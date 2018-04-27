21:14, 27 Nisan 2018 Cuma

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan bedelli askerlik aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bir televizyon programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Abdullah (GÃ¼l) Bey aday olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Bu kadar memleketin gÃ¼ndemini iÅŸgal etmeye kimsenin hakkÄ± var mÄ±?" dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Abdullah (GÃ¼l) Bey bizim ailenin iÃ§erisindeki bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z, AK Parti ona bÃ¼tÃ¼n makamlarÄ± verdi, yeni vereceÄŸi bir ÅŸey yok." ifadesini kullandÄ±.

Milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ± konusunda BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BaÅŸvuracaÄŸÄ±m, prensip olarak milletvekillerimizin tamamÄ± doÄŸal adaydÄ±r." diye konuÅŸtu.

'BAKANLIKLARIN SAYISI AZALACAK'

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BakanlÄ±klarÄ±n sayÄ±sÄ± azalacak. Tabii ona cumhurbaÅŸkanÄ± karar verecek ama dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin azalmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde olduÄŸunu biliyorum." ifadesini kullandÄ±.

BEDELLÄ° ASKERLÄ°K

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "(Bedelli askerlik) Profesyonel askerliÄŸe geÃ§tiÄŸimiz iÃ§in bu dikkate alÄ±nmasÄ± gereken bir husus. Benim dÃ¼ÅŸÃ¼ncem bu. Buradan elde edilecek kaynaÄŸÄ±n da savunma sanayimizi gÃ¼Ã§lendirme iÃ§in kullanÄ±lmasÄ± gerekir." dedi.

'MÃœMBÄ°Ã‡'TEKÄ° PKK VARLIÄžI BÄ°R TEHDÄ°TTÄ°R'

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bizim iÃ§in MÃ¼mbiÃ§'teki PKK varlÄ±ÄŸÄ± bir tehdittir, gÃ¼venlik meselesidir ve mutlaka Ã§Ã¶zÃ¼lmelidir. Bir ÅŸekilde Ã§Ã¶zÃ¼lecek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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