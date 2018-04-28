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09:19, 28 Nisan 2018 Cumartesi

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FETÃ– firarisi Azerbaycan'dan getirildi
FETÃ– firarisi Azerbaycan'dan getirildi

FETÃ–/PYD SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ne Ãœye Olmak" suÃ§undan iki ayrÄ± yakalama kararÄ± olan ve firari durumda bulanan ÅŸÃ¼pheli M.C'nin, Azerbaycan'dan TÃ¼rkiye'ye iadesi yapÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ä°nterpol Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler neticesinde TÃ¼rkiye'ye iadesi kabul edilen M.C, bugÃ¼n Azerbaycan interpol gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan Ä°stanbul'a getirildi." denildi.

"FETÃ–/PYD SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ne Ãœye Olmak" suÃ§undan iki ayrÄ± yakalama kararÄ± olan ve firari durumda bulanan ÅŸÃ¼pheli M.C'nin Azerbaycan'dan TÃ¼rkiye'ye iadesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirdi.

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, FETÃ–/PYD terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yurtdÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, Konya AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi ve Aksaray 1. Sulh Ceza Mahkemelerinin kararlarÄ± ile hakkÄ±nda FETÃ–/PYD SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ne Ãœye Olmak" suÃ§undan iki ayrÄ± yakalama kararÄ± olan ve firari durumda bulanan ÅŸÃ¼pheli M.C'nin, GÃ¼rcistan'Ä±n Batum ÅŸehrinde ikamet ettiÄŸi ve bu bÃ¶lgede Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yurtdÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±nda gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, FETÃ–/PYD silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len uluslararasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar ve iÅŸbirliÄŸi sonucunda ÅŸÃ¼pheli M.C'nin, Nisan 2017'de Azerbaycan'da yakalandÄ±ÄŸÄ± ve bugÃ¼ne kadar tutuklu olarak cezaevinde kaldÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Ä°nterpol Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler neticesinde TÃ¼rkiye'ye iadesi kabul edilen M.C, bugÃ¼n Azerbaycan interpol gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavaalanÄ±na getirildi, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlilerince teslim alÄ±narak emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan SEGBÄ°S ortamÄ±nda Aksaray 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince alÄ±nan ifadesi akabinde tutuklanarak, ceza infaz kurumuna teslim edildi."



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