11:21, 28 Nisan 2018 Cumartesi

LÃ¼bnan, Filistin Halk Ulusal Kongresi'nin toplanmasÄ±na izin vermedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LÃ¼bnan hÃ¼kÃ¼metinin, BatÄ± Åžeria'daki Filistin Ulusal Konseyi toplantÄ±sÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kanlar tarafÄ±ndan yarÄ±n Gazze ve Beyrut'ta eÅŸ zamanlÄ± yapÄ±lacak Filistin Halk Ulusal Kongresi'nin dÃ¼zenlenmesine izin vermediÄŸi bildirildi.

Hamas'Ä±n YurtdÄ±ÅŸÄ± BasÄ±n Ofisi BaÅŸkanÄ± Refer Merre, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, LÃ¼bnan hÃ¼kÃ¼metinin Ramallah'ta Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak Filistin Ulusal Konseyi toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi yarÄ±n Gazze ve Beyrut'ta eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenecek Filistin Halk Ulusal Kongresi'nin toplanmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Arap Ã¼lkelerinin Filistin Halk Ulusal Kongresi'nin engellenmesi iÃ§in Filistin Ulusal Konseyi toplantÄ±sÄ±na karÅŸÄ± olan muhalif kiÅŸi ve gÃ¼Ã§lere ciddi baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Merre, bunun Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n, bazÄ± Arap yetkililerden Filistin Ulusal Konseyi'ne muhalif herhangi bir toplantÄ± ya da etkinlik dÃ¼zenlenmesine izin vermemelerini istemesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Abbas'Ä±n LÃ¼bnan hÃ¼kÃ¼metine de benzer taleplerini ilettiÄŸini ve hÃ¼kÃ¼metin de buna olumlu cevap verdiÄŸini sÃ¶yleyen Merre, "HÃ¼kÃ¼met, Filistinli gruplara Filistin Ulusal Konseyi'ne muhalif herhangi bir siyasi etkinliÄŸe izin verilmediÄŸini iletti." diye konuÅŸtu.

Konuyla alakalÄ± LÃ¼bnan makamlarÄ±ndan henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

AralarÄ±nda Hamas ve Ä°slami Cihad Hareketi'nin de olduÄŸu Ã§eÅŸitli Filistinli kiÅŸi ve gruplar, Filistin Ulusal Konseyi'nin Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki bir bÃ¶lgede toplanmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. SÃ¶z konusu gruplarÄ±n, Gazze ve Beyrut'ta yapÄ±lacak Filistin Halk Ulusal Kongresi'ne katÄ±lacaÄŸÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Filistin Ulusal Konseyi toplantÄ±sÄ±nÄ±n 30 Nisan'da Ramallah'ta yapÄ±lacaÄŸÄ±, Hamas ve Ä°slami Cihad Hareketi'nin katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

FÄ°LÄ°STÄ°N ULUSAL KONSEYÄ°

Yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak gÃ¶rÃ¼len Filistin Ulusal Konseyinin yÃ¶netim kurulu, Hamas ile Ä°slami Cihad Hareketi dÄ±ÅŸÄ±ndaki Filistinli gruplardan oluÅŸuyor.

FKÃ–'nÃ¼n programÄ±nÄ±, planlarÄ±nÄ± ve siyasetini belirleyen Konseyin, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± raporlama, komitelerin Ã¶nerileri ve ekonomik gÃ¶stergelerini inceleme ve deÄŸerlendirme gÃ¶revi bulunuyor.

Filistinli gruplarÄ±n, baÄŸÄ±msÄ±z vekillerin ve BatÄ± Åžeria ile Gazze'deki Filistin yÃ¶netimine baÄŸlÄ± milletvekillerinin Ã¼yesi olduÄŸu konseyde Hamas ile Ä°slami Cihad yer almÄ±yor.