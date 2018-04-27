19:13, 27 Nisan 2018 Cuma

Trump Rusya soruÅŸturmasÄ±nda aklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de CumhuriyetÃ§ilerin Ã§oÄŸunlukta olduÄŸuÂ Temsilciler MeclisiÂ Ä°stihbarat Komitesinin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Rusya soruÅŸturmasÄ±yla ilgili nihai raporda,Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n seÃ§im kampanya ekibi ile Rusya arasÄ±nda herhangi bir gizli iÅŸ birliÄŸi olduÄŸuna yÃ¶nelik bir delilin bulunamadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Temsilciler Meclisi Ä°stihbarat Komitesi, yaklaÅŸÄ±k 1,5 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Rusya soruÅŸturmasÄ±yla ilgili nihai raporunu kamuoyuna aÃ§Ä±kladÄ±.

Raporda, 8 KasÄ±m 2016'da yapÄ±lan ABD BaÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri sÃ¼recinde Trump'Ä±n seÃ§im kampanya ekibi ile Rusya arasÄ±nda gizli iÅŸbirliÄŸi olduÄŸuna yÃ¶nelik hiÃ§bir delilin bulunamadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.

Trump'Ä± Rusya soruÅŸturmasÄ±nda Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de aklayan rapor, komitedeki CumhuriyetÃ§ilerin tam desteÄŸini alÄ±rken, DemokratlarÄ±n ÅŸiddetli itirazlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Demokratlar, komitede Ã§oÄŸunluÄŸa sahip olan CumhuriyetÃ§ilerin soruÅŸturmayla ilgili yeterince mÃ¼lakat ve araÅŸtÄ±rma yapmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ savunuyor.

TRUMP'TAN "CADI AVI" MESAJI

Ã–te yandan komitenin raporunu aÃ§Ä±klamasÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼re sonra Twitter hesabÄ±ndan bir paylaÅŸÄ±mda bulunan ABD BaÅŸkanÄ± Trump, kendi seÃ§im kampanyasÄ± ile Rusya arasÄ±nda hiÃ§bir gizli iliÅŸki veya baÄŸlantÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Trump, mesajÄ±nda, "Tam bir cadÄ± avÄ±! Hemen ÅŸimdi sona ermeli!" ifadelerini kullandÄ±.

SENATO Ä°LE MUELLER SORUÅžTURMALARI SÃœRÃœYOR

DiÄŸer yandan, Temsilciler Meclisi Ä°stihbarat Komitesinin yanÄ±nda Senato Ä°stihbarat Komitesi ile Senato Adalet Komitesinin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ ayrÄ± soruÅŸturmalar halen devam ediyor.

Bununla birlikte ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan geÃ§en yÄ±l soruÅŸturmaya atanan Ã–zel Yetkili SavcÄ±Â Robert Mueller'Ä±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Rusya soruÅŸturmasÄ± da sÃ¼rÃ¼yor.

Senato bÃ¼nyesinde devam eden soruÅŸturmalarla ilgili nihai raporlarÄ±n ilerleyen haftalarda aÃ§Ä±klanmasÄ±, Mueller'Ä±n soruÅŸturmasÄ±nÄ±n ise daha uzun sÃ¼re devam etmesi bekleniyor.

Â