Lieberman'dan Ä°ran'a 'Vururuz' tehdidi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Lieberman, Ä°srail'in,Â Ä°ran'Ä±nÂ Suriye'de herhangi birÂ askeri Ã¼sÂ kurmasÄ±na mÃ¼saade etmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Lieberman, Washington EnstitÃ¼sÃ¼ adlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸunun dÃ¼zenlediÄŸi, "Gazze ile Suriye arasÄ±nda Ä°srail'in GÃ¼venliÄŸine YÃ¶nelik Acil SÄ±namalar" baÅŸlÄ±klÄ± panelde konuÅŸtu.
Rusya'nÄ±n Suriye stratejisine katÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Lieberman, ancak Moskova'nÄ±n kendi Ã¶ncelikleri olduÄŸunu ve Ä°srail'in buna saygÄ± gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi.
Ruslarla herhangi bir Ã§atÄ±ÅŸmadan kaÃ§Ä±nmak iÃ§in Ä°srail'in Rusya ile iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ± aÃ§Ä±k tuttuÄŸunu belirten Lieberman, "Ruslar gerÃ§ekten Ä°srail'den nefret etmiyor ve Ä°srail devletini yÄ±kmanÄ±n iyi bir ÅŸey olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Lieberman, Rusya'nÄ±n pragmatik bir oyuncu olduÄŸunu, Suriye'de bir aktÃ¶r olan Ä°ran ve Ä°ran'Ä±n desteklediÄŸi Hizbullah'Ä±n rasyonel olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve niyetlerinin Ä°srail devletini ortadan kaldÄ±rmak olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°srail'in Suriye'deki olaylara mÃ¼dahil olma gibi bir politika gÃ¼tmediÄŸini belirten Lieberman, "Bizim sorunumuz ve asla mÃ¼saade etmeyeceÄŸimiz ÅŸey Ä°ran'Ä±n Ä°srail'e karÅŸÄ± Suriye'de bir ileri Ã¼s kurmasÄ±dÄ±r. Bunu aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylÃ¼yoruz." dedi.
Lieberman, Ä°srail'in, Ä°ran'Ä±n Suriye'deki varlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin kaygÄ±larÄ±nÄ±n ABD yÃ¶netimince de anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, ana kaygÄ±larÄ±nÄ±n Tahran yÃ¶netiminin Suriye Ã¼zerinden LÃ¼bnan'a uzanan bir Åžii kÃ¶prÃ¼sÃ¼ kurma amacÄ± olduÄŸunu dile getirdi.
"Ä°ran'Ä±n Suriye'deki varlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin Ä°srail'in kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisinin ne olduÄŸuna" yÃ¶nelik soru Ã¼zerine Lieberman, Suriye'de Ä°ran'Ä±n askeri varlÄ±ÄŸÄ± konusunda bazÄ± yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalarÄ±n olduÄŸunu, Ä°ran'Ä±n Suriye'de iddia edildiÄŸi kadar askerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Lieberman, kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgilerinin ise Ä°ran'Ä±n Suriye'nin herhangi bir noktasÄ±nda Ã¼s kurmasÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"(Suriye'de) Orada uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na karÄ±ÅŸÄ±yorlarsa veya (Suriye rejimine) destek amaÃ§lÄ± da olsa orada baÅŸka iÅŸler yapÄ±yorlarsa bu baÅŸka bir hikaye. Ancak hava, deniz veya kara operasyonlarÄ± iÃ§in orada herhangi bir Ã¼s kurmalarÄ±na asla izin vermeyeceÄŸiz. Bu pozisyonumuzu da herkese aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ilettik."
Ä°ran'Ä±n Suriye'de Ä°srail'e karÅŸÄ± gerginliÄŸi tÄ±rmandÄ±rmasÄ± durumunda Ä°srail'in doÄŸrudan Ä°ran'Ä± hedef alÄ±p almayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soruya ise Lieberman ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:
"Burada iliÅŸkilerde mÃ¼tekabiliyet var. Onlar Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'Ä± vururuz. UmarÄ±m bunlar sadece korku filmlerinde ve Amerikan filmlerinde kalÄ±r ve gerÃ§ek olmaz. UmarÄ±m onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir Ã§atÄ±ÅŸma baÅŸlatmazlar."
Gazze Åžeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden barÄ±ÅŸÃ§Ä±l BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶sterilerinde, son olarak 15 yaÅŸÄ±ndaki Uveyda'nÄ±n ÅŸehadetiyle, ÅŸehit olan Filistinli sayÄ±sÄ± 46'ya Ã§Ä±ktÄ±.
AGÄ°T DÃ¶nem BaÅŸbakanÄ± Alfano, Kuzey Kore ile GÃ¼ney Kore liderinin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi tarihi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin "BugÃ¼n iki Koreli lider arasÄ±ndaki buluÅŸmayÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yorum. Umuyorum ki bu sonuÃ§ bÃ¶lgedeki gerginliÄŸin hafifletilmesine olumlu katkÄ±da bulunacaktÄ±r." dedi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve ikili iliÅŸkiler, Suriye ile OrtadoÄŸuâ€™daki durumlarÄ± konuÅŸtuÄŸu bildirildi.
New York'taki Washington Square Park'ta toplanan Filistin destekÃ§isi grup, Ä°srail'in Gazze'deki uygulamalarÄ±nÄ± ve ablukayÄ± sona erdirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Filistinlilerin Gazze'deki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyi ve doÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterilere Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek, plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahalesinde 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "(Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma) Bu kanlÄ± rejimin nÃ¼kleer silahlara yaklaÅŸamayacaÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±yÄ±z. Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Trump'Ä±n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±ndan Ã§ekilip Ã§ekilmeyeceÄŸi hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermediÄŸini belirterek, "KusurlarÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir dÃ¼zeltme yapÄ±lmamasÄ± halinde anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." dedi.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman, "Onlar (Ä°ran) Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'Ä± vururuz. UmarÄ±m onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir Ã§atÄ±ÅŸma baÅŸlatmazlar." dedi.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, Filistinlilerin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nÃ¼n Ä°srail'i telaÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°ngiltere Birmingham'da meydana gelene olayda 2 kiÅŸi yaralanÄ±rken terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ihtimali de deÄŸerlendiriliyor.
ABD'de CumhuriyetÃ§ilerin Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu Temsilciler Meclisi Ä°stihbarat Komitesi, Rusya soruÅŸturmasÄ±yla ilgili nihai raporunu aÃ§Ä±kladÄ±.
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