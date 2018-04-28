10:20, 28 Nisan 2018 Cumartesi

Bolu'da kÄ±z yurdunda kalan 39 Ã¶ÄŸrenci hastanelik oldu





Bolu'da bir Ã¶zel yurtta kalan 39 Ã¶ÄŸrencinin, gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bolu'da bir Ã¶zel yurtta kalan 39 Ã¶ÄŸrenci, gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta bulunan Ã¶zel bir kÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurdunda kalan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerinden bazÄ±larÄ±, akÅŸam yemeÄŸinden sonra rahatsÄ±zlandÄ±. Mide bulantÄ±sÄ± ve kusma ÅŸikayeti bulunan Ã¶ÄŸrencilerden bazÄ±larÄ± kendi imkanlarÄ± ile bazÄ±larÄ± da ambulanslarla kentteki hastanelere gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ã–ÄŸrencilerin, akÅŸam yemeÄŸinde tavuk eti ile sÃ¼tlÃ¼ tatlÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu menÃ¼den yediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Bolu SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden konuya iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klamada, Ã¶ÄŸrencilerin bulantÄ± ve kusma ÅŸikayeti ile SaÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na baÅŸvurmasÄ± Ã¼zerine gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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