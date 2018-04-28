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14:18, 28 Nisan 2018 Cumartesi
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11:29, 28 Nisan 2018 Cumartesi

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Zeytin DalÄ± HarekatÄ±nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 4 bin 300'Ã¼ aÅŸtÄ±
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 4 bin 300'Ã¼ aÅŸtÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 4305 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi, ayrÄ±ca 20-27 Nisan'da Tunceli, Siirt, DiyarbakÄ±r, ÅžÄ±rnak ve Irak'Ä±n kuzeyindeki operasyonlarda da 41 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 4305 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.Â 

Yine TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK), 20-27 Nisan'da Tunceli, Siirt, DiyarbakÄ±r, ÅžÄ±rnak ve Irak'Ä±n kuzeyindeki operasyonlarda 41 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, TSK'nÄ±n 20-27 Nisan tarihlerindeki faaliyetlerine iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â PKK/KCK'nÄ±n barÄ±nma alanÄ± ve yurt iÃ§ine geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ± Tunceli, Siirt, DiyarbakÄ±r, ÅžÄ±rnak ile Irak'Ä±n kuzeyinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len orta Ã§aplÄ± operasyonlara aralÄ±ksÄ±z devam edildi.

YÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda biri lider kadroda olmak Ã¼zere yurt iÃ§inde 13, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 28 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.Â 41 terÃ¶ristleÂ 10Â  piyade tÃ¼feÄŸi ve bir dragunov (Kannas) keskin niÅŸancÄ± tÃ¼feÄŸi olmak Ã¼zereÂ 11 silah ele geÃ§irildi. OperasyonlardaÂ 30 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± belirlenerek imha edildi, terÃ¶ristler tarafÄ±ndan kullanÄ±lan 28 silah mevzisi, sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, maÄŸara ve depo bulunarak kullanÄ±lamaz hale getirildi.

Operasyonlarda 3 asker ÅŸehit oldu, 8 asker de yaralandÄ±.

YASA DIÅžI GEÃ‡Ä°Åž YAPMAYA Ã‡ALIÅžAN 8 BÄ°N 93 KÄ°ÅžÄ° YAKALANDIÂ 

Etkili hudut gÃ¼venliÄŸi ve hizmetleri kapsamÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len denetim ve kontroller sonucunda ise sÄ±nÄ±rlardan yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan 8 bin 93 kiÅŸi yakalandÄ±.

PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n en Ã¶nemli finans kaynaklarÄ±ndan olan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve uyuÅŸturucu ile mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik hudut hattÄ±nda alÄ±nan tedbirler ve yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar sonucunda 52 kilo 9 gram uyuÅŸturucu, 43 bin 720 paket kaÃ§ak sigara ve 3 cep telefonu ele geÃ§irildi.

ZEYTÄ°N DALI HAREKATI BÃ–LGESÄ°

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bÃ¶lgesinde 20 Ocak 2018'de baÅŸlatÄ±lanÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ± da baÅŸarÄ±yla devam ediyor.Â 

KÄ±zÄ±lay, Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) tarafÄ±ndan saÄŸlanan insani yardÄ±mlarÄ±n bÃ¶lgeye eriÅŸimi konusunda gerekli desteÄŸi saÄŸlayan TSK birliklerince Afrin'de hayatÄ±n normale dÃ¶nmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± ise 4305 oldu.

Afrin bÃ¶lgesinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± ile girilen Ã§atÄ±ÅŸmalarda bugÃ¼ne kadar 53 asker ÅŸehit olurken, 232 asker de yaralandÄ±.Â 

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu tarafÄ±ndan 18 Mart 2018'de kontrol altÄ±na alÄ±nan Afrin'de, mayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± arama faaliyetleri sÃ¼rÃ¼yor. Harekat kapsamÄ±nda bugÃ¼ne kadar 206 mayÄ±n ve 1079 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi.



Ä°lgili Konular zeytin dalÄ± harekatÄ± Afrin
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