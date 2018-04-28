10:50, 28 Nisan 2018 Cumartesi

ABD'ye kargo gÃ¶nderirken yakalanan Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeni tutuklandÄ±



Foto: Firari Adil Ã–ksÃ¼z

FETÃ–'nÃ¼n evraklarÄ±nÄ± kargo ile ABD'ye gÃ¶ndermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± imamÄ±" ve darbe giriÅŸiminin de kilit isimlerinden firari Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeni EsmaÃ¼l HÃ¼sna Ã–ksÃ¼z, tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Â Ä°stanbul'da FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FETÃ–) yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± imamÄ±" ve darbe giriÅŸiminin de kilit isimlerinden firari Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeni EsmaÃ¼l HÃ¼sna Ã–ksÃ¼z, tutuklandÄ±.Â AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, EsmaÃ¼l HÃ¼sna Ã–ksÃ¼z'Ã¼n kargo ile ABD'ye Ã¶nemli Ã¶rgÃ¼tsel evrak gÃ¶ndereceÄŸi istihbaratÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. EsmaÃ¼l HÃ¼sna Ã–ksÃ¼z, alÄ±cÄ± olarak E.S. isminin yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zarfÄ± kargo yetkilisine teslim ettiÄŸi sÄ±rada suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±. Ä°ncelemede zarfta, Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n kardeÅŸi olan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde ÃœskÃ¼dar il imamlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle aranan Mehmet Ã–ksÃ¼z, tutuklu olan eÅŸi Åženay Ã–ksÃ¼z ve Ã§ocuklarÄ± Zeynep Åžeyma Ã–ksÃ¼z'e ait bazÄ± evraklar bulundu.Â EsmaÃ¼l HÃ¼sna Ã–ksÃ¼z'Ã¼n ifadesinde, paketin kendisine ait olduÄŸunu ve Mehmet Ã–ksÃ¼z'Ã¼n talimatÄ± Ã¼zerine kargo ile gÃ¶ndermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Ã–ksÃ¼z, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.Â

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