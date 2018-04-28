Genelkurmay Başkanı Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile Suriye'yi görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile telefonda görüştüğü bildirildi.
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada Dunford ile Akar’ın ikili ilişkiler, Suriye ve Ortadoğu’daki durumları konuştuğunu belirtti.
Ryder açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Ortak konuların yanı sıra iki lider Suriye ve Ortadoğu’daki mevcut güvenlik durumunu ele aldı. Ayrıca uluslarımıza yönelik güvenlik kaygılarına ilişkin iş birliğini güçlendirme yollarını görüştüler.”
Dunford’ın mevkidaşı Orgeneral Akar ile defalarca görüştüğüne dikkat çeken Ryder iki NATO müttefiki ülkenin en üst düzey komutanının düzenli bir iletişimi devam ettirdiklerini vurguladı.
Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, son olarak 15 yaşındaki Uveyda'nın şehadetiyle, şehit olan Filistinli sayısı 46'ya çıktı.
AGİT Dönem Başbakanı Alfano, Kuzey Kore ile Güney Kore liderinin gerçekleştirdiği tarihi görüşmeye ilişkin "Bugün iki Koreli lider arasındaki buluşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Umuyorum ki bu sonuç bölgedeki gerginliğin hafifletilmesine olumlu katkıda bulunacaktır." dedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile telefonda görüştüğü ve ikili ilişkiler, Suriye ile Ortadoğu’daki durumları konuştuğu bildirildi.
New York'taki Washington Square Park'ta toplanan Filistin destekçisi grup, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını ve ablukayı sona erdirmesi çağrısında bulundu.
Filistinlilerin Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek amacıyla Batı Şeria'nın kuzeyi ve doğusunda düzenlediği gösterilere İsrail askerlerinin gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinde 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
ABD Başkanı Trump, "(İran'la nükleer anlaşma) Bu kanlı rejimin nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız. İran nükleer silah yapamayacak." dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilip çekilmeyeceği hakkında henüz bir karar vermediğini belirterek, "Kusurlarıyla ilgili önemli bir düzeltme yapılmaması halinde anlaşmada kalması mümkün görünmüyor." dedi.
İsrail Savunma Bakanı Lieberman, "Onlar (İran) Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'ı vururuz. Umarım onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir çatışma başlatmazlar." dedi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Filistinlilerin Gazze sınırında düzenlediği "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün İsrail'i telaşlandırdığını söyledi.
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