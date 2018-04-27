22:47, 27 Nisan 2018 Cuma

'Trump'Ä±n anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndanÂ ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ± hakkÄ±nda Pompeo, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n sÃ¶z konusu anlaÅŸmadan Ã§ekilip Ã§ekilmeyeceÄŸi hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermediÄŸini belirterek, "KusurlarÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir dÃ¼zeltme yapÄ±lmamasÄ± halinde (Trump'Ä±n) bu anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." diye konuÅŸtu.

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk NATO toplantÄ±sÄ±nda Ã§ok sÄ±cak karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Pompeo, "ABD'nin ittifak liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmeye hazÄ±r olduÄŸunu bugÃ¼n aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koydum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, mÃ¼ttefiklerin, temmuz ayÄ±nda yapÄ±lacak NATO zirvesine kadar savunma harcamalarÄ±nÄ± milli gelirlerinin yÃ¼zde 2'sine Ã§Ä±karacak planlarÄ±nÄ± sunmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Ortak savunma daha fazla yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± anlamÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.

Rusya'nÄ±n eylemleri karÅŸÄ±sÄ±nda NATO'nun her zaman Ã¶nemli bir konumda olduÄŸunu vurgulayan Pompeo, "Rusya, mÃ¼ttefik ve ortaklarÄ± hem askeri hem de demokratik kurumlara yÃ¶nelik saldÄ±rgan kampanyalarÄ±yla tehdit ediyor." diye konuÅŸtu.

Pompeo, Rusya'nÄ±n demokratik dÃ¼nyaya katÄ±lmasÄ±nÄ± gÃ¶rmekten memnun olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, bu konuda tercihi Rusya'nÄ±n yapacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

NATO'nun aÃ§Ä±k kapÄ± politikasÄ±na ABD'nin destek verdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Pompeo, aday Ã¼lkelerle ikili olarak ve NATO yapÄ±sÄ± iÃ§erisinde beraber Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Pompeo, yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± ve savunma yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± geliÅŸtirmek, savunma ve caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendirmek ve terÃ¶rle mÃ¼cadeleyi NATO zirvesinde Ã¶ncelikli ele alÄ±nacak konular olarak sÄ±raladÄ±.

Ã–te yandan Pompeo, GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u bir araya gelmelerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ tebrik etti.