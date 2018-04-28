11:52, 28 Nisan 2018 Cumartesi

KaÃ§ak gecekondu sahipleri sadece enkaz bedelini isteyebilecek





YargÄ±tay 13. Hukuk Dairesi, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesi kapsamÄ±nda sÃ¶zleÅŸmeyle kaÃ§ak gecekondusunu devredenlerin, gecekondusu iÃ§in sadece enkaz bedeli isteyebileceÄŸine, baÅŸka bir bedel talep edemeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde karar verdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YargÄ±tay 13. Hukuk Dairesi, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesi kapsamÄ±nda sÃ¶zleÅŸmeyle kaÃ§ak gecekondusunu devredenlerin, gecekondusu iÃ§in sadece enkaz bedeli isteyebileceÄŸine, baÅŸka bir bedel talep edemeyeceÄŸine karar verdi. Kuzey Ankara giriÅŸi kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesi kapsamÄ±nda belediye ile sÃ¶zleÅŸme imzalayarak gecekondusunu devreden kiÅŸiye, imzalanan sÃ¶zleÅŸme gereÄŸi belirlenen kÄ±ymet takdiri bedelinin yÃ¼zde 10'u enkaz bedeli olarak Ã¶dendi. Ancak kaÃ§ak gecekondu sahibi, kendisine sadece enkaz bedelini Ã¶dendiÄŸini, tÃ¼m yapÄ± bedelinin Ã¶denmesi gerektiÄŸini savunarak alacaÄŸÄ±n tahsili iÃ§in icra takibi baÅŸlattÄ±. DavalÄ± belediye ise icra takibine itiraz etti. Gecekondu sahibi bu kez, belediyenin itirazÄ±nÄ±n iptaline, icra takibinin devamÄ±na ve yÃ¼zde 20 icra inkar tazminatÄ±na karar verilmesi istemiyle dava aÃ§tÄ±. Davaya bakan Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayÄ± kabul ederek belediyenin itirazÄ±nÄ± iptal etti. Yerel mahkeme hÃ¼kmÃ¼nÃ¼n davalÄ± belediye tarafÄ±ndan temyiz edilmesi Ã¼zerine dosya YargÄ±tay 13. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkeme kararÄ±nÄ± davalÄ± belediye yararÄ±na oy birliÄŸiyle bozdu.

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