Üsküp'te Brdo-Brijuni Süreci 'Liderler Buluşması'

Balkanlarda bölgesel iş birliğini artırmak amacıyla başlatılan Brdo-Brijuni Süreci'nin "Liderler Buluşması" bu yıl Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapıldı.
Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic katıldı.
Cumhurbaşkanı İvanov, toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, ekonomik bağlılık, güvenlik bağlılığı ile yasa dışı göç, suç ağları, geri dönen yabancı savaşçılar ve teröristler gibi tehditlerin bölge ülkelerini birbirine bağladığını söyledi.
AB'nin kendilerine boş sözler vermemesini beklediklerini çünkü AB üyeliğinin kendileri için boş bir ideal olmadığını dile getiren İvanov, Makedonya'nın en üst önceliklerinin NATO ve AB üyeliği olduğuna işaret etti.
İvanov, "Makedonya Cumhurbaşkanı olarak AB'yi, üyelik müzakerelerini ve Makedonya ile Yunanistan arasındaki ikili farklılıkların aşılmasını sağlamaya çağırıyorum." dedi.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic de Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasındaki ikili sorunların AB'ye katılımdan önce çözüme kavuşması gerektiğine dikkat çekerek, Arnavutluk ve Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması için AB Konseyine tavsiye kararını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.
Kitarovic, "Brdo-Brijuni Süreci'nin temel değeri, bizim her ülkemizin geleceği, Güneydoğu Avrupa'daki tüm vatandaşların güvenliği ve refahının geleceği ile AB'nin geleceğidir." yorumunu yaptı.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise bu bölgenin, Makedonya ile Bulgaristan arasındaki İyi Komşuluk Anlaşması ve Kosova ile Karadağ arasındaki anlaşma gibi daha fazla olumlu örneklere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorununun çözüme kavuşmasının, bölgedeki başarının en önemli sembolü olabileceğini anlatan Tusk, "Belki de korkunç bir filme benzeyen ve hiçbir zaman bitmeyen Balkan tarihinin mutlu bir sonu olur. Kuzey ve Güney Kore arasında yaşanan şey, imkansızın mümkün olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Güneydoğu Avrupa ülkelerinin AB üyesi olma yönündeki reformlarının Avrupa Komisyonu ve AB tarafından desteklenmelerinin önemine değinerek, ülke liderlerinin bu yönde hareket etmeleri gerektiğini çünkü her şeyin Brüksel tarafından yapılamayacağını belirtti.
Bulgaristan Başbakanı Borisov da bölge liderlerinin aralarındaki açık konuları çözüme kavuşturacağı yönündeki inancını dile getirerek, Sırbistan ve Kosova'nın aralarındaki açık konuları kapatacağını ümit ettiğini kaydetti.
Balkanların ekonomi, enerji, altyapı ve ticari bakımdan gelişmesi gerektiğini söyleyen Borisov, "Makedonya ve Yunanistan'ın liderlerinin isim sorunun çözüme kavuşması için bir yöntem bulmalarını ümit ediyorum ve bu mümkün olduğunca daha çabuk yapılmalı." diye konuştu.
Brdo-Brijuni Süreci, AB'nin genişleme sürecini değerlendirmek, bölge ülkelerinin aralarındaki mevcut sorunlarının çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunmak ve tüm bölge ülkelerinin çıkarına olacak ekonomik ve altyapısal öncelikleri belirlemek üzere Slovenya ve Hırvatistan'ın inisiyatifinde 2013 yılında başlatıldı.
Güneydoğu Avrupa ülkeleri ile AB üyesi ülkeler arasındaki en üst seviyede resmi olmayan diyalog ortamı özelliği taşıyan Brdo-Brijuni Süreci zirvelerinin düzenlenmesine Hırvatistan'ın AB üyesi olduğu 1 Temmuz 2013'te karar verilmişti. İlk kez 1 Temmuz 2013'te Zagreb'de düzenlenen zirve, daha sonra dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da katılımıyla 25 Temmuz'da Slovenya'nın Kranj kenti yakınındaki Brdo'da yapılmış ve bu nedenle "Brdo-Brijuni Süreci" olarak adlandırılmıştı.
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Balkanlarda bölgesel iş birliğini artırmak için Slovenya ve Hırvatistan'ın inisiyatifinde 2013'de başlatılan Brdo-Brijuni Süreci'nin "Liderler Buluşması," bu yıl Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirildi.
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