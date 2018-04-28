Ä°stanbul'da FETÃ– operasyonunda 63 gÃ¶zaltÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan bedelli askerlik aÃ§Ä±klamasÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bedelli askerlik konusunda, "Profesyonel askerliÄŸe geÃ§tiÄŸimiz iÃ§in bu dikkate alÄ±nmasÄ± gereken bir husus. Benim dÃ¼ÅŸÃ¼ncem bu. Buradan elde edilecek kaynaÄŸÄ±n da savunma sanayimizi gÃ¼Ã§lendirme iÃ§in kullanÄ±lmasÄ± gerekir." dedi.