TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± toplum merkezlerinin sayÄ±sÄ±nÄ± artacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Alper KÃ¼Ã§Ã¼k, toplum merkezi sayÄ±larÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Toplum merkezi sayÄ±sÄ±, bu yÄ±l sonuna kadar 15'e Ã§Ä±karÄ±lacak. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l yeni toplum merkezlerimiz de Suriyeli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun olduÄŸu yerlerde hizmet verecek." dedi.
Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye'de bulunan ve Anzak Koyu'nda Åžafak Ayini'ne katÄ±lan AvustralyalÄ± 11 milletvekili, TÃ¼rkiye'nin insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde incelemek iÃ§in Ankara'daki TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Toplum Merkezi'ni ziyaret etti.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Alper KÃ¼Ã§Ã¼k, toplum merkezinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda AvustralyalÄ± milletvekillerine bilgi verdi. Ziyarette, milletvekilleri, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ±n yaptÄ±klarÄ± etkinliklerin yanÄ± sÄ±ra Suriyeli kadÄ±nlarÄ±n el sanatlarÄ±, bilgisayar ve dil kurslarÄ± eÄŸitimlerini de gÃ¶rme fÄ±rsatÄ± buldu.
KÃ¼Ã§Ã¼k, ziyarete iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ankara Toplum Merkezi'nin diÄŸer illerdeki toplum merkezleri gibi psikososyal Ã§alÄ±ÅŸmalar, mesleki kurslar, dil kurslarÄ± gibi alanlarda TÃ¼rkiye'de bulunan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve tÃ¼m TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na hizmet verdiÄŸini sÃ¶yledi.
Toplum merkezlerinin hizmetlerini ve sayÄ±sÄ±nÄ± Ã¼lke genelinde artÄ±rmaya devam edeceklerini vurgulayan KÃ¼Ã§Ã¼k, "TÃ¼rkiye genelinde, ÅŸu anda 12 toplum merkezimiz var. Toplum merkezi sayÄ±mÄ±z, bu yÄ±l sonu itibarÄ±yla 15'e Ã§Ä±karÄ±lacak. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l yeni toplum merkezlerimiz de Suriyeli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun olduÄŸu yerlerde hizmet verecek." dedi.
Toplum merkezlerinin sadece TÃ¼rkiye'de bulunan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara deÄŸil tÃ¼m vatandaÅŸlara aÃ§Ä±k olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen KÃ¼Ã§Ã¼k, dil kursu, kuafÃ¶rlÃ¼k, el sanatlarÄ±na katÄ±lmak isteyen herkesin baÅŸvurabileceÄŸini sÃ¶yledi.
Konuk parlamenterlerin Ankara Toplum Merkezindeki faaliyetlerden Ã§ok etkilendiklerini ifade eden KÃ¼Ã§Ã¼k, "Milletvekilleri Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce de TÃ¼rkiye'ye gelmiÅŸ ve Gaziantep'te bir kampÄ± ziyaret etmiÅŸler. Avustralya'da TÃ¼rkiye'nin ve TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatmaya sÃ¶z verdiler. AynÄ± zamanda onlar da Ã¼lkelerine daha fazla mÃ¼lteci kabul etme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n da olduÄŸundan bahsettiler." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
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Edirne'de saÄŸanak nedeniyle bazÄ± cadde ve sokaklarda su birikintileri oluÅŸtu, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler trafikte ilerlemekte zorluk Ã§ekti.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± KÃ¼Ã§Ã¼k, "Toplum merkezi sayÄ±sÄ±, bu yÄ±l sonuna kadar 15'e Ã§Ä±karÄ±lacak. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l yeni toplum merkezlerimiz de Suriyeli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun olduÄŸu yerlerde hizmet verecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden 1 MayÄ±s kutlamalarÄ± ile ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "26 bin 174 personelimiz bayram kutlamalarÄ±nda gÃ¶rev alacaktÄ±r" denildi
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15 Temmuz'da cuntacÄ± generali Ã¶ldÃ¼rerek darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Åžehit Astsubay Ã–mer Halisdemir'in kardeÅŸi Soner Halisdemir, 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde AK Parti'den milletvekili aday adayÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
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4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± darbe davasÄ±nda, 76 sanÄ±k iÃ§in aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP'den Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§en 15 milletvekili ile ilgili, "Siz bakmayÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n AK Parti'yi tek adamlÄ±kla suÃ§lamalarÄ±na. Bu Ã¼lkede diktatÃ¶r gÃ¶rmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; partisine, kamuoyuna ve milletimize hiÃ§bir makul gerekÃ§e gÃ¶stermeden, siyaset mÃ¼hendisliÄŸi Ã¼rÃ¼nÃ¼ yÃ¶ntemlerle zorla parti deÄŸiÅŸtirtenlere bakmalÄ±dÄ±r." dedi.
FÄ±rÄ±ncÄ±lar Federasyonu BaÅŸkanÄ± BalcÄ±, Ramazan pidesinin fiyatÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re Ankara ve Ä°stanbul'da 275 gramlÄ±k pidenin 2 liradan, Ä°zmir'de ise 350 gram pidenin 2,5 liradan satÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼kleri 2 MayÄ±s'ta ilan ediliyor. Yurt Ä°Ã§i SeÃ§men KÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ askÄ± listeleri 2 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba saat 08.00'de, Yurt DÄ±ÅŸÄ± SeÃ§men KÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ ise 2 MayÄ±s TSÄ° 08.00'de www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilecek
Bursa merkezli 4 ilde, FETÃ–'nÃ¼n "mahrem askeri yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik operasyonda, 6 muvazzaf subay ve astsubay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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