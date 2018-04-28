09:08, 28 Nisan 2018 Cumartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 28 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Ä°stanbul Ä°l KadÄ±n KollarÄ± ve Ä°zmir 6. OlaÄŸan Ä°l Kongreleri ile Ä°zmir Ticaret OdasÄ± Ã¶zel meclis toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/11.00/Ä°zmir/14.00/16.00)Â

-Â AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da partisinin Ä°stanbul KadÄ±n KollarÄ± 5. OlaÄŸan Ä°l Kongresi ve AK Parti Ä°zmir 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresine iÅŸtirak edecek.

2- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin Ramada Resort Erciyes Otel'de dÃ¼zenlenecek Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

(Kayseri/11.00)Â





YASAMA YÃœRÃœTMEÂ SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Valilik, Belediyeyi ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.

(Ardahan/11.20/14.00/17.00)Â

2- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ileÂ GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci,Â 7. Malatya Anadolu Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r FuarÄ±'na, "10 Bin GenÃ§le Arabuluculuk Projesi" programÄ±na,Â "GenÃ§lerin GÃ¼ncel Meseleleri" konulu UluslararasÄ± Ä°mam Hatip Ã–ÄŸrencileri Sempozyumu'na katÄ±lacak, ValiliÄŸi ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, Ä°l EÄŸitim DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±'na iÅŸtirak edecek.

(Malatya/12.00-17.30)Â

3- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, ValiliÄŸi, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve esnafÄ± ziyaret edecek, DSÄ° Tesisleri Temel Atma Merasimi ile Orman KÃ¶ylÃ¼lerine KullandÄ±rÄ±lan Gelir Getirici TÃ¼r ve ORKÃ–Y Kredi SertifikalarÄ± DaÄŸÄ±tÄ±mÄ± Merasimine katÄ±lacak, Marmara derin deniz deÅŸarj ÅŸantiyesinde incelemede bulunacak ve basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

(TekirdaÄŸ /11.00-16.00)Â

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EKONOMÄ°

1- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Siyaset Akademisi programÄ±na, KumÃ§atÄ± beldesinde 300 koyun projesi kapsamÄ±nda koyun daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶renine ve Cizre'de hayvan pazarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.

(ÅžÄ±rnak/12.00/14.00/15.30)

2- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, PTT araÃ§ teslim tÃ¶reni ile UlaÅŸtÄ±rma Koordinasyon ToplantÄ±sÄ±'na iÅŸtirak edecek.

(Bursa/11.00/12.30)Â

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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Cevad Zarif ve Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov ile ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirecek.

- Lavrov ve Zarif ile ÃœÃ§lÃ¼ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± yapacak olan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, mevkidaÅŸlarÄ±ylaÂ ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlenecek.Â

(Moskova)Â

2- 32. ASEAN zirvesi, Ã¼ye Ã¼lke liderlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Singapur'da dÃ¼zenlenecek.

(Singapur)

3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â

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KÃœLTÃœR SANAT

1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Anadolu SelÃ§uklu Ã‡aÄŸÄ± MirasÄ± adlÄ± kitabÄ±n tanÄ±tÄ±m programÄ±na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/12.00)Â





SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 31. haftasÄ±nda Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-GenÃ§lerbirliÄŸi, Antalyaspor-Trabzonspor ve KasÄ±mpaÅŸa-FenerbahÃ§e maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Kayseri/Sivas/13.30/Antalya/Ä°stanbul/19.00)Â

2- Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasÄ±nda Denizlispor-Gaziantepspor, GaziÅŸehir Gaziantep-BalÄ±kesirspor Baltok, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-TetiÅŸ YapÄ± ElazÄ±ÄŸspor, Adana Demirspor-AltÄ±nordu, Ä°stanbulspor-Adanaspor, EskiÅŸehirspor-Boluspor, AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor-Samsunspor, Ãœmraniyespor/Ã‡aykur Rizespor ve Grandmedical Manisaspor-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§larÄ± oynanacak.

(Denizli/Gaziantep/Erzurum/Adana/Ä°stanbul/EskiÅŸehir/Giresun/Ä°stanbul/Manisa/15.30)Â

3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 27. haftasÄ±nda, BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan-PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol, Muratbey UÅŸak-FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ ve Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.

(Ä°stanbul/13.00/15.15/UÅŸak/17.00/Sakarya/20.15)Â

4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi play-off Ã§eyrek finali, Galatasaray-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi ve Ã‡ukurova Basketbol-BOTAÅž maÃ§larÄ±na sahne olacak.

(Ä°stanbul/16.00/Mersin/18.00)Â

5- TEB BNP Paribas Ä°stanbul Cup'ta yarÄ± final mÃ¼sabakalarÄ± yapÄ±lacak.

(Ä°stanbul)Â