Trump: Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump,Â Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela MerkelÂ ile dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda,Â Ä°ran'laÂ nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±nÂ kaderinin yakÄ±nda belli olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek "Bu kanlÄ± rejimin nÃ¼kleer silahlara yaklaÅŸamayacaÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±yÄ±z." dedi.
Beyaz Saray'da ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Trump ile Merkel, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma ve Kuzey Kore konularÄ±nda deÄŸerlendirmeler yaptÄ±.
Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bel Trump, anlaÅŸmanÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± durumunda ABD'nin Ä°ran'a karÅŸÄ± askeri gÃ¼Ã§ kullanÄ±p kullanmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin net bir aÃ§Ä±klama yapmaktan kaÃ§Ä±ndÄ±. Trump, "Bu kanlÄ± rejimin nÃ¼kleer silahlara yaklaÅŸamayacaÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±yÄ±z. Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak." ifadelerini kullandÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump,Â DEAÅž'a karÅŸÄ± verdikleri mÃ¼cadelede sona yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ancak Ä°ran'Ä±n buradaki bir boÅŸluÄŸu kendi lehine kullanmasÄ±na engel olacaklarÄ±nÄ± ifade etti.
BÃ¶lgede birÃ§ok zengin Ã¼lke olduÄŸunu hatÄ±rlatan Trump, bu Ã¼lkelerin DEAÅž'la mÃ¼cadele ve sonrasÄ±ndaki sÃ¼reÃ§ler iÃ§in ortaya Ã§Ä±kan masraflarÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nda daha etkin olmalarÄ±nÄ± istediÄŸini vurguladÄ±.
Ã–te yandan Trump,Â Kuzey KoreÂ ileÂ GÃ¼ney KoreÂ arasÄ±ndaki son gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin Ã§ok olumlu bir adÄ±m olduÄŸunu vurgulayarak, "Bu mesele Ã§ok daha Ã¶nce Ã§Ã¶zÃ¼lmeliydi. Ancak ÅŸu anda bunu halletmek benim sorumluluÄŸumda. Daha Ã¶nceki yÃ¶netimlerin hatasÄ±na dÃ¼ÅŸmeyeceÄŸiz ve Kore YarÄ±madasÄ± tamamen nÃ¼kleerden arÄ±ndÄ±rÄ±lana kadar Kuzey Kore Ã¼zerindeki maksimum baskÄ± politikasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." dedi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ileleyen haftalarda gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini kaydeden Trump, gÃ¶rÃ¼ÅŸme iÃ§in iki bÃ¶lge Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
DiÄŸer yandan Trump, ABD'ninÂ KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± ve 14 MayÄ±s'ta hizmete sokulacak yeni bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na gidebileceÄŸini dile getirdi.
KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n doÄŸru olduÄŸunu savunan Trump, elÃ§iliÄŸin masraflarÄ±nÄ±n azaltÄ±larak daha hÄ±zlÄ± taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu ÅŸekilde 14 MayÄ±s'ta ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼n hizmete gireceÄŸini kaydederek, "Ben de aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa gidebilirim." dedi.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ise ABD ile aralarÄ±nda Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸlar olduÄŸunu ve her alanda ikili iliÅŸkileri daha da geliÅŸtirmek istediklerini dile getirdi.
Kuzey Kore ile GÃ¼ney Kore arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin cesaret verici olduÄŸunu, bu sÃ¼reÃ§te ABD'nin katkÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nem arz ettiÄŸini ve bu sÃ¼recin barÄ±ÅŸla sonuÃ§lanmasÄ±nÄ± umduklarÄ±nÄ± belirtti.
Merkel, "Almanya NATO iÃ§erisinde her zaman gÃ¼venilir bir ortak olmaya devam edecektir. Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah yapmasÄ±na, terÃ¶rizme, Suriye ve Irak'ta DEAÅž'a karÅŸÄ± birlikte savaÅŸÄ±yoruz. Birbirimize baÄŸlÄ±yÄ±z." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Suriye'deki iÃ§ savaÅŸÄ±n son bulmasÄ± noktasÄ±nda da ABD ile Avrupa'nÄ±n birlikte Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret eden Merkel, ortak mÃ¼cadele alanlarÄ±nda ABD ile yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceklerini kaydetti.
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ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford'Ä±n, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
New York'taki Washington Square Park'ta toplanan Filistin destekÃ§isi grup, Ä°srail'in Gazze'deki uygulamalarÄ±nÄ± ve ablukayÄ± sona erdirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Filistinlilerin Gazze'deki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyi ve doÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterilere Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek, plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahalesinde 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "(Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma) Bu kanlÄ± rejimin nÃ¼kleer silahlara yaklaÅŸamayacaÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±yÄ±z. Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Trump'Ä±n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±ndan Ã§ekilip Ã§ekilmeyeceÄŸi hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermediÄŸini belirterek, "KusurlarÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir dÃ¼zeltme yapÄ±lmamasÄ± halinde anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." dedi.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman, "Onlar (Ä°ran) Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'Ä± vururuz. UmarÄ±m onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir Ã§atÄ±ÅŸma baÅŸlatmazlar." dedi.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, Filistinlilerin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nÃ¼n Ä°srail'i telaÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°ngiltere Birmingham'da meydana gelene olayda 2 kiÅŸi yaralanÄ±rken terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ihtimali de deÄŸerlendiriliyor.
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