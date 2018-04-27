'Trump'Ä±n anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndanÂ ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ± hakkÄ±nda Pompeo, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n sÃ¶z konusu anlaÅŸmadan Ã§ekilip Ã§ekilmeyeceÄŸi hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermediÄŸini belirterek, "KusurlarÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir dÃ¼zeltme yapÄ±lmamasÄ± halinde (Trump'Ä±n) bu anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." diye konuÅŸtu.
KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk NATO toplantÄ±sÄ±nda Ã§ok sÄ±cak karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Pompeo, "ABD'nin ittifak liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmeye hazÄ±r olduÄŸunu bugÃ¼n aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koydum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Pompeo, mÃ¼ttefiklerin, temmuz ayÄ±nda yapÄ±lacak NATO zirvesine kadar savunma harcamalarÄ±nÄ± milli gelirlerinin yÃ¼zde 2'sine Ã§Ä±karacak planlarÄ±nÄ± sunmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Ortak savunma daha fazla yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± anlamÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.
Rusya'nÄ±n eylemleri karÅŸÄ±sÄ±nda NATO'nun her zaman Ã¶nemli bir konumda olduÄŸunu vurgulayan Pompeo, "Rusya, mÃ¼ttefik ve ortaklarÄ± hem askeri hem de demokratik kurumlara yÃ¶nelik saldÄ±rgan kampanyalarÄ±yla tehdit ediyor." diye konuÅŸtu.
Pompeo, Rusya'nÄ±n demokratik dÃ¼nyaya katÄ±lmasÄ±nÄ± gÃ¶rmekten memnun olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, bu konuda tercihi Rusya'nÄ±n yapacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
NATO'nun aÃ§Ä±k kapÄ± politikasÄ±na ABD'nin destek verdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Pompeo, aday Ã¼lkelerle ikili olarak ve NATO yapÄ±sÄ± iÃ§erisinde beraber Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Pompeo, yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± ve savunma yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± geliÅŸtirmek, savunma ve caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendirmek ve terÃ¶rle mÃ¼cadeleyi NATO zirvesinde Ã¶ncelikli ele alÄ±nacak konular olarak sÄ±raladÄ±.
Ã–te yandan Pompeo, GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u bir araya gelmelerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ tebrik etti.
ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford'Ä±n, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
New York'taki Washington Square Park'ta toplanan Filistin destekÃ§isi grup, Ä°srail'in Gazze'deki uygulamalarÄ±nÄ± ve ablukayÄ± sona erdirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Filistinlilerin Gazze'deki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyi ve doÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterilere Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek, plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahalesinde 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "(Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma) Bu kanlÄ± rejimin nÃ¼kleer silahlara yaklaÅŸamayacaÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±yÄ±z. Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Trump'Ä±n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±ndan Ã§ekilip Ã§ekilmeyeceÄŸi hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermediÄŸini belirterek, "KusurlarÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir dÃ¼zeltme yapÄ±lmamasÄ± halinde anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." dedi.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman, "Onlar (Ä°ran) Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'Ä± vururuz. UmarÄ±m onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir Ã§atÄ±ÅŸma baÅŸlatmazlar." dedi.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, Filistinlilerin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nÃ¼n Ä°srail'i telaÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°ngiltere Birmingham'da meydana gelene olayda 2 kiÅŸi yaralanÄ±rken terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ihtimali de deÄŸerlendiriliyor.
ABD'de CumhuriyetÃ§ilerin Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu Temsilciler Meclisi Ä°stihbarat Komitesi, Rusya soruÅŸturmasÄ±yla ilgili nihai raporunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Yemen'den Necran'a fÄ±rlatÄ±lan balistik fÃ¼ze havada imha edildi
Berlin polisi, 1 MayÄ±s gÃ¶sterilerinde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK sembollerinin taÅŸÄ±nmasÄ± durumunda yasal iÅŸlem yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
BolÅŸevik Rusya'nÄ±n Azerbaycan'Ä± 27 Nisan 1920 tarihinde iÅŸgalinin bugÃ¼n yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼.
Karpowership'in 2016'da Zambiya'ya elektrik vermek Ã¼zere Mozambik'in Nacala bÃ¶lgesine konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
ÅžaanÅŸi eyaletine baÄŸlÄ± MicÄ± vilayetinde bir ortaokul Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda erkek olduÄŸu belirtilen saldÄ±rgan Ã¶ÄŸrencilere bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± MÃ¼slim'in Almanya'da bir etkinlikte konuÅŸma yapacaÄŸÄ± bilgisi Ã¼zerine MaslahatgÃ¼zar DÃ¶lger, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
BrÃ¼ksel'deki Avrupa Parlamentosu yakÄ±nlarÄ±nda buluÅŸan Ã§ok sayÄ±da gÃ¶sterici Ã‡in'in Uygurlara uyguladÄ±ÄŸÄ± baskÄ±larÄ± protesto etti