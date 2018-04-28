LÃ¼bnan, Filistin Halk Ulusal Kongresi'nin toplanmasÄ±na izin vermedi

LÃ¼bnan hÃ¼kÃ¼metinin, BatÄ± Åžeria'daki Filistin Ulusal Konseyi toplantÄ±sÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kanlar tarafÄ±ndan yarÄ±n Gazze ve Beyrut'ta eÅŸ zamanlÄ± yapÄ±lacak Filistin Halk Ulusal Kongresi'nin dÃ¼zenlenmesine izin vermediÄŸi bildirildi.
Hamas'Ä±n YurtdÄ±ÅŸÄ± BasÄ±n Ofisi BaÅŸkanÄ± Refer Merre, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, LÃ¼bnan hÃ¼kÃ¼metinin Ramallah'ta Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak Filistin Ulusal Konseyi toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi yarÄ±n Gazze ve Beyrut'ta eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenecek Filistin Halk Ulusal Kongresi'nin toplanmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Arap Ã¼lkelerinin Filistin Halk Ulusal Kongresi'nin engellenmesi iÃ§in Filistin Ulusal Konseyi toplantÄ±sÄ±na karÅŸÄ± olan muhalif kiÅŸi ve gÃ¼Ã§lere ciddi baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Merre, bunun Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n, bazÄ± Arap yetkililerden Filistin Ulusal Konseyi'ne muhalif herhangi bir toplantÄ± ya da etkinlik dÃ¼zenlenmesine izin vermemelerini istemesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Abbas'Ä±n LÃ¼bnan hÃ¼kÃ¼metine de benzer taleplerini ilettiÄŸini ve hÃ¼kÃ¼metin de buna olumlu cevap verdiÄŸini sÃ¶yleyen Merre, "HÃ¼kÃ¼met, Filistinli gruplara Filistin Ulusal Konseyi'ne muhalif herhangi bir siyasi etkinliÄŸe izin verilmediÄŸini iletti." diye konuÅŸtu.
Konuyla alakalÄ± LÃ¼bnan makamlarÄ±ndan henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
AralarÄ±nda Hamas ve Ä°slami Cihad Hareketi'nin de olduÄŸu Ã§eÅŸitli Filistinli kiÅŸi ve gruplar, Filistin Ulusal Konseyi'nin Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki bir bÃ¶lgede toplanmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. SÃ¶z konusu gruplarÄ±n, Gazze ve Beyrut'ta yapÄ±lacak Filistin Halk Ulusal Kongresi'ne katÄ±lacaÄŸÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Filistin Ulusal Konseyi toplantÄ±sÄ±nÄ±n 30 Nisan'da Ramallah'ta yapÄ±lacaÄŸÄ±, Hamas ve Ä°slami Cihad Hareketi'nin katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak gÃ¶rÃ¼len Filistin Ulusal Konseyinin yÃ¶netim kurulu, Hamas ile Ä°slami Cihad Hareketi dÄ±ÅŸÄ±ndaki Filistinli gruplardan oluÅŸuyor.
FKÃ–'nÃ¼n programÄ±nÄ±, planlarÄ±nÄ± ve siyasetini belirleyen Konseyin, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± raporlama, komitelerin Ã¶nerileri ve ekonomik gÃ¶stergelerini inceleme ve deÄŸerlendirme gÃ¶revi bulunuyor.
Filistinli gruplarÄ±n, baÄŸÄ±msÄ±z vekillerin ve BatÄ± Åžeria ile Gazze'deki Filistin yÃ¶netimine baÄŸlÄ± milletvekillerinin Ã¼yesi olduÄŸu konseyde Hamas ile Ä°slami Cihad yer almÄ±yor.
BM Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸu'na baÄŸlÄ± okullarda eÄŸitim gÃ¶ren Gazzeli Ã¶ÄŸrenciler, kurumun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± durdurmasÄ± halinde gelecek hayallerini kaybetme endiÅŸesi yaÅŸÄ±yorlar.
Sisi yÃ¶netimi, Ä°srail ablukasÄ±ndaki Gazze'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan tek kapÄ±sÄ± durumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± "istisnai durumlar" iÃ§in Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ aÃ§tÄ±.
Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Fevzi Berhum yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Gazze'deki gerginliÄŸin sorumlusu Ä°srail." ifadelerini kullandÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK, FÄ±rat Nehri'nin batÄ± kÄ±yÄ±sÄ±ndaki MenbiÃ§'teki sivillere yÃ¶nelik baskÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±.
Balkanlarda bÃ¶lgesel iÅŸ birliÄŸini artÄ±rmak iÃ§in Slovenya ve HÄ±rvatistan'Ä±n inisiyatifinde 2013'de baÅŸlatÄ±lan Brdo-Brijuni SÃ¼reci'nin "Liderler BuluÅŸmasÄ±," bu yÄ±l Makedonya'nÄ±n baÅŸkenti ÃœskÃ¼p'te gerÃ§ekleÅŸtirildi.
LÃ¼bnan hÃ¼kÃ¼meti, Ramallah'ta Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak Filistin Ulusal Konseyi toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi yarÄ±n Gazze ve Beyrut'ta eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenecek Filistin Halk Ulusal Kongresi'nin toplanmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±
Yemen'in baÅŸkenti Sana'da, Husilere ait mevzilere dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda Ã¶len ve yaralananlar olduÄŸu bildirildi.
BM Libya Destek Misyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede uzun sÃ¼redir aralarÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k bulunan Zintan ve MÄ±srata ÅŸehirlerindeki gruplar arasÄ±nda imzalanan uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±ndan memnuniyet duyulduÄŸu belirtildi.
Gazze Åžeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden barÄ±ÅŸÃ§Ä±l BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶sterilerinde, son olarak 15 yaÅŸÄ±ndaki Uveyda'nÄ±n ÅŸehadetiyle, ÅŸehit olan Filistinli sayÄ±sÄ± 46'ya Ã§Ä±ktÄ±.
AGÄ°T DÃ¶nem BaÅŸbakanÄ± Alfano, Kuzey Kore ile GÃ¼ney Kore liderinin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi tarihi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin "BugÃ¼n iki Koreli lider arasÄ±ndaki buluÅŸmayÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yorum. Umuyorum ki bu sonuÃ§ bÃ¶lgedeki gerginliÄŸin hafifletilmesine olumlu katkÄ±da bulunacaktÄ±r." dedi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve ikili iliÅŸkiler, Suriye ile OrtadoÄŸuâ€™daki durumlarÄ± konuÅŸtuÄŸu bildirildi.
New York'taki Washington Square Park'ta toplanan Filistin destekÃ§isi grup, Ä°srail'in Gazze'deki uygulamalarÄ±nÄ± ve ablukayÄ± sona erdirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Filistinlilerin Gazze'deki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyi ve doÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterilere Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek, plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahalesinde 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "(Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma) Bu kanlÄ± rejimin nÃ¼kleer silahlara yaklaÅŸamayacaÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±yÄ±z. Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Trump'Ä±n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±ndan Ã§ekilip Ã§ekilmeyeceÄŸi hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermediÄŸini belirterek, "KusurlarÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir dÃ¼zeltme yapÄ±lmamasÄ± halinde anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." dedi.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman, "Onlar (Ä°ran) Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'Ä± vururuz. UmarÄ±m onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir Ã§atÄ±ÅŸma baÅŸlatmazlar." dedi.