ErdoÄŸan, HÃœDA PAR Genel BaÅŸkanÄ± YapÄ±cÄ±oÄŸlu'nu kabul etti

ErdoÄŸan'dan CHP'ye Ã§ok sert '15 vekil' tepkisi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP'den Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§en 15 milletvekili ile ilgili, "Siz bakmayÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n AK Parti'yi tek adamlÄ±kla suÃ§lamalarÄ±na. Bu Ã¼lkede diktatÃ¶r gÃ¶rmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; partisine, kamuoyuna ve milletimize hiÃ§bir makul gerekÃ§e gÃ¶stermeden, siyaset mÃ¼hendisliÄŸi Ã¼rÃ¼nÃ¼ yÃ¶ntemlerle zorla parti deÄŸiÅŸtirtenlere bakmalÄ±dÄ±r." dedi.