11:04, 28 Nisan 2018 Cumartesi

Meteoroloji'den DoÄŸu Anadolu iÃ§in saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bÃ¶lge genelinde havanÄ±n parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi, sabah saatlerinde Erzurum, Ardahan, Kars, AÄŸrÄ± ve IÄŸdÄ±r Ã§evrelerinde Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren ise bÃ¶lge genelinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak etkili olacak.

SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n mevsim normallerinde seyredeceÄŸi bÃ¶lgede, rÃ¼zgar kuzey yÃ¶nlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

BÃ¶lgede gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± IÄŸdÄ±r ve Erzincan'da 13, Erzurum ve Tunceli'de 9, Kars'ta 8, Ardahan'da 6 ve AÄŸrÄ±'da 5 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

GÃ¼n iÃ§inde en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±k ise IÄŸdÄ±r, Erzincan ve Tunceli'de 23, Kars, Ardahan ve AÄŸrÄ±'da 16, Erzurum'da ise 14 derece olacak.