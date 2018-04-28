01:17, 28 Nisan 2018 Cumartesi

Ä°srail ordusu yine gerÃ§ek mermi kullandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber MerkeziÂ

Filistinlilerin Gazze'deki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyi ve doÄŸusundaki Kefr Kaddum, Kefr Kalil kÃ¶yleri ile Eriha kentinde dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterilere Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek, plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahalesinde 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Filistin KÄ±zÄ±layÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°srail ordusunun "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyi ve doÄŸusundaki Kefr Kaddum, Kefr Kalil kÃ¶yleri ile Eriha kentinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahale ettiÄŸi, olaylarda 4 kiÅŸinin gerÃ§ek mermi, 14 kiÅŸinin plastik mermiyle, iki kiÅŸinin de Ã§eÅŸitli ÅŸekillerde yaralandÄ±ÄŸÄ±, 62 kiÅŸinin de gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazdan etkilendiÄŸi kaydedildi.

3 Filistinli ÅŸehit oldu

Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶sterilerde Ä°srail askerlerinin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu yaralanan 3 Filistinli ÅŸehit oldu. SÃ¶z konusu Filistinlilerle beraber 30 Mart'tan bu yana devam eden gÃ¶sterilerde ÅŸehit olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 45'e yÃ¼kseldi.

BugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶sterilerde, 174'Ã¼ Ä°srail askerlerinin kullandÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ek, 19'u plastik mermiyle olmak Ã¼zere ÅŸu ana kadar en az 883 Filistinli yaralandÄ±.

YaralÄ±larÄ±n arasÄ±nda 58 Ã§ocuk ve 29 kadÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 6 gazeteci ile 4 saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± da bulunuyor.

BÃœYÃœK DÃ–NÃœÅž YÃœRÃœYÃœÅžÃœ

Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda 30 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ adÄ± altÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenliyor.

Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor.

GÃ¶sterilerin baÅŸÄ±ndan bu yana 45 Filistinli Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edildi, 6 binden fazla gÃ¶sterici yaralandÄ±. Åžehit olanlar arasÄ±nda 2 gazeteci ve 18 yaÅŸ altÄ±nda olan 4 Filistinli bulunuyor. YaralÄ±lardan bin 673'Ã¼ de Ä°srail askerlerinin kullandÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ek mermilerin hedefi oldu.

Filistinliler "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerine mayÄ±s ayÄ± ortasÄ±na kadar devam ettirmeyi planlÄ±yor.

TOPRAK GÃœNÃœ NEDÄ°R?

Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gasbÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi. Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.

"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.