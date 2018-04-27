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22:06, 27 Nisan 2018 Cuma

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Lieberman'dan Ä°ran'a tehdit: Vururuz
Lieberman'dan Ä°ran'a tehdit: Vururuz

Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman, "Onlar (Ä°ran) Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'Ä± vururuz. UmarÄ±m onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir Ã§atÄ±ÅŸma baÅŸlatmazlar." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Lieberman, Ä°srail'in,Â Ä°ran'Ä±nÂ Suriye'de herhangi birÂ askeri Ã¼sÂ kurmasÄ±na mÃ¼saade etmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

Lieberman, Washington EnstitÃ¼sÃ¼ adlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸunun dÃ¼zenlediÄŸi, "Gazze ile Suriye arasÄ±nda Ä°srail'in GÃ¼venliÄŸine YÃ¶nelik Acil SÄ±namalar" baÅŸlÄ±klÄ± panelde konuÅŸtu.

Rusya'nÄ±n Suriye stratejisine katÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Lieberman, ancak Moskova'nÄ±n kendi Ã¶ncelikleri olduÄŸunu ve Ä°srail'in buna saygÄ± gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi.

Ruslarla herhangi bir Ã§atÄ±ÅŸmadan kaÃ§Ä±nmak iÃ§in Ä°srail'in Rusya ile iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ± aÃ§Ä±k tuttuÄŸunu belirten Lieberman, "Ruslar gerÃ§ekten Ä°srail'den nefret etmiyor ve Ä°srail devletini yÄ±kmanÄ±n iyi bir ÅŸey olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Lieberman, Rusya'nÄ±n pragmatik bir oyuncu olduÄŸunu, Suriye'de bir aktÃ¶r olan Ä°ran ve Ä°ran'Ä±n desteklediÄŸi Hizbullah'Ä±n rasyonel olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve niyetlerinin Ä°srail devletini ortadan kaldÄ±rmak olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°RAN'IN SURÄ°YE'DE ÃœS KURMASI

Ä°srail'in Suriye'deki olaylara mÃ¼dahil olma gibi bir politika gÃ¼tmediÄŸini belirten Lieberman, "Bizim sorunumuz ve asla mÃ¼saade etmeyeceÄŸimiz ÅŸey Ä°ran'Ä±n Ä°srail'e karÅŸÄ± Suriye'de bir ileri Ã¼s kurmasÄ±dÄ±r. Bunu aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylÃ¼yoruz." dedi.

Lieberman, Ä°srail'in, Ä°ran'Ä±n Suriye'deki varlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin kaygÄ±larÄ±nÄ±n ABD yÃ¶netimince de anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, ana kaygÄ±larÄ±nÄ±n Tahran yÃ¶netiminin Suriye Ã¼zerinden LÃ¼bnan'a uzanan bir Åžii kÃ¶prÃ¼sÃ¼ kurma amacÄ± olduÄŸunu dile getirdi.

"Ä°ran'Ä±n Suriye'deki varlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin Ä°srail'in kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisinin ne olduÄŸuna" yÃ¶nelik soru Ã¼zerine Lieberman, Suriye'de Ä°ran'Ä±n askeri varlÄ±ÄŸÄ± konusunda bazÄ± yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalarÄ±n olduÄŸunu, Ä°ran'Ä±n Suriye'de iddia edildiÄŸi kadar askerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Lieberman, kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgilerinin ise Ä°ran'Ä±n Suriye'nin herhangi bir noktasÄ±nda Ã¼s kurmasÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"(Suriye'de) Orada uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na karÄ±ÅŸÄ±yorlarsa veya (Suriye rejimine) destek amaÃ§lÄ± da olsa orada baÅŸka iÅŸler yapÄ±yorlarsa bu baÅŸka bir hikaye. Ancak hava, deniz veya kara operasyonlarÄ± iÃ§in orada herhangi bir Ã¼s kurmalarÄ±na asla izin vermeyeceÄŸiz. Bu pozisyonumuzu da herkese aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ilettik."

Ä°ran'Ä±n Suriye'de Ä°srail'e karÅŸÄ± gerginliÄŸi tÄ±rmandÄ±rmasÄ± durumunda Ä°srail'in doÄŸrudan Ä°ran'Ä± hedef alÄ±p almayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soruya ise Lieberman ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Burada iliÅŸkilerde mÃ¼tekabiliyet var. Onlar Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'Ä± vururuz. UmarÄ±m bunlar sadece korku filmlerinde ve Amerikan filmlerinde kalÄ±r ve gerÃ§ek olmaz. UmarÄ±m onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir Ã§atÄ±ÅŸma baÅŸlatmazlar."



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Lieberman'dan Ä°ran'a tehdit Vururuz
Lieberman'dan Ä°ran'a tehdit: Vururuz

Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman, "Onlar (Ä°ran) Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'Ä± vururuz. UmarÄ±m onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir Ã§atÄ±ÅŸma baÅŸlatmazlar." dedi.
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