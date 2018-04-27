21:14, 27 Nisan 2018 Cuma

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Abdullah GÃ¼l aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bir televizyon programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Abdullah (GÃ¼l) Bey aday olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Bu kadar memleketin gÃ¼ndemini iÅŸgal etmeye kimsenin hakkÄ± var mÄ±?" dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Abdullah (GÃ¼l) Bey bizim ailenin iÃ§erisindeki bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z, AK Parti ona bÃ¼tÃ¼n makamlarÄ± verdi, yeni vereceÄŸi bir ÅŸey yok." ifadesini kullandÄ±.

Milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ± konusunda BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BaÅŸvuracaÄŸÄ±m, prensip olarak milletvekillerimizin tamamÄ± doÄŸal adaydÄ±r." diye konuÅŸtu.