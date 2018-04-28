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02:22, 28 Nisan 2018 Cumartesi
Amerika
00:04, 28 Nisan 2018 Cumartesi

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Trump: Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak
Trump: Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "(Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma) Bu kanlÄ± rejimin nÃ¼kleer silahlara yaklaÅŸamayacaÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±yÄ±z. Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump,Â Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela MerkelÂ ile dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda,Â Ä°ran'laÂ nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±nÂ kaderinin yakÄ±nda belli olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek "Bu kanlÄ± rejimin nÃ¼kleer silahlara yaklaÅŸamayacaÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±yÄ±z." dedi.

Beyaz Saray'da ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Trump ile Merkel, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma ve Kuzey Kore konularÄ±nda deÄŸerlendirmeler yaptÄ±.

Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bel Trump, anlaÅŸmanÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± durumunda ABD'nin Ä°ran'a karÅŸÄ± askeri gÃ¼Ã§ kullanÄ±p kullanmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin net bir aÃ§Ä±klama yapmaktan kaÃ§Ä±ndÄ±. Trump, "Bu kanlÄ± rejimin nÃ¼kleer silahlara yaklaÅŸamayacaÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±yÄ±z. Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak." ifadelerini kullandÄ±.

ORTADOÄžU'DA Ä°RAN'I DENGELEMEK

ABD BaÅŸkanÄ± Trump,Â DEAÅž'a karÅŸÄ± verdikleri mÃ¼cadelede sona yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ancak Ä°ran'Ä±n buradaki bir boÅŸluÄŸu kendi lehine kullanmasÄ±na engel olacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

BÃ¶lgede birÃ§ok zengin Ã¼lke olduÄŸunu hatÄ±rlatan Trump, bu Ã¼lkelerin DEAÅž'la mÃ¼cadele ve sonrasÄ±ndaki sÃ¼reÃ§ler iÃ§in ortaya Ã§Ä±kan masraflarÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nda daha etkin olmalarÄ±nÄ± istediÄŸini vurguladÄ±.

KÄ°M Ä°LE GÃ–RÃœÅžME

Ã–te yandan Trump,Â Kuzey KoreÂ ileÂ GÃ¼ney KoreÂ arasÄ±ndaki son gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin Ã§ok olumlu bir adÄ±m olduÄŸunu vurgulayarak, "Bu mesele Ã§ok daha Ã¶nce Ã§Ã¶zÃ¼lmeliydi. Ancak ÅŸu anda bunu halletmek benim sorumluluÄŸumda. Daha Ã¶nceki yÃ¶netimlerin hatasÄ±na dÃ¼ÅŸmeyeceÄŸiz ve Kore YarÄ±madasÄ± tamamen nÃ¼kleerden arÄ±ndÄ±rÄ±lana kadar Kuzey Kore Ã¼zerindeki maksimum baskÄ± politikasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ileleyen haftalarda gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini kaydeden Trump, gÃ¶rÃ¼ÅŸme iÃ§in iki bÃ¶lge Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

"AÃ‡ILIÅžA GÄ°DEBÄ°LÄ°RÄ°M"

DiÄŸer yandan Trump, ABD'ninÂ KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± ve 14 MayÄ±s'ta hizmete sokulacak yeni bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na gidebileceÄŸini dile getirdi.

KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n doÄŸru olduÄŸunu savunan Trump, elÃ§iliÄŸin masraflarÄ±nÄ±n azaltÄ±larak daha hÄ±zlÄ± taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu ÅŸekilde 14 MayÄ±s'ta ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼n hizmete gireceÄŸini kaydederek, "Ben de aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa gidebilirim." dedi.

MERKEL'DEN DAYANIÅžMA VURGUSU

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ise ABD ile aralarÄ±nda Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸlar olduÄŸunu ve her alanda ikili iliÅŸkileri daha da geliÅŸtirmek istediklerini dile getirdi.

Kuzey Kore ile GÃ¼ney Kore arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin cesaret verici olduÄŸunu, bu sÃ¼reÃ§te ABD'nin katkÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nem arz ettiÄŸini ve bu sÃ¼recin barÄ±ÅŸla sonuÃ§lanmasÄ±nÄ± umduklarÄ±nÄ± belirtti.

Merkel, "Almanya NATO iÃ§erisinde her zaman gÃ¼venilir bir ortak olmaya devam edecektir. Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah yapmasÄ±na, terÃ¶rizme, Suriye ve Irak'ta DEAÅž'a karÅŸÄ± birlikte savaÅŸÄ±yoruz. Birbirimize baÄŸlÄ±yÄ±z." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Suriye'deki iÃ§ savaÅŸÄ±n son bulmasÄ± noktasÄ±nda da ABD ile Avrupa'nÄ±n birlikte Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret eden Merkel, ortak mÃ¼cadele alanlarÄ±nda ABD ile yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Ä°lgili Konular iran nÃ¼kleer trump
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