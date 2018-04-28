Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
02:22, 28 Nisan 2018 Cumartesi
Ortadoğu
01:43, 28 Nisan 2018 Cumartesi

  • Paylaş
ABD açıkladı: Dunford ve Akar Suriye’yi görüştü
ABD açıkladı: Dunford ve Akar Suriye’yi görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile telefonda görüştüğü bildirildi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada Dunford ile Akar’ın ikili ilişkiler, Suriye ve Ortadoğu’daki durumları konuştuğunu belirtti.

Ryder açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ortak konuların yanı sıra iki lider Suriye ve Ortadoğu’daki mevcut güvenlik durumunu ele aldı. Ayrıca uluslarımıza yönelik güvenlik kaygılarına ilişkin iş birliğini güçlendirme yollarını görüştüler.”

Dunford’ın mevkidaşı Orgeneral Akar ile defalarca görüştüğüne dikkat çeken Ryder iki NATO müttefiki ülkenin en üst düzey komutanının düzenli bir iletişimi devam ettirdiklerini vurguladı.



İlgili Konular Suriye Hulusi Akar
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
ABD açıkladı Dunford ve Akar Suriye yi görüştü
ABD açıkladı: Dunford ve Akar Suriye’yi görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile telefonda görüştüğü bildirildi.
New York'tan İsrail'e protesto yağdı
New York'tan İsrail'e protesto yağdı

New York'taki Washington Square Park'ta toplanan Filistin destekçisi grup, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını ve ablukayı sona erdirmesi çağrısında bulundu.
İsrail ordusu yine gerçek mermi kullandı
İsrail ordusu yine gerçek mermi kullandı

Filistinlilerin Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek amacıyla Batı Şeria'nın kuzeyi ve doğusunda düzenlediği gösterilere İsrail askerlerinin gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinde 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Trump İran nükleer silah yapamayacak
Trump: İran nükleer silah yapamayacak

ABD Başkanı Trump, "(İran'la nükleer anlaşma) Bu kanlı rejimin nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız. İran nükleer silah yapamayacak." dedi.
Trump'ın anlaşmada kalması mümkün görünmüyor'
'Trump'ın anlaşmada kalması mümkün görünmüyor'

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilip çekilmeyeceği hakkında henüz bir karar vermediğini belirterek, "Kusurlarıyla ilgili önemli bir düzeltme yapılmaması halinde anlaşmada kalması mümkün görünmüyor." dedi.
Lieberman'dan İran'a tehdit Vururuz
Lieberman'dan İran'a tehdit: Vururuz

İsrail Savunma Bakanı Lieberman, "Onlar (İran) Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'ı vururuz. Umarım onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir çatışma başlatmazlar." dedi.
Büyük Dönüş Yürüyüşü İsrail'i telaşlandırdı'
'Büyük Dönüş Yürüyüşü İsrail'i telaşlandırdı'

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Filistinlilerin Gazze sınırında düzenlediği "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün İsrail'i telaşlandırdığını söyledi.
İngiltere'de bir araç yayalara çarpıp kaçtı
İngiltere'de bir araç yayalara çarpıp kaçtı

İngiltere Birmingham'da meydana gelene olayda 2 kişi yaralanırken terör saldırısı ihtimali de değerlendiriliyor.
Trump Rusya soruşturmasında aklandı
Trump Rusya soruşturmasında aklandı

ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Rusya soruşturmasıyla ilgili nihai raporunu açıkladı.
Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı
Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Yemen'den Necran'a fırlatılan balistik füze havada imha edildi
Berlin polisinden PKK yandaşlarına uyarı
Berlin polisinden PKK yandaşlarına uyarı

Berlin polisi, 1 Mayıs gösterilerinde, terör örgütü PKK sembollerinin taşınması durumunda yasal işlem yapılacağını duyurdu
Rusya'nın Azerbaycan'ı işgalinin 98 yılı
Rusya'nın Azerbaycan'ı işgalinin 98.yılı

Bolşevik Rusya'nın Azerbaycan'ı 27 Nisan 1920 tarihinde işgalinin bugün yıldönümü.
Karpowership Mozambik ve Sudan'da elektrik üretecek
Karpowership, Mozambik ve Sudan'da elektrik üretecek

Karpowership'in 2016'da Zambiya'ya elektrik vermek üzere Mozambik'in Nacala bölgesine konuşlandığı açıklandı
Çin de öğrencilere bıçaklı saldırı 7 ölü 12 yaralı
Çin’de öğrencilere bıçaklı saldırı: 7 ölü, 12 yaralı

Şaanşi eyaletine bağlı Micı vilayetinde bir ortaokul çıkışında erkek olduğu belirtilen saldırgan öğrencilere bıçaklı saldırı düzenlendi.
Alman Maslahatgüzar Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Alman Maslahatgüzar Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslim'in Almanya'da bir etkinlikte konuşma yapacağı bilgisi üzerine Maslahatgüzar Dölger, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Brüksel'de Uygurlara destek gösterisi
Brüksel'de Uygurlara destek gösterisi

Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu yakınlarında buluşan çok sayıda gösterici Çin'in Uygurlara uyguladığı baskıları protesto etti

Haberler

Başbakan Yıldırım, Orgeneral Akar'ı kabul etti
Başbakan Yıldırım Orgeneral Akar'ı kabul etti

Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz hakkında açıklama
Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz hakkında açıklama

Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Akar Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü

Akar'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması
Akar'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

Genelkurmay Başkanı Akar'dan Hatay'da birlikleri inceleme
Genelkurmay Başkanı Akar'dan Hatay'da birlikleri inceleme

Genelkurmay Başkanı Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
Genelkurmay Başkanı Akar Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım, Fidan ve Akar ile ayrı ayrı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yıldırım Fidan ve Akar ile ayrı ayrı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 