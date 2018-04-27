Ä°ngiltere'de bir araÃ§ yayalara Ã§arpÄ±p kaÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere'ninÂ BirminghamÂ kentinde bir aracÄ±nÂ cami Ã¶nÃ¼ndeki yayalara Ã§apÄ±p kaÃ§masÄ±Â sonucu 2 kiÅŸi yaralandÄ±.
Polisten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada , Londra'nÄ±n kuzeyindeki Birmingham'da Ã¶ÄŸleden sonra bir aracÄ±n cami Ã¶nÃ¼ndeki yayalara Ã§aparak kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Olayda 20'li yaÅŸlarÄ±nda iki erkeÄŸin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadelerine ve gÃ¼venlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±na baÅŸvuran polisin olaya karÄ±ÅŸan aracÄ± tespit iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
OlayÄ±n niteliÄŸiyle ilgili bu aÅŸamada kesin bir aÃ§Ä±klama yapmaktan kaÃ§Ä±nan polis, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n da ihtimaller arasÄ±nda deÄŸerlendirildiÄŸini ifade etti.
AracÄ±n Ã§arptÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerden birinin hafif yaralandÄ±ÄŸÄ±, baÅŸÄ±ndan yaralanan diÄŸer kiÅŸinin ise tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
GeÃ§en yÄ±l haziran ayÄ±nda Londra'nÄ±n kuzeyindeki Finsbury Park semtinde bir Ä°ngiliz, kullandÄ±ÄŸÄ± kiralÄ±k kamyoneti teravih namazÄ±ndan Ã§Ä±kan cemaatin Ã¼zerine sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. SaldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 11 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rgan "terÃ¶r baÄŸlantÄ±lÄ± cinayet" ve "cinayete teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan 43 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman, "Onlar (Ä°ran) Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'Ä± vururuz. UmarÄ±m onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir Ã§atÄ±ÅŸma baÅŸlatmazlar." dedi.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, Filistinlilerin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nÃ¼n Ä°srail'i telaÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°ngiltere Birmingham'da meydana gelene olayda 2 kiÅŸi yaralanÄ±rken terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ihtimali de deÄŸerlendiriliyor.
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