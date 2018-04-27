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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
22:41, 27 Nisan 2018 Cuma
GÃ¼ncel
21:02, 27 Nisan 2018 Cuma

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ErdoÄŸan, HÃœDA PAR Genel BaÅŸkanÄ± YapÄ±cÄ±oÄŸlu'nu kabul etti
ErdoÄŸan, HÃœDA PAR Genel BaÅŸkanÄ± YapÄ±cÄ±oÄŸlu'nu kabul etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, HÃœDA PAR Genel BaÅŸkanÄ± YapÄ±cÄ±oÄŸlu'nu kabul etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, HÃ¼r Dava Partisi (HÃœDA PAR) Genel BaÅŸkanÄ±Â Zekeriya YapÄ±cÄ±oÄŸlu'nu kabul etti.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen kabul, bir saat sÃ¼rdÃ¼.



Ä°lgili Konular ErdoÄŸan HÃ¼da Par Zekeriya YapÄ±cÄ±oÄŸlu
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