New York'tan Ä°srail'e protesto yaÄŸdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber MerkeziÂ
ABD'nin New York kentinde bir araya gelenÂ FilistinÂ destekÃ§isi kalabalÄ±k bir grup,Â Gazze'deki ablukadan ve son dÃ¶nemdeÂ Gazze Åžeridi'nde uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetten dolayÄ± Ä°srail yÃ¶netimini protesto etti.
New York'un Ã¶nemli mekanlarÄ±ndan Washington Square Park'ta toplanan Filistin destekÃ§isi AmerikalÄ± MÃ¼slÃ¼man bir grup, Ortodoks Yahudiler ve diÄŸer bazÄ± AmerikalÄ±larÄ±n da desteklediÄŸi bir gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
AynÄ± parkta Ä°srail'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k gÃ¼nÃ¼ Ã§erÃ§evesinde kutlama yapan Ä°srailli grubu protesto etmek Ã¼zere bir araya gelen Filistin destekÃ§isi grup, Ä°srail yÃ¶netimi ile ona destek veren Amerikan yÃ¶netimi aleyhine sloganlar attÄ±.
Ä°srail'in Gazze'ye uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukayÄ± derhal kaldÄ±rmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan grup, Gazze Åžeridi'nde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan son birkaÃ§ haftada ÅŸehit edilen 45 Filistinliyi de andÄ±.
Ellerinde Filistin bayraklarÄ± ile Filistin lehinde pankartlar taÅŸÄ±yan kalabalÄ±k grup, daha sonra olaysÄ±z ÅŸekilde daÄŸÄ±ldÄ±.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenliyor. Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor.
Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶sterilerin baÅŸÄ±ndan bu yana 45 Filistinli, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edildi, 4 bine yakÄ±n gÃ¶sterici yaralandÄ±.
ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford'Ä±n, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
New York'taki Washington Square Park'ta toplanan Filistin destekÃ§isi grup, Ä°srail'in Gazze'deki uygulamalarÄ±nÄ± ve ablukayÄ± sona erdirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Filistinlilerin Gazze'deki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyi ve doÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterilere Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek, plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahalesinde 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "(Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma) Bu kanlÄ± rejimin nÃ¼kleer silahlara yaklaÅŸamayacaÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±yÄ±z. Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Trump'Ä±n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±ndan Ã§ekilip Ã§ekilmeyeceÄŸi hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermediÄŸini belirterek, "KusurlarÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir dÃ¼zeltme yapÄ±lmamasÄ± halinde anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." dedi.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman, "Onlar (Ä°ran) Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'Ä± vururuz. UmarÄ±m onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir Ã§atÄ±ÅŸma baÅŸlatmazlar." dedi.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, Filistinlilerin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nÃ¼n Ä°srail'i telaÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°ngiltere Birmingham'da meydana gelene olayda 2 kiÅŸi yaralanÄ±rken terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ihtimali de deÄŸerlendiriliyor.
ABD'de CumhuriyetÃ§ilerin Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu Temsilciler Meclisi Ä°stihbarat Komitesi, Rusya soruÅŸturmasÄ±yla ilgili nihai raporunu aÃ§Ä±kladÄ±.
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