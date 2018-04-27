DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
22:41, 27 Nisan 2018 Cuma
Politika
21:14, 27 Nisan 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Abdullah GÃ¼l aÃ§Ä±klamasÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Abdullah GÃ¼l aÃ§Ä±klamasÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Abdullah (GÃ¼l) Bey aday olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Bu kadar memleketin gÃ¼ndemini iÅŸgal etmeye kimsenin hakkÄ± var mÄ±?" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bir televizyon programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Abdullah (GÃ¼l) Bey aday olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Bu kadar memleketin gÃ¼ndemini iÅŸgal etmeye kimsenin hakkÄ± var mÄ±?" dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Abdullah (GÃ¼l) Bey bizim ailenin iÃ§erisindeki bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z, AK Parti ona bÃ¼tÃ¼n makamlarÄ± verdi, yeni vereceÄŸi bir ÅŸey yok." ifadesini kullandÄ±.

Milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ± konusunda BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BaÅŸvuracaÄŸÄ±m, prensip olarak milletvekillerimizin tamamÄ± doÄŸal adaydÄ±r." diye konuÅŸtu.



Ä°lgili Konular YÄ±ldÄ±rÄ±m Abdullah GÃ¼l
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Politika Haberleri
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Abdullah GÃ¼l aÃ§Ä±klamasÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Abdullah GÃ¼l aÃ§Ä±klamasÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Abdullah (GÃ¼l) Bey aday olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Bu kadar memleketin gÃ¼ndemini iÅŸgal etmeye kimsenin hakkÄ± var mÄ±?" dedi.
ErdoÄŸan HÃœDA PAR Genel BaÅŸkanÄ± YapÄ±cÄ±oÄŸlu'nu kabul etti
ErdoÄŸan, HÃœDA PAR Genel BaÅŸkanÄ± YapÄ±cÄ±oÄŸlu'nu kabul etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, HÃœDA PAR Genel BaÅŸkanÄ± YapÄ±cÄ±oÄŸlu'nu kabul etti.
ErdoÄŸan cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± muvafakatnamesini imzaladÄ±
ErdoÄŸan cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± muvafakatnamesini imzaladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "24 Haziran 2018 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in adaylÄ±k muvafakatnamemizi imzalayÄ±p, AK Partimizin Grup BaÅŸkanvekillerine teslim ettik. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun." dedi.
Edirne'de ÅŸiddetli saÄŸanak
Edirne'de ÅŸiddetli saÄŸanak

Edirne'de saÄŸanak nedeniyle bazÄ± cadde ve sokaklarda su birikintileri oluÅŸtu, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler trafikte ilerlemekte zorluk Ã§ekti.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± toplum merkezlerinin sayÄ±sÄ±nÄ± artacak
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± toplum merkezlerinin sayÄ±sÄ±nÄ± artacak

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± KÃ¼Ã§Ã¼k, "Toplum merkezi sayÄ±sÄ±, bu yÄ±l sonuna kadar 15'e Ã§Ä±karÄ±lacak. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l yeni toplum merkezlerimiz de Suriyeli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun olduÄŸu yerlerde hizmet verecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden 1 MayÄ±s aÃ§Ä±klamasÄ±
Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden 1 MayÄ±s aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden 1 MayÄ±s kutlamalarÄ± ile ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "26 bin 174 personelimiz bayram kutlamalarÄ±nda gÃ¶rev alacaktÄ±r" denildi
MÃœSÄ°AD Ã–zbekistan'a temsilci atadÄ±
MÃœSÄ°AD, Ã–zbekistan'a temsilci atadÄ±

MÃœSÄ°AD CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resmi ziyareti kapsamÄ±nda gittiÄŸi Ã–zbekistan'a temsilci atadÄ±
Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler izne baÄŸlandÄ±
Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler izne baÄŸlandÄ±

Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler 29 Nisan'dan itibaren bir ay boyunca izne baÄŸlandÄ±.
Rusya'dan TÃ¼rkiye'nin domatesine sÄ±nÄ±rsÄ±z vize
Rusya'dan TÃ¼rkiye'nin domatesine sÄ±nÄ±rsÄ±z vize

Rusya, TÃ¼rkiye'den domates ithalatÄ±nda uyguladÄ±ÄŸÄ± firma sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±
Hakkari'de silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi
Hakkari'de silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Hakkari'de Ã–rdekli kÃ¶yÃ¼nde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi
Soner Halisdemir milletvekili aday adayÄ± oldu
Soner Halisdemir, milletvekili aday adayÄ± oldu

15 Temmuz'da cuntacÄ± generali Ã¶ldÃ¼rerek darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Åžehit Astsubay Ã–mer Halisdemir'in kardeÅŸi Soner Halisdemir, 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde AK Parti'den milletvekili aday adayÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Sultanahmet'teki otel yangÄ±nÄ±nda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Sultanahmet'teki otel yangÄ±nÄ±nda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Ä°stanbul Sultanahmet'te bir otelin saunasÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda, dumandan etkilenen 1 kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Filistin iÃ§in dÃ¼nyayÄ± gezen Ladraa'nÄ±n bir sonraki duraÄŸÄ± MÄ±sÄ±r
Filistin iÃ§in dÃ¼nyayÄ± gezen Ladraa'nÄ±n bir sonraki duraÄŸÄ± MÄ±sÄ±r

Ä°srail'in Filistin'e yÃ¶nelik zulmÃ¼ne tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla Ã¼lke Ã¼lke gezen Ä°sveÃ§li aktivist Ladraa, TÃ¼rkiye'nin ardÄ±ndan bir sonraki duraÄŸÄ±nÄ±n MÄ±sÄ±r olduÄŸunu ve yolculuÄŸunun, Filistin Ã¶zgÃ¼r olduÄŸunda sona ereceÄŸini dile getirdi.
4 Kolordu davasÄ±nda 76 sanÄ±ÄŸa aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talebi
4. Kolordu davasÄ±nda 76 sanÄ±ÄŸa aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talebi

4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± darbe davasÄ±nda, 76 sanÄ±k iÃ§in aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi.
ErdoÄŸan'dan CHP'ye Ã§ok sert '15 vekil' tepkisi
ErdoÄŸan'dan CHP'ye Ã§ok sert '15 vekil' tepkisi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP'den Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§en 15 milletvekili ile ilgili, "Siz bakmayÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n AK Parti'yi tek adamlÄ±kla suÃ§lamalarÄ±na. Bu Ã¼lkede diktatÃ¶r gÃ¶rmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; partisine, kamuoyuna ve milletimize hiÃ§bir makul gerekÃ§e gÃ¶stermeden, siyaset mÃ¼hendisliÄŸi Ã¼rÃ¼nÃ¼ yÃ¶ntemlerle zorla parti deÄŸiÅŸtirtenlere bakmalÄ±dÄ±r." dedi.
Ankara ve Ä°stanbul'da Ramazan pidesi 2 liradan satÄ±lacak
Ankara ve Ä°stanbul'da Ramazan pidesi 2 liradan satÄ±lacak

FÄ±rÄ±ncÄ±lar Federasyonu BaÅŸkanÄ± BalcÄ±, Ramazan pidesinin fiyatÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re Ankara ve Ä°stanbul'da 275 gramlÄ±k pidenin 2 liradan, Ä°zmir'de ise 350 gram pidenin 2,5 liradan satÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

Haberler

DavutoÄŸlu ve GÃ¼l'den sÃ¼rpriz buluÅŸma
DavutoÄŸlu ve GÃ¼l'den sÃ¼rpriz buluÅŸma

Adalet bakanÄ± "Takas yok" dedi
Adalet bakanÄ± quot Takas yok quot dedi

Abdullah GÃ¼l'den flaÅŸ aÃ§Ä±klama
Abdullah GÃ¼l'den flaÅŸ aÃ§Ä±klama

Abdullah GÃ¼l'den "KudÃ¼s Mitingi"ne destek mesajÄ±
Abdullah GÃ¼l'den quot KudÃ¼s Mitingi quot ne destek mesajÄ±

Abdullah GÃ¼l'den PYD aÃ§Ä±klamasÄ±
Abdullah GÃ¼l'den PYD aÃ§Ä±klamasÄ±

"TÃ¼rkmenler olarak bu topraklarÄ± bÄ±rakmamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil"
quot TÃ¼rkmenler olarak bu topraklarÄ± bÄ±rakmamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil quot

Ahmet Hamdi GÃ¼l son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ± | FOTO
Ahmet Hamdi GÃ¼l son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ± FOTO

Abdullah GÃ¼l'Ã¼n babasÄ± HakkÄ±n Rahmetine kavuÅŸtu
Abdullah GÃ¼l'Ã¼n babasÄ± HakkÄ±n Rahmetine kavuÅŸtu






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 