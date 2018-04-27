ErdoÄŸan: Kore'deki sÃ¼recin baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesini diliyorum

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â GÃ¼ney Kore CumhurbaÅŸkanÄ± Moon Jae-inÂ ileÂ Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden memnuniyet duyduÄŸunu belirterek, "Koreler arasÄ± iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi ve Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± yolunda atÄ±lan bu tarihi adÄ±mÄ± destekliyor ve sÃ¼recin baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesini diliyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Twitter'daki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "GÃ¼ney Kore CumhurbaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bugÃ¼n Panmunjom'da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden memnuniyet duyduÄŸunu" bildirdi.Â
Seul'e 2 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi ziyarette CumhurbaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ile bu Ã¶nemli konuyu da ele alacaklarÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, "Koreler arasÄ± iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi ve Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± yolunda atÄ±lan bu tarihi adÄ±mÄ± destekliyor ve sÃ¼recin baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesini diliyorum." temennisinde bulundu.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ± Koreceye de Ã§evrilerek, aynÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.
Ä°stanbul merkezli FETÃ– operasyonunda, hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± verilen 103 ÅŸÃ¼pheliden 63'Ã¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
FETÃ–/PYD SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ne Ãœye Olmak" suÃ§undan iki ayrÄ± yakalama kararÄ± olan ve firari durumda bulanan ÅŸÃ¼pheli M.C'nin, Azerbaycan'dan TÃ¼rkiye'ye iadesi yapÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Koreler arasÄ± iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi ve Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± yolunda atÄ±lan tarihi adÄ±mÄ± destekliyor ve sÃ¼recin baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesini diliyorum."
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bedelli askerlik konusunda, "Profesyonel askerliÄŸe geÃ§tiÄŸimiz iÃ§in bu dikkate alÄ±nmasÄ± gereken bir husus. Benim dÃ¼ÅŸÃ¼ncem bu. Buradan elde edilecek kaynaÄŸÄ±n da savunma sanayimizi gÃ¼Ã§lendirme iÃ§in kullanÄ±lmasÄ± gerekir." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, HÃœDA PAR Genel BaÅŸkanÄ± YapÄ±cÄ±oÄŸlu'nu kabul etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "24 Haziran 2018 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in adaylÄ±k muvafakatnamemizi imzalayÄ±p, AK Partimizin Grup BaÅŸkanvekillerine teslim ettik. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun." dedi.
Edirne'de saÄŸanak nedeniyle bazÄ± cadde ve sokaklarda su birikintileri oluÅŸtu, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler trafikte ilerlemekte zorluk Ã§ekti.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± KÃ¼Ã§Ã¼k, "Toplum merkezi sayÄ±sÄ±, bu yÄ±l sonuna kadar 15'e Ã§Ä±karÄ±lacak. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l yeni toplum merkezlerimiz de Suriyeli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun olduÄŸu yerlerde hizmet verecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden 1 MayÄ±s kutlamalarÄ± ile ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "26 bin 174 personelimiz bayram kutlamalarÄ±nda gÃ¶rev alacaktÄ±r" denildi
MÃœSÄ°AD CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resmi ziyareti kapsamÄ±nda gittiÄŸi Ã–zbekistan'a temsilci atadÄ±
Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler 29 Nisan'dan itibaren bir ay boyunca izne baÄŸlandÄ±.
Rusya, TÃ¼rkiye'den domates ithalatÄ±nda uyguladÄ±ÄŸÄ± firma sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±
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15 Temmuz'da cuntacÄ± generali Ã¶ldÃ¼rerek darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Åžehit Astsubay Ã–mer Halisdemir'in kardeÅŸi Soner Halisdemir, 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde AK Parti'den milletvekili aday adayÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°stanbul Sultanahmet'te bir otelin saunasÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda, dumandan etkilenen 1 kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°srail'in Filistin'e yÃ¶nelik zulmÃ¼ne tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla Ã¼lke Ã¼lke gezen Ä°sveÃ§li aktivist Ladraa, TÃ¼rkiye'nin ardÄ±ndan bir sonraki duraÄŸÄ±nÄ±n MÄ±sÄ±r olduÄŸunu ve yolculuÄŸunun, Filistin Ã¶zgÃ¼r olduÄŸunda sona ereceÄŸini dile getirdi.