09:31, 28 Nisan 2018 Cumartesi

AGÄ°T'ten Kore'deki tarihi barÄ±ÅŸ zirvesine destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'ndan (AGÄ°T) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± ve Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Angelino Alfano ve AGÄ°T Genel Sekreteri Thomas Greminger'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile GÃ¼ney Kore CumhurbaÅŸkanÄ± Moon Jae-in arasÄ±nda bu yÄ±lÄ±n sonuna kadar bir barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ±na iliÅŸkin alÄ±nan karar ve her iki Ã¼lkenin Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda taahhÃ¼tte bulunmasÄ±ndan duyduklarÄ± memnuniyete iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerine yer verildi.

AÃ§Ä±klamada, Alfano'nun, "BugÃ¼n iki Koreli lider arasÄ±ndaki buluÅŸmayÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yorum. Bu ileriye doÄŸru atÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶nemli bir adÄ±mÄ± temsil ediyor. Umuyorum ki bu sonuÃ§ bÃ¶lgedeki gerginliÄŸin hafifletilmesine olumlu katkÄ±da bulunacaktÄ±r." ÅŸeklindeki ifadeleri yer aldÄ±.

GÃ¼ney Kore'nin Asya'da AGÄ°T'in aktif bir Ã¼yesi olduÄŸunu belirten Angelino Alfano, uluslararasÄ± toplumun hedefinin Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n tam, doÄŸrulanabilir ve geri dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lemez bir ÅŸekilde nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸunu kaydetti.

"UMARIM BU GELÄ°ÅžME KÃœRESEL GÃœVENLÄ°ÄžÄ°MÄ°Z ÃœZERÄ°NDE OLUMLU ETKÄ°LERÄ° OLACAK"

AGÄ°T Genel Sekreteri Greminger de tarihi gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, "UmarÄ±m bu geliÅŸme, kÃ¼resel gÃ¼venliÄŸimiz Ã¼zerinde olumlu etkileri olacak ve Ã§atÄ±ÅŸma halindeki diÄŸer devletlere barÄ±ÅŸ yolunda cesurca yÃ¼rÃ¼meleri iÃ§in ilham verecektir." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±.