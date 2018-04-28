10:13, 28 Nisan 2018 Cumartesi

BM, Libya'da anlaÅŸamayan iki ÅŸehrin uzlaÅŸmasÄ±ndan memnun





BM Libya Destek Misyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede uzun sÃ¼redir aralarÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k bulunan Zintan ve MÄ±srata ÅŸehirlerindeki gruplar arasÄ±nda imzalanan uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±ndan memnuniyet duyulduÄŸu belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Libya Destek Misyonu,Â Ã¼lkede uzun sÃ¼redir aralarÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k bulunan Zintan ve MÄ±srata ÅŸehirlerindeki gruplar arasÄ±nda imzalanan uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±ndan memnuniyet duyduÄŸunu bildirdi.Â MisyondanÂ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Libya'daÂ gÃ¼venlik ve istikrarÄ± geri kazandÄ±rmayÄ± hedefleyen her tÃ¼rlÃ¼ uzlaÅŸÄ± giriÅŸiminden memnuniyet duyulduÄŸu kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, anlaÅŸmanÄ±n iki ÅŸehir arasÄ±nda barÄ±ÅŸ ve olumlu iÅŸ birliÄŸi iliÅŸkilerinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§masÄ±nÄ±n Ã¼mit edildiÄŸi vurgulandÄ±. Ãœlkede 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana aralarÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k bulunan iki ÅŸehirdeki gruplar, taraflarÄ±n temsilcilerinin yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucu dÃ¼n Zintan kentinde barÄ±ÅŸ masasÄ±na oturmuÅŸ ve anlaÅŸma metnine imza atmÄ±ÅŸtÄ±. Libya'da 2014 yÄ±lÄ±nda Trablus'taki geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi Milli Genel Kongreye (MGK) baÄŸlÄ± MÄ±srata'dan Salah Badi'nin liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Libya ÅžafaÄŸÄ± (Fecr-i Libya) Kuvvetleri ile Halife Hafter yanlÄ±sÄ± Zintan TugaylarÄ± arasÄ±nda baÅŸkent Trablus ve Ã§evresinde ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu nedenle iki ÅŸehir arasÄ±nda gerginlik baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°lgili Konular BM Libya

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.