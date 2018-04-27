ErdoÄŸan cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± muvafakatnamesini imzaladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleriÂ iÃ§inÂ adaylÄ±k muvafakatnamesiniÂ imzalayarak, partisine teslim etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, sosyal medya hesabÄ± Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "24 Haziran 2018 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SeÃ§imleri iÃ§in adaylÄ±k muvafakatnamemizi imzalayÄ±p, AK Partimizin Grup BaÅŸkanvekillerine teslim ettik. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun." ifadelerini kullandÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Abdullah (GÃ¼l) Bey aday olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Bu kadar memleketin gÃ¼ndemini iÅŸgal etmeye kimsenin hakkÄ± var mÄ±?" dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, HÃœDA PAR Genel BaÅŸkanÄ± YapÄ±cÄ±oÄŸlu'nu kabul etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "24 Haziran 2018 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in adaylÄ±k muvafakatnamemizi imzalayÄ±p, AK Partimizin Grup BaÅŸkanvekillerine teslim ettik. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun." dedi.
Edirne'de saÄŸanak nedeniyle bazÄ± cadde ve sokaklarda su birikintileri oluÅŸtu, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler trafikte ilerlemekte zorluk Ã§ekti.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± KÃ¼Ã§Ã¼k, "Toplum merkezi sayÄ±sÄ±, bu yÄ±l sonuna kadar 15'e Ã§Ä±karÄ±lacak. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l yeni toplum merkezlerimiz de Suriyeli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun olduÄŸu yerlerde hizmet verecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden 1 MayÄ±s kutlamalarÄ± ile ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "26 bin 174 personelimiz bayram kutlamalarÄ±nda gÃ¶rev alacaktÄ±r" denildi
MÃœSÄ°AD CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resmi ziyareti kapsamÄ±nda gittiÄŸi Ã–zbekistan'a temsilci atadÄ±
Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler 29 Nisan'dan itibaren bir ay boyunca izne baÄŸlandÄ±.
Rusya, TÃ¼rkiye'den domates ithalatÄ±nda uyguladÄ±ÄŸÄ± firma sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±
Hakkari'de Ã–rdekli kÃ¶yÃ¼nde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi
15 Temmuz'da cuntacÄ± generali Ã¶ldÃ¼rerek darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Åžehit Astsubay Ã–mer Halisdemir'in kardeÅŸi Soner Halisdemir, 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde AK Parti'den milletvekili aday adayÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°stanbul Sultanahmet'te bir otelin saunasÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda, dumandan etkilenen 1 kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°srail'in Filistin'e yÃ¶nelik zulmÃ¼ne tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla Ã¼lke Ã¼lke gezen Ä°sveÃ§li aktivist Ladraa, TÃ¼rkiye'nin ardÄ±ndan bir sonraki duraÄŸÄ±nÄ±n MÄ±sÄ±r olduÄŸunu ve yolculuÄŸunun, Filistin Ã¶zgÃ¼r olduÄŸunda sona ereceÄŸini dile getirdi.
4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± darbe davasÄ±nda, 76 sanÄ±k iÃ§in aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP'den Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§en 15 milletvekili ile ilgili, "Siz bakmayÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n AK Parti'yi tek adamlÄ±kla suÃ§lamalarÄ±na. Bu Ã¼lkede diktatÃ¶r gÃ¶rmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; partisine, kamuoyuna ve milletimize hiÃ§bir makul gerekÃ§e gÃ¶stermeden, siyaset mÃ¼hendisliÄŸi Ã¼rÃ¼nÃ¼ yÃ¶ntemlerle zorla parti deÄŸiÅŸtirtenlere bakmalÄ±dÄ±r." dedi.
FÄ±rÄ±ncÄ±lar Federasyonu BaÅŸkanÄ± BalcÄ±, Ramazan pidesinin fiyatÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re Ankara ve Ä°stanbul'da 275 gramlÄ±k pidenin 2 liradan, Ä°zmir'de ise 350 gram pidenin 2,5 liradan satÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.