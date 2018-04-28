01:24, 28 Nisan 2018 Cumartesi

New York'tan Ä°srail'e protesto yaÄŸdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber MerkeziÂ

ABD'nin New York kentinde bir araya gelenÂ FilistinÂ destekÃ§isi kalabalÄ±k bir grup,Â Gazze'deki ablukadan ve son dÃ¶nemdeÂ Gazze Åžeridi'nde uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetten dolayÄ± Ä°srail yÃ¶netimini protesto etti.

New York'un Ã¶nemli mekanlarÄ±ndan Washington Square Park'ta toplanan Filistin destekÃ§isi AmerikalÄ± MÃ¼slÃ¼man bir grup, Ortodoks Yahudiler ve diÄŸer bazÄ± AmerikalÄ±larÄ±n da desteklediÄŸi bir gÃ¶steri dÃ¼zenledi.

AynÄ± parkta Ä°srail'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k gÃ¼nÃ¼ Ã§erÃ§evesinde kutlama yapan Ä°srailli grubu protesto etmek Ã¼zere bir araya gelen Filistin destekÃ§isi grup, Ä°srail yÃ¶netimi ile ona destek veren Amerikan yÃ¶netimi aleyhine sloganlar attÄ±.

ÅžEHÄ°TLER ANILDIÂ

Ä°srail'in Gazze'ye uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukayÄ± derhal kaldÄ±rmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan grup, Gazze Åžeridi'nde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan son birkaÃ§ haftada ÅŸehit edilen 45 Filistinliyi de andÄ±.

Ellerinde Filistin bayraklarÄ± ile Filistin lehinde pankartlar taÅŸÄ±yan kalabalÄ±k grup, daha sonra olaysÄ±z ÅŸekilde daÄŸÄ±ldÄ±.

EYLEMLER SÃœRÃœYOR

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenliyor. Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor.

Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶sterilerin baÅŸÄ±ndan bu yana 45 Filistinli, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edildi, 4 bine yakÄ±n gÃ¶sterici yaralandÄ±.