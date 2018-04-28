10:29, 28 Nisan 2018 Cumartesi

Kut'Ã¼l Amare Zaferi'nin 102'inci yÄ±lÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Halil PaÅŸa'nÄ±n, Ä°ngiliz birliklerini 29 Nisan 1916'da teslim almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, "Tarih bu olayÄ± yazmak iÃ§in kelime bulmakta mÃ¼ÅŸkÃ¼lata uÄŸrayacaktÄ±r. Ä°ÅŸte OsmanlÄ± sebatÄ±nÄ±n Ä°ngiliz inadÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± birinci zaferi Ã‡anakkale'de, ikinci zaferi burada gÃ¶rÃ¼yoruz." sÃ¶zleriyle duyurduÄŸu Kut'Ã¼l Amare Zaferi, 102'nci yÄ±lÄ±nda kutlanÄ±yor.

TÃ¼mgeneral Charles Vere Ferrers Townshend komutasÄ±ndaki Ä°ngiliz birliklerinin teslim alÄ±nmasÄ±yla kazanÄ±lan Kut'Ã¼l Amare zaferi, Ã‡anakkale'nin ardÄ±ndan Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n "en bÃ¼yÃ¼k zaferi" olma niteliÄŸi taÅŸÄ±yor.Â Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arÅŸivinde, TÃ¼rk ordusunun Kut'Ã¼l Amare'de yaptÄ±ÄŸÄ± savaÅŸa ve elde ettiÄŸi bÃ¼yÃ¼k zafere iliÅŸkin birÃ§ok askeri belge bulunuyor.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n arÅŸivindeki Kut'Ã¼l Amare SavaÅŸÄ±'na dair askeri belge, kroki ve komutanlarÄ±n yazÄ±ÅŸmalarÄ±, Ã‡anakkale'nin ardÄ±ndan Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k zaferinde "TÃ¼rk sebatÄ±nÄ±n Ä°ngiliz inadÄ±nÄ± kÄ±rÄ±ÅŸÄ±nÄ±" gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.Â

Ä°NGÄ°LÄ°ZLERE GÃ–RE 'BRÄ°TANYA ASKERÄ° TARÄ°HÄ°NÄ°N EN AÅžAÄžILIK TESLÄ°MÄ°'

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik EtÃ¼t (ATASE) Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± verilerinden derlenen bilgiye gÃ¶re, Ä°ngiliz tarihÃ§i James Morris'in, "Britanya askeri tarihinin en aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k teslimi" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Kut'Ã¼l Amare SavaÅŸÄ±, Irak'Ä±n doÄŸu kesiminde Dicle Nehri kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Kut ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±nda konuÅŸlanmÄ±ÅŸ Ä°ngiliz askerleri ile mÃ¼ttefiklerinin kuÅŸatÄ±lmasÄ±yla baÅŸladÄ± ve kasabanÄ±n OsmanlÄ± Ordusu tarafÄ±ndan ele geÃ§irilip, Ä°ngiliz birliklerinin tamamÄ±nÄ±n esir alÄ±nmasÄ±yla tamamlandÄ±.

TÃ¼mgeneral Townshend komutasÄ±ndaki Ä°ngiliz 6. TÃ¼meni BaÄŸdat'a ilerlerken, 22-23 KasÄ±m 1915'te SelmanÄ± Pak Muharebesi'ni kaybedip geri Ã§ekildi ve 3 AralÄ±k'ta Kut kasabasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. 6. Ordu'nun komutanlÄ±ÄŸÄ±na atanan MareÅŸal Colmar Freiherr von der Goltz PaÅŸa'nÄ±n emriyle Irak ve Havalisi KomutanÄ± Albay SakallÄ± Nurettin PaÅŸa'nÄ±n birlikleri 27 AralÄ±k'ta Kut'u kuÅŸattÄ±. Ä°ngilizler, Kut'u kurtarmak iÃ§in General Aylmer komutasÄ±ndaki Tigris Kolordusu'yla hÃ¼cuma geÃ§ti ancak 6 Ocak'ta Åžeyh Saad Muharebesi'nde 4 bin askerini kaybederek geri Ã§ekildi. Bu muharebede TÃ¼rk ordusuna "geri Ã§ekilme" emrini veren 9. Kolordu KomutanÄ± Miralay Nurettin PaÅŸa ise gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±, yerine Halil PaÅŸa getirildi.

Ä°ngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde bin 600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2 bin 700 asker kaybÄ±yla geri pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼. Mart baÅŸÄ±nda tekrar taarruza geÃ§en Ä°ngiliz ordusu 8 Mart 1916'da Sabis mevkisinde Albay Ali Ä°hsan Bey komutasÄ±ndaki 13. Kolordu'ya hÃ¼cum etti, fakat 3 bin 500 asker kaybederek geri Ã§ekildi. Bu yenilgiden dolayÄ± General Aylmer azledildi.Â 19 Nisan 1916 tarihinde BaÄŸdat'taki karargahÄ±nda tifÃ¼sten Ã¶len MareÅŸal Colmar Freiherr von der Goltz PaÅŸa'nÄ±n yerine 6. Ordu komutanlÄ±ÄŸÄ±na atanan Halil PaÅŸa, 29 Nisan'da General Charles Townshend komutasÄ±ndaki Ä°ngiliz ordularÄ±nÄ± teslim aldÄ±.

Ä°NGÄ°LÄ°ZLER'DEN PARA TEKLÄ°FÄ°

Askeri belgelere gÃ¶re, Halil PaÅŸa, OsmanlÄ± GenelkurmayÄ±na bir telgraf gÃ¶ndererek, siperlerin Ã¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°ngiliz Komutan Townshend'in "1 milyon Ä°ngiliz lirasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, 13 bin kiÅŸiden oluÅŸan ordusuyla Hindistan'a gitmesine izin verilmesini" teklif ettiÄŸini bildirip devletin bu konudaki emrini sordu.

OsmanlÄ± GenelkurmayÄ±ndan Halil PaÅŸa'ya gelen cevapta, "Siyaseten Ä°ngilizlerin hoÅŸuna gidecek iÅŸler yapma mecburiyetinde olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi, paraya da ihtiyacÄ±mÄ±z yoktur. Orduyu kamilen teslim etmek Ã¼zere yalnÄ±z TÃ¼mgeneral Townshend'e ÅŸahsen mÃ¼saade edilebilir. Bundan baÅŸka hiÃ§bir ÅŸart kabul olunamaz." ifadelerine yer verildi.

OsmanlÄ± GenelkurmayÄ±ndan gÃ¶nderilen baÅŸka bir yazÄ±da da "TÃ¼mgeneral Townshend'in, ordusuyla teslim olup harp boyunca TÃ¼rk ordusuna hiÃ§bir hasmane harekette bulunmayacaÄŸÄ±na sÃ¶z verirse serbestÃ§e istediÄŸi yere gidebileceÄŸi" belirtildi.

Bu emir, Halil PaÅŸa tarafÄ±ndan TÃ¼mgeneral Townshend'e bildirildi. Townshend, bunun Ã¼zerine Halil PaÅŸa'ya gÃ¶nderdiÄŸi telgrafta, "YalnÄ±z bir ÅŸey isteyeceÄŸim, o da ÅŸehrin tesliminden sonra yaverim ve 3 emir erimle Ä°stanbul'a naklimi Enver PaÅŸa Hazretlerinden istemenizdir. MÃ¼saade edildiÄŸi takdirde ziyadesiyle minnettar olacaÄŸÄ±m." dedi.Â

"ASKERLERÄ°MÄ° SÄ°ZE TESLÄ°ME HAZIRIM"

TÃ¼mgeneral Charles Vere Ferrers Townshend, kuÅŸatma sÃ¼rerken Halil PaÅŸa'ya gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, ordusunu teslime hazÄ±r olduÄŸunu belirterek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Efendim Hazretleri, aÃ§lÄ±k bizi silah bÄ±rakmaya zorluyor. ZatÄ±alilerinin, 'Sizin cesur askerleriniz bizim samimi ve kÄ±ymettar misafirleriniz olacaktÄ±r.' sÃ¶zlerinize istinaden kahraman askerlerimi size teslime hazÄ±rÄ±m.Â Askerlerim verilen gÃ¶revi yaptÄ±klarÄ± iÃ§in onlara iyi davranÄ±nÄ±z. Siz, askerlerimi Selmanpark Muharebesi'nde, ricat zamanlarÄ±nda ve beÅŸ ay devam eden Kut'Ã¼l Amare kuÅŸatmasÄ±nda gÃ¶rmÃ¼ÅŸsÃ¼nÃ¼zdÃ¼r. Askerlerimin vazifesini nasÄ±l ifa ettiÄŸini takdir etmiÅŸsinizdir. Askeri harp tarihi, Ã¶zel olarak bu meseleyi teyit edecektir.Â Ä°cab eden ÅŸartlar yerine getirildikten sonra sizin karargahÄ±nÄ±za gelip, Kut'Ã¼l Amare'yi teslim etmeye hazÄ±rÄ±m. Fakat erzakÄ±n sevkini hÄ±zlandÄ±rmanÄ±zÄ± rica ve temenni eylerim.Â Size hastanemi ziyaret etmenizi ve orada bulunan askerlerimden bazÄ±larÄ±nÄ±n kolsuz ve ayaksÄ±z, bazÄ±larÄ±nÄ±n da hasta ve zayÄ±f olduÄŸunu gÃ¶rmenizi teklif ediyorum. BunlarÄ± harp esiri olarak almaya hevesli olduÄŸunuzu farz etmem. Bunlar iÃ§in en iyi yolun yaralÄ±larÄ±n Hindistan'a sevki olacaÄŸÄ± kanaatindeyim."

TÃ¼mgeneral Townshend, mektubunda, teslim olduktan sonra Ä°stanbul'a, oradan da Londra'ya geÃ§eceÄŸini ifade etti ve zaferinden dolayÄ± Halil PaÅŸa'yÄ± kutladÄ±.

Bu arada, Ä°ngiliz Avrupa Kuvvetleri KarargahÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi mesajda, Kut'taki muhafÄ±zlarÄ± almak Ã¼zere bir TÃ¼rk alayÄ±nÄ±n kasabaya yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hem kale hem de ÅŸehrin Ã¼zerine beyaz bayrak Ã§ektiÄŸini, bazÄ± belgelerle telsizi imha edeceklerini bildiren Townshend, mesajÄ±nÄ±n sonuna, "Kut'tan bÃ¼tÃ¼n gemilere ve istasyonlara elveda ve hepinize iyi ÅŸanslar." notunu ekledi.

Ä°NGÄ°LÄ°Z ORDUSU TESLÄ°M OLDU

6. Ordu Komutan Vekili Halil PaÅŸa, 16 Nisan'da Enver PaÅŸa'ya geÃ§tiÄŸi mesajda, "13 bin 100 mevcudunda olan mahsur TÃ¼mgeneral Townshend, ordusunu harp esiri olarak bu sabah teslim almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± arz eyler ve yÃ¼ce muvaffakiyetini tebrik ederim." ifadesine yere verdi.Â

Halil PaÅŸa, daha sonra BaÅŸkomutanlÄ±k Vekaleti'ne gÃ¶nderdiÄŸi bir baÅŸka mesajda, silahlarÄ±nÄ± gece tahrip ederek teslim olan Ä°ngiliz askerlerinin sabahtan itibaren harp esiri olarak teslim alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼mgeneral Townshend'in kÄ±lÄ±cÄ±nÄ± almadÄ±m ve kendisiyle yaverinin ve 3 hizmetÃ§isinin harp esiri olarak Dersaadet'e sevk edileceÄŸini vadettim. Esirlerin 5 general, 277 Ä°ngiliz zabiti, 274 Hintli neferi ve 3 bin 400 gayri muharip ki toplamÄ± 13 bin 300 kÃ¼sÃ¼rdÃ¼r. Daha sonra dahile sevk olunmak Ã¼zere zabÄ±tan BaÄŸdat'a, efrad Samarra'ya sevk olunacaktÄ±r."

Kesin TÃ¼rk zaferiyle biten kuÅŸatmanÄ±n ardÄ±ndan 3. Alay KomutanÄ± BinbaÅŸÄ± Nazmi, Kut'taki hÃ¼kÃ¼met konaÄŸÄ±na OsmanlÄ± bayraÄŸÄ±, TÃ¼mgeneral Townshend'in karargahÄ±na da alayÄ±n sancaÄŸÄ±nÄ± dikti.

"Ã‡ANAKKALE'DEKÄ° DERSÄ° BÄ°R KERE DAHA ALDILAR"

SavaÅŸÄ±n gidiÅŸatÄ±na iliÅŸkin OsmanlÄ± GenelkurmayÄ±na iletilen bir mesajda, "Takriben beÅŸ aydan beri kahraman askerlerimizin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki Kut'Ã¼l Amare'de mahsur kalan Ä°ngiliz ordusunun nihayet orduyu HÃ¼mayuna teslime mecbur olduÄŸu" belirtilerek, ÅŸu bilgiler verildi:

"Nihayet Ä°ngilizler Ã‡anakkale'de aldÄ±klarÄ± ders ve tecrÃ¼beyi bir kere daha aldÄ±lar. OsmanlÄ± mukavemetini kÄ±ramayacaklarÄ±nÄ±, OsmanlÄ±larÄ±n elinden ganimetleri alamayacaklarÄ±nÄ± anladÄ±lar. HÃ¼cumlarÄ± kesildi. Ä°ngilizler bu sefer kuÅŸatma altÄ±ndaki kaleye erzak sokmaya teÅŸebbÃ¼s ettiler. Ã–nce uÃ§aklar ile un Ã§uvallarÄ± attÄ±lar. OsmanlÄ± silahÄ± bu Ã¼midi de kÄ±rdÄ±. Harp tayyarelerimiz bu bakkal tayyarelerini birer birer sÃ¼kut ettirmeyi baÅŸardÄ±lar.

DÃ¼ÅŸman baÅŸka bir Ã§are buldu. Vapurla gece karanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifade ederek zahire sokmaya teÅŸebbÃ¼s ettiler. Her zaman mÃ¼teyakkÄ±z bulunan kahraman askerlerimiz yÃ¼zlerce ton erzak yÃ¼klÃ¼ bu vapuru derhal mÃ¼sadere ettiler. ArtÄ±k TÃ¼mgeneral Townshend iÃ§in hiÃ§bir kurtuluÅŸ umudu kalmamÄ±ÅŸtÄ±. 13 Nisan'da TÃ¼mgeneral Townshend, Irak ordumuzun kumandanÄ±na mÃ¼racaat edip, ordusuyla beraber serbest Ã§Ä±kmasÄ±na mÃ¼saade edilmek ÅŸartÄ±yla, Kut'Ã¼l Amare'yi teslim etmeye razÄ± olduÄŸunu bildirdi. Kendilerine kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z teslim olmaktan baÅŸka Ã§areleri olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°ngiliz kumandanÄ± bu sefer yeni ÅŸerait ortaya koydu. Ordumuzun Ã¼stÃ¼n ve mutlak galip vaziyetini bilmiyormuÅŸ gibi, OsmanlÄ± kumandanlarÄ±nÄ± para ile alt edebileceÄŸini sanÄ±p, tÃ¼m toplarÄ±nÄ± teslim etmeyi ve 1 milyon lira takdim etmeyi teklif etti. AynÄ± cevap verildi. Nihayet her taraftan Ã¼midi kesilen TÃ¼mgeneral Townshend, bugÃ¼n Kut'Ã¼l Amare'de bulunan bÃ¼tÃ¼n Ä°ngiliz ordusunu muzaffer OsmanlÄ± kumandanÄ±na teslim etti."

6. ORDU'YA MESAJ

Zaferin ardÄ±ndan Halil PaÅŸa, 6. Ordu'ya yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Orduma: Arslanlar. BÃ¼tÃ¼n OsmanlÄ±lara ÅŸeref ve ÅŸan, Ä°ngilizlere kara meydan olan ÅŸu kÄ±zgÄ±n topraÄŸÄ±n gÃ¼neÅŸli semasÄ±nda ÅŸehitlerimizin ruhlarÄ± sevinÃ§le gÃ¼lerek uÃ§arken, ben de hepinizin pak alÄ±nlarÄ±ndan Ã¶perek cÃ¼mlenizi tebrik ediyorum.Â Ordum gerek Kut karÅŸÄ±sÄ±nda ve gerekse Kut'u kurtarmaya gelen ordular karÅŸÄ±sÄ±nda 350 subay ve 10 bin erini ÅŸehit vermiÅŸtir. Fakat buna karÅŸÄ±lÄ±k bugÃ¼n Kut'ta 13 general, 481 subay ve 13 bin 300 er teslim alÄ±yorum. Bu teslim aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z orduyu kurtarmaya gelen Ä°ngiliz kuvvetleri de 30 bin zayiat vererek geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸlerdir.

Åžu iki farka bakÄ±lÄ±nca, cihanÄ± hayretlere dÃ¼ÅŸÃ¼recek kadar bÃ¼yÃ¼k bir fark gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Tarih bu olayÄ± yazmak iÃ§in kelime bulmakta mÃ¼ÅŸkÃ¼lata uÄŸrayacaktÄ±r. Ä°ÅŸte 'OsmanlÄ± sebatÄ±nÄ±n Ä°ngiliz inadÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±' birinci zaferi Ã‡anakkale'de, ikinci zaferi burada gÃ¶rÃ¼yoruz."

18. Kolordu KomutanÄ± Miralay KazÄ±m Karabekir de "Tarihimizin iki yÃ¼z seneden beri yad etmediÄŸi bÃ¶yle bir zaferi bize lÃ¼tfeden CenabÄ±allah'a ÅŸÃ¼kredelim" ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ± emir yazÄ±sÄ±nda, "Bu zaferin en bÃ¼yÃ¼k ÅŸan ve ÅŸerefi, bÃ¶yle bir vakayÄ± Ä°ngiliz tarihinde ilk defa TÃ¼rk sÃ¼ngÃ¼sÃ¼nÃ¼n kaydetmesindedir. 18. Kolordu'nun aslan yÃ¼rekli erleri, CenabÄ±allah'a secdeye kapanalÄ±m. Bu akÅŸam ÅŸehitlerimize Fatihalar, Tebarekeler, Yasinler okunsun. Gaziler birbirine sarÄ±lsÄ±n, birbirini tebrik etsinler. Ben de bugÃ¼nkÃ¼ Kut'Ã¼l Amare BayramÄ± vesilesiyle sizin pak ve yÃ¼ksek alÄ±nlarÄ±nÄ±zdan kemali hÃ¼rmet ve samimiyetle Ã¶perim." deÄŸerlendirmesinde bulundu.