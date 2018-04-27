DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
02:22, 28 Nisan 2018 Cumartesi
Amerika
22:47, 27 Nisan 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
'Trump'Ä±n anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor'
'Trump'Ä±n anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor'

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Trump'Ä±n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±ndan Ã§ekilip Ã§ekilmeyeceÄŸi hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermediÄŸini belirterek, "KusurlarÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir dÃ¼zeltme yapÄ±lmamasÄ± halinde anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndanÂ ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ± hakkÄ±nda Pompeo, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n sÃ¶z konusu anlaÅŸmadan Ã§ekilip Ã§ekilmeyeceÄŸi hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermediÄŸini belirterek, "KusurlarÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir dÃ¼zeltme yapÄ±lmamasÄ± halinde (Trump'Ä±n) bu anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." diye konuÅŸtu.

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk NATO toplantÄ±sÄ±nda Ã§ok sÄ±cak karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Pompeo, "ABD'nin ittifak liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmeye hazÄ±r olduÄŸunu bugÃ¼n aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koydum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, mÃ¼ttefiklerin, temmuz ayÄ±nda yapÄ±lacak NATO zirvesine kadar savunma harcamalarÄ±nÄ± milli gelirlerinin yÃ¼zde 2'sine Ã§Ä±karacak planlarÄ±nÄ± sunmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Ortak savunma daha fazla yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± anlamÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.

Rusya'nÄ±n eylemleri karÅŸÄ±sÄ±nda NATO'nun her zaman Ã¶nemli bir konumda olduÄŸunu vurgulayan Pompeo, "Rusya, mÃ¼ttefik ve ortaklarÄ± hem askeri hem de demokratik kurumlara yÃ¶nelik saldÄ±rgan kampanyalarÄ±yla tehdit ediyor." diye konuÅŸtu.

Pompeo, Rusya'nÄ±n demokratik dÃ¼nyaya katÄ±lmasÄ±nÄ± gÃ¶rmekten memnun olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, bu konuda tercihi Rusya'nÄ±n yapacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

NATO'nun aÃ§Ä±k kapÄ± politikasÄ±na ABD'nin destek verdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Pompeo, aday Ã¼lkelerle ikili olarak ve NATO yapÄ±sÄ± iÃ§erisinde beraber Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Pompeo, yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± ve savunma yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± geliÅŸtirmek, savunma ve caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendirmek ve terÃ¶rle mÃ¼cadeleyi NATO zirvesinde Ã¶ncelikli ele alÄ±nacak konular olarak sÄ±raladÄ±.

Ã–te yandan Pompeo, GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u bir araya gelmelerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ tebrik etti.



Ä°lgili Konular mike pompeo trump nÃ¼kleer
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Amerika Haberleri
ABD aÃ§Ä±kladÄ± Dunford ve Akar Suriye yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ABD aÃ§Ä±kladÄ±: Dunford ve Akar Suriyeâ€™yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford'Ä±n, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
New York'tan Ä°srail'e protesto yaÄŸdÄ±
New York'tan Ä°srail'e protesto yaÄŸdÄ±

New York'taki Washington Square Park'ta toplanan Filistin destekÃ§isi grup, Ä°srail'in Gazze'deki uygulamalarÄ±nÄ± ve ablukayÄ± sona erdirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°srail ordusu yine gerÃ§ek mermi kullandÄ±
Ä°srail ordusu yine gerÃ§ek mermi kullandÄ±

Filistinlilerin Gazze'deki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyi ve doÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterilere Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek, plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahalesinde 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Trump Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak
Trump: Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "(Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma) Bu kanlÄ± rejimin nÃ¼kleer silahlara yaklaÅŸamayacaÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±yÄ±z. Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak." dedi.
Trump'Ä±n anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor'
'Trump'Ä±n anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor'

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Trump'Ä±n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±ndan Ã§ekilip Ã§ekilmeyeceÄŸi hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermediÄŸini belirterek, "KusurlarÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir dÃ¼zeltme yapÄ±lmamasÄ± halinde anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." dedi.
Lieberman'dan Ä°ran'a tehdit Vururuz
Lieberman'dan Ä°ran'a tehdit: Vururuz

Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman, "Onlar (Ä°ran) Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'Ä± vururuz. UmarÄ±m onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir Ã§atÄ±ÅŸma baÅŸlatmazlar." dedi.
BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Ä°srail'i telaÅŸlandÄ±rdÄ±'
'BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Ä°srail'i telaÅŸlandÄ±rdÄ±'

Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, Filistinlilerin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nÃ¼n Ä°srail'i telaÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°ngiltere'de bir araÃ§ yayalara Ã§arpÄ±p kaÃ§tÄ±
Ä°ngiltere'de bir araÃ§ yayalara Ã§arpÄ±p kaÃ§tÄ±

Ä°ngiltere Birmingham'da meydana gelene olayda 2 kiÅŸi yaralanÄ±rken terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ihtimali de deÄŸerlendiriliyor.
Trump Rusya soruÅŸturmasÄ±nda aklandÄ±
Trump Rusya soruÅŸturmasÄ±nda aklandÄ±

ABD'de CumhuriyetÃ§ilerin Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu Temsilciler Meclisi Ä°stihbarat Komitesi, Rusya soruÅŸturmasÄ±yla ilgili nihai raporunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Husilerden Suudi Arabistan'a fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±
Husilerden Suudi Arabistan'a fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±

Yemen'den Necran'a fÄ±rlatÄ±lan balistik fÃ¼ze havada imha edildi
Berlin polisinden PKK yandaÅŸlarÄ±na uyarÄ±
Berlin polisinden PKK yandaÅŸlarÄ±na uyarÄ±

Berlin polisi, 1 MayÄ±s gÃ¶sterilerinde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK sembollerinin taÅŸÄ±nmasÄ± durumunda yasal iÅŸlem yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Rusya'nÄ±n Azerbaycan'Ä± iÅŸgalinin 98 yÄ±lÄ±
Rusya'nÄ±n Azerbaycan'Ä± iÅŸgalinin 98.yÄ±lÄ±

BolÅŸevik Rusya'nÄ±n Azerbaycan'Ä± 27 Nisan 1920 tarihinde iÅŸgalinin bugÃ¼n yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼.
Karpowership Mozambik ve Sudan'da elektrik Ã¼retecek
Karpowership, Mozambik ve Sudan'da elektrik Ã¼retecek

Karpowership'in 2016'da Zambiya'ya elektrik vermek Ã¼zere Mozambik'in Nacala bÃ¶lgesine konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Ã‡in de Ã¶ÄŸrencilere bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± 7 Ã¶lÃ¼ 12 yaralÄ±
Ã‡inâ€™de Ã¶ÄŸrencilere bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±: 7 Ã¶lÃ¼, 12 yaralÄ±

ÅžaanÅŸi eyaletine baÄŸlÄ± MicÄ± vilayetinde bir ortaokul Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda erkek olduÄŸu belirtilen saldÄ±rgan Ã¶ÄŸrencilere bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.
Alman MaslahatgÃ¼zar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Alman MaslahatgÃ¼zar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± MÃ¼slim'in Almanya'da bir etkinlikte konuÅŸma yapacaÄŸÄ± bilgisi Ã¼zerine MaslahatgÃ¼zar DÃ¶lger, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
BrÃ¼ksel'de Uygurlara destek gÃ¶sterisi
BrÃ¼ksel'de Uygurlara destek gÃ¶sterisi

BrÃ¼ksel'deki Avrupa Parlamentosu yakÄ±nlarÄ±nda buluÅŸan Ã§ok sayÄ±da gÃ¶sterici Ã‡in'in Uygurlara uyguladÄ±ÄŸÄ± baskÄ±larÄ± protesto etti

Haberler

Trump: Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak
Trump Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak

Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer test alanÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼ mÃ¼
Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer test alanÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼ mÃ¼

'Ä°ran asla nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmemeli'
Ä°ran asla nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmemeli'

Macron'un yeni Ã¶nerisinde TÃ¼rkiye ve Rusya da var
Macron'un yeni Ã¶nerisinde TÃ¼rkiye ve Rusya da var

Trump'tan Ä°ran'a sert uyarÄ±
Trump'tan Ä°ran'a sert uyarÄ±

ABD'den Kuzey Kore'ye yaptÄ±rÄ±m aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD'den Kuzey Kore'ye yaptÄ±rÄ±m aÃ§Ä±klamasÄ±

BM'ye gÃ¶re nÃ¼kleer silah kullanma riski artÄ±yor
BM'ye gÃ¶re nÃ¼kleer silah kullanma riski artÄ±yor

ABD'ye Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸmaya uy Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
ABD'ye Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸmaya uy Ã§aÄŸrÄ±sÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 