Meteoroloji'den DoÄŸu Anadolu iÃ§in saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bÃ¶lge genelinde havanÄ±n parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi, sabah saatlerinde Erzurum, Ardahan, Kars, AÄŸrÄ± ve IÄŸdÄ±r Ã§evrelerinde Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren ise bÃ¶lge genelinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak etkili olacak.
SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n mevsim normallerinde seyredeceÄŸi bÃ¶lgede, rÃ¼zgar kuzey yÃ¶nlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
BÃ¶lgede gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± IÄŸdÄ±r ve Erzincan'da 13, Erzurum ve Tunceli'de 9, Kars'ta 8, Ardahan'da 6 ve AÄŸrÄ±'da 5 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.
GÃ¼n iÃ§inde en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±k ise IÄŸdÄ±r, Erzincan ve Tunceli'de 23, Kars, Ardahan ve AÄŸrÄ±'da 16, Erzurum'da ise 14 derece olacak.
11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacaÄŸÄ± iddialarÄ± ile ilgili, "Temel Bey'in Ã§abalarÄ± sonrasÄ± geniÅŸ bir mÃ¼tabakat olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle adaylÄ±ÄŸÄ±m sÃ¶z konusu deÄŸildir." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ve Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Zarif ile, Moskovaâ€™daki TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran ÃœÃ§lÃ¼ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Belgradâ€™ta dÃ¼zenlenecek "Turkish Airlines Final Four" iÃ§in 5 ilave sefer gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi belirtildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu yeni bir dÃ¶nemle ilgili bÃ¼tÃ¼n altyapÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z tamam. Yeni dÃ¶nemde ilk iÅŸlerimizden biri inÅŸallah Kanal Ä°stanbul'un inÅŸasÄ±nÄ± baÅŸlatmak olacaktÄ±r" dedi.
YargÄ±tay 13. Hukuk Dairesi, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesi kapsamÄ±nda sÃ¶zleÅŸmeyle kaÃ§ak gecekondusunu devredenlerin, gecekondusu iÃ§in sadece enkaz bedeli isteyebileceÄŸine, baÅŸka bir bedel talep edemeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde karar verdi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 4305 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi, ayrÄ±ca 20-27 Nisan'da Tunceli, Siirt, DiyarbakÄ±r, ÅžÄ±rnak ve Irak'Ä±n kuzeyindeki operasyonlarda da 41 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi.
Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak beklendiÄŸi belirtildi.
FETÃ–'nÃ¼n evraklarÄ±nÄ± kargo ile ABD'ye gÃ¶ndermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± imamÄ±" ve darbe giriÅŸiminin de kilit isimlerinden firari Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeni EsmaÃ¼l HÃ¼sna Ã–ksÃ¼z, tutuklandÄ±
Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n temel muharebelerinden biri olan Kut'Ã¼l Amare SavaÅŸÄ±, Irak'Ä±n doÄŸu kesiminde Dicle Nehri kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Kut ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±nda konuÅŸlanmÄ±ÅŸ Ä°ngilizler ve mÃ¼ttefiklerinin kuÅŸatÄ±lmasÄ±yla baÅŸlayÄ±p, kasabanÄ±n OsmanlÄ± Ordusu tarafÄ±ndan ele geÃ§irilip, Ä°ngiliz birliklerinin tamamÄ±nÄ±n esir alÄ±nmasÄ±yla sona erdi.
Bolu'da bir Ã¶zel yurtta kalan 39 Ã¶ÄŸrencinin, gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°stanbul merkezli FETÃ– operasyonunda, hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± verilen 103 ÅŸÃ¼pheliden 63'Ã¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
FETÃ–/PYD SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ne Ãœye Olmak" suÃ§undan iki ayrÄ± yakalama kararÄ± olan ve firari durumda bulanan ÅŸÃ¼pheli M.C'nin, Azerbaycan'dan TÃ¼rkiye'ye iadesi yapÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Koreler arasÄ± iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi ve Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± yolunda atÄ±lan tarihi adÄ±mÄ± destekliyor ve sÃ¼recin baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesini diliyorum."
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bedelli askerlik konusunda, "Profesyonel askerliÄŸe geÃ§tiÄŸimiz iÃ§in bu dikkate alÄ±nmasÄ± gereken bir husus. Benim dÃ¼ÅŸÃ¼ncem bu. Buradan elde edilecek kaynaÄŸÄ±n da savunma sanayimizi gÃ¼Ã§lendirme iÃ§in kullanÄ±lmasÄ± gerekir." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, HÃœDA PAR Genel BaÅŸkanÄ± YapÄ±cÄ±oÄŸlu'nu kabul etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "24 Haziran 2018 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in adaylÄ±k muvafakatnamemizi imzalayÄ±p, AK Partimizin Grup BaÅŸkanvekillerine teslim ettik. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun." dedi.