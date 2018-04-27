22:45, 27 Nisan 2018 Cuma

ErdoÄŸan: Kore'deki sÃ¼recin baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesini diliyorum

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â GÃ¼ney Kore CumhurbaÅŸkanÄ± Moon Jae-inÂ ileÂ Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden memnuniyet duyduÄŸunu belirterek, "Koreler arasÄ± iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi ve Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± yolunda atÄ±lan bu tarihi adÄ±mÄ± destekliyor ve sÃ¼recin baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesini diliyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Twitter'daki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "GÃ¼ney Kore CumhurbaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bugÃ¼n Panmunjom'da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden memnuniyet duyduÄŸunu" bildirdi.Â

Seul'e 2 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi ziyarette CumhurbaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ile bu Ã¶nemli konuyu da ele alacaklarÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, "Koreler arasÄ± iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi ve Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± yolunda atÄ±lan bu tarihi adÄ±mÄ± destekliyor ve sÃ¼recin baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesini diliyorum." temennisinde bulundu.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ± Koreceye de Ã§evrilerek, aynÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.