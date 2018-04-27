Ä°ngiltere'de bir araÃ§, cami Ã¶nÃ¼ndeki yayalara Ã§arpÄ±p kaÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere'ninÂ BirminghamÂ kentinde bir aracÄ±nÂ cami Ã¶nÃ¼ndeki yayalara Ã§apÄ±p kaÃ§masÄ±Â sonucu 2 kiÅŸi yaralandÄ±.
Polisten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada , Londra'nÄ±n kuzeyindeki Birmingham'da Ã¶ÄŸleden sonra bir aracÄ±n cami Ã¶nÃ¼ndeki yayalara Ã§aparak kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Olayda 20'li yaÅŸlarÄ±nda iki erkeÄŸin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadelerine ve gÃ¼venlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±na baÅŸvuran polisin olaya karÄ±ÅŸan aracÄ± tespit iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
OlayÄ±n niteliÄŸiyle ilgili bu aÅŸamada kesin bir aÃ§Ä±klama yapmaktan kaÃ§Ä±nan polis, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n da ihtimaller arasÄ±nda deÄŸerlendirildiÄŸini ifade etti.
AracÄ±n Ã§arptÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerden birinin hafif yaralandÄ±ÄŸÄ±, baÅŸÄ±ndan yaralanan diÄŸer kiÅŸinin ise tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
GeÃ§en yÄ±l haziran ayÄ±nda Londra'nÄ±n kuzeyindeki Finsbury Park semtinde bir Ä°ngiliz, kullandÄ±ÄŸÄ± kiralÄ±k kamyoneti teravih namazÄ±ndan Ã§Ä±kan cemaatin Ã¼zerine sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. SaldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 11 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rgan "terÃ¶r baÄŸlantÄ±lÄ± cinayet" ve "cinayete teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan 43 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Gazze Åžeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden barÄ±ÅŸÃ§Ä±l BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶sterilerinde, son olarak 15 yaÅŸÄ±ndaki Uveyda'nÄ±n ÅŸehadetiyle, ÅŸehit olan Filistinli sayÄ±sÄ± 46'ya Ã§Ä±ktÄ±.
AGÄ°T DÃ¶nem BaÅŸbakanÄ± Alfano, Kuzey Kore ile GÃ¼ney Kore liderinin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi tarihi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin "BugÃ¼n iki Koreli lider arasÄ±ndaki buluÅŸmayÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yorum. Umuyorum ki bu sonuÃ§ bÃ¶lgedeki gerginliÄŸin hafifletilmesine olumlu katkÄ±da bulunacaktÄ±r." dedi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve ikili iliÅŸkiler, Suriye ile OrtadoÄŸuâ€™daki durumlarÄ± konuÅŸtuÄŸu bildirildi.
New York'taki Washington Square Park'ta toplanan Filistin destekÃ§isi grup, Ä°srail'in Gazze'deki uygulamalarÄ±nÄ± ve ablukayÄ± sona erdirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Filistinlilerin Gazze'deki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyi ve doÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterilere Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek, plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahalesinde 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "(Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma) Bu kanlÄ± rejimin nÃ¼kleer silahlara yaklaÅŸamayacaÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±yÄ±z. Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Trump'Ä±n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±ndan Ã§ekilip Ã§ekilmeyeceÄŸi hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermediÄŸini belirterek, "KusurlarÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir dÃ¼zeltme yapÄ±lmamasÄ± halinde anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." dedi.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman, "Onlar (Ä°ran) Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'Ä± vururuz. UmarÄ±m onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir Ã§atÄ±ÅŸma baÅŸlatmazlar." dedi.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, Filistinlilerin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nÃ¼n Ä°srail'i telaÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°ngiltere Birmingham'da meydana gelene olayda 2 kiÅŸi yaralanÄ±rken terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ihtimali de deÄŸerlendiriliyor.
ABD'de CumhuriyetÃ§ilerin Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu Temsilciler Meclisi Ä°stihbarat Komitesi, Rusya soruÅŸturmasÄ±yla ilgili nihai raporunu aÃ§Ä±kladÄ±.
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ÅžaanÅŸi eyaletine baÄŸlÄ± MicÄ± vilayetinde bir ortaokul Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda erkek olduÄŸu belirtilen saldÄ±rgan Ã¶ÄŸrencilere bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.