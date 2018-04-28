AGÄ°T'ten Kore'deki tarihi barÄ±ÅŸ zirvesine destek

Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'ndan (AGÄ°T) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± ve Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Angelino Alfano ve AGÄ°T Genel Sekreteri Thomas Greminger'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile GÃ¼ney Kore CumhurbaÅŸkanÄ± Moon Jae-in arasÄ±nda bu yÄ±lÄ±n sonuna kadar bir barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ±na iliÅŸkin alÄ±nan karar ve her iki Ã¼lkenin Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda taahhÃ¼tte bulunmasÄ±ndan duyduklarÄ± memnuniyete iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerine yer verildi.
AÃ§Ä±klamada, Alfano'nun, "BugÃ¼n iki Koreli lider arasÄ±ndaki buluÅŸmayÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yorum. Bu ileriye doÄŸru atÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶nemli bir adÄ±mÄ± temsil ediyor. Umuyorum ki bu sonuÃ§ bÃ¶lgedeki gerginliÄŸin hafifletilmesine olumlu katkÄ±da bulunacaktÄ±r." ÅŸeklindeki ifadeleri yer aldÄ±.
GÃ¼ney Kore'nin Asya'da AGÄ°T'in aktif bir Ã¼yesi olduÄŸunu belirten Angelino Alfano, uluslararasÄ± toplumun hedefinin Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n tam, doÄŸrulanabilir ve geri dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lemez bir ÅŸekilde nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸunu kaydetti.
AGÄ°T Genel Sekreteri Greminger de tarihi gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, "UmarÄ±m bu geliÅŸme, kÃ¼resel gÃ¼venliÄŸimiz Ã¼zerinde olumlu etkileri olacak ve Ã§atÄ±ÅŸma halindeki diÄŸer devletlere barÄ±ÅŸ yolunda cesurca yÃ¼rÃ¼meleri iÃ§in ilham verecektir." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±.
Gazze Åžeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden barÄ±ÅŸÃ§Ä±l BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶sterilerinde, son olarak 15 yaÅŸÄ±ndaki Uveyda'nÄ±n ÅŸehadetiyle, ÅŸehit olan Filistinli sayÄ±sÄ± 46'ya Ã§Ä±ktÄ±.
AGÄ°T DÃ¶nem BaÅŸbakanÄ± Alfano, Kuzey Kore ile GÃ¼ney Kore liderinin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi tarihi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin "BugÃ¼n iki Koreli lider arasÄ±ndaki buluÅŸmayÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yorum. Umuyorum ki bu sonuÃ§ bÃ¶lgedeki gerginliÄŸin hafifletilmesine olumlu katkÄ±da bulunacaktÄ±r." dedi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve ikili iliÅŸkiler, Suriye ile OrtadoÄŸuâ€™daki durumlarÄ± konuÅŸtuÄŸu bildirildi.
New York'taki Washington Square Park'ta toplanan Filistin destekÃ§isi grup, Ä°srail'in Gazze'deki uygulamalarÄ±nÄ± ve ablukayÄ± sona erdirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Filistinlilerin Gazze'deki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyi ve doÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterilere Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek, plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahalesinde 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "(Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma) Bu kanlÄ± rejimin nÃ¼kleer silahlara yaklaÅŸamayacaÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±yÄ±z. Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Trump'Ä±n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±ndan Ã§ekilip Ã§ekilmeyeceÄŸi hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermediÄŸini belirterek, "KusurlarÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir dÃ¼zeltme yapÄ±lmamasÄ± halinde anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." dedi.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman, "Onlar (Ä°ran) Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'Ä± vururuz. UmarÄ±m onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir Ã§atÄ±ÅŸma baÅŸlatmazlar." dedi.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, Filistinlilerin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nÃ¼n Ä°srail'i telaÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°ngiltere Birmingham'da meydana gelene olayda 2 kiÅŸi yaralanÄ±rken terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ihtimali de deÄŸerlendiriliyor.
ABD'de CumhuriyetÃ§ilerin Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu Temsilciler Meclisi Ä°stihbarat Komitesi, Rusya soruÅŸturmasÄ±yla ilgili nihai raporunu aÃ§Ä±kladÄ±.
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ÅžaanÅŸi eyaletine baÄŸlÄ± MicÄ± vilayetinde bir ortaokul Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda erkek olduÄŸu belirtilen saldÄ±rgan Ã¶ÄŸrencilere bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.