. Ziyarette, milletvekilleri, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ±n yaptÄ±klarÄ± etkinliklerin yanÄ± sÄ±ra Suriyeli kadÄ±nlarÄ±n el sanatlarÄ±, bilgisayar ve dil kurslarÄ± eÄŸitimlerini de gÃ¶rme fÄ±rsatÄ± buldu.

KÃ¼Ã§Ã¼k, ziyarete iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ankara Toplum Merkezi'nin diÄŸer illerdeki toplum merkezleri gibi psikososyal Ã§alÄ±ÅŸmalar, mesleki kurslar, dil kurslarÄ± gibi alanlarda TÃ¼rkiye'de bulunan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve tÃ¼m TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na hizmet verdiÄŸini sÃ¶yledi.

Toplum merkezlerinin hizmetlerini ve sayÄ±sÄ±nÄ± Ã¼lke genelinde artÄ±rmaya devam edeceklerini vurgulayan KÃ¼Ã§Ã¼k, "TÃ¼rkiye genelinde, ÅŸu anda 12 toplum merkezimiz var. Toplum merkezi sayÄ±mÄ±z, bu yÄ±l sonu itibarÄ±yla 15'e Ã§Ä±karÄ±lacak. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l yeni toplum merkezlerimiz de Suriyeli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun olduÄŸu yerlerde hizmet verecek." dedi.

Toplum merkezlerinin sadece TÃ¼rkiye'de bulunan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara deÄŸil tÃ¼m vatandaÅŸlara aÃ§Ä±k olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen KÃ¼Ã§Ã¼k, dil kursu, kuafÃ¶rlÃ¼k, el sanatlarÄ±na katÄ±lmak isteyen herkesin baÅŸvurabileceÄŸini sÃ¶yledi.

Konuk parlamenterlerin Ankara Toplum Merkezindeki faaliyetlerden Ã§ok etkilendiklerini ifade eden KÃ¼Ã§Ã¼k, "Milletvekilleri Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce de TÃ¼rkiye'ye gelmiÅŸ ve Gaziantep'te bir kampÄ± ziyaret etmiÅŸler. Avustralya'da TÃ¼rkiye'nin ve TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatmaya sÃ¶z verdiler. AynÄ± zamanda onlar da Ã¼lkelerine daha fazla mÃ¼lteci kabul etme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n da olduÄŸundan bahsettiler." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

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