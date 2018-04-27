DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gazze'nin gÃ¼neyindeki Refah kentinin doÄŸusunda dÃ¼zenlenenÂ BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼Â sÄ±rasÄ±nda konuÅŸanÂ Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye,Â FilistinÂ halkÄ±nÄ±n, haklarÄ±nÄ± elde edinceye kadar bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri dÃ¼zenlemekten geri durmayacaÄŸÄ±nÄ± ve haklarÄ±nÄ± ellerinden almaya Ã§alÄ±ÅŸanlara demir yumrukla karÅŸÄ±lÄ±k vermekten Ã§ekinmeyeceÄŸini ifade etti.
Heniyye, "Filistinlilerin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, Ä°srail'i telaÅŸlandÄ±rdÄ± ve hesaplarÄ±nÄ± yeniden gÃ¶zden geÃ§irmeye mecbur bÄ±raktÄ±." dedi.
Filistin halkÄ±nÄ±n, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenledikleri barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerle Ã¼mmetin yeni tarihini yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Heniyye, Filistinlilerin 15 MayÄ±s'ta, bulunduklarÄ± yerlerde tek vÃ¼cut olup 1948 yÄ±lÄ±nda tehcir edildikleri topraklara geri dÃ¶neceklerini haykÄ±racaklarÄ±nÄ± belirtti.
Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶sterilerde Ä°srail askerlerinin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu yaralanan 3 Filistinli ÅŸehit oldu. 30 Mart'tan bu yana devam eden gÃ¶sterilerde ÅŸehit olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 45'e yÃ¼kseldi.
BugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶sterilerde, 75'i Ä°srail askerlerinin kullandÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ek mermiyle olmak Ã¼zere ÅŸu ana kadar en az 349 Filistinli yaralandÄ±.
YaralÄ±larÄ±n arasÄ±nda 19 Ã§ocuk ve 9 kadÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 6 gazeteci ile 4 saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± da bulunuyor.
Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda 30 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ adÄ± altÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenliyor.
Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor.
GÃ¶sterilerin baÅŸÄ±ndan bu yana 45 Filistinli Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edildi, 5 bin 500'den fazla gÃ¶sterici yaralandÄ±. Åžehit olanlar arasÄ±nda 2 gazeteci ve 18 yaÅŸ altÄ±nda olan 4 Filistinli bulunuyor. YaralÄ±lardan bin 499'u da Ä°srail askerlerinin kullandÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ek mermilerin hedefi oldu.
Filistinliler "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerine mayÄ±s ayÄ± ortasÄ±na kadar devam ettirmeyi planlÄ±yor.
Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gasbÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi. Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.
"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman, "Onlar (Ä°ran) Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'Ä± vururuz. UmarÄ±m onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir Ã§atÄ±ÅŸma baÅŸlatmazlar." dedi.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, Filistinlilerin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nÃ¼n Ä°srail'i telaÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°ngiltere Birmingham'da meydana gelene olayda 2 kiÅŸi yaralanÄ±rken terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ihtimali de deÄŸerlendiriliyor.
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