YPG MÃ¼nbiÃ§'te baskÄ±yÄ± artÄ±rÄ±yor

YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde iÅŸgal ettiÄŸi MÃ¼nbiÃ§'teki baskÄ±yÄ± artÄ±rdÄ±. TaÅŸÄ±nmaz mallara el koyan Ã¶rgÃ¼t, genÃ§leri zorla silah altÄ±na alma uygulamasÄ±na hÄ±z verdi.
Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re YPG/PKK, FÄ±rat Nehri'nin batÄ± kÄ±yÄ±sÄ±ndaki MÃ¼nbiÃ§'teki sivillere yÃ¶nelik baskÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±.
Ã–rgÃ¼t, dÃ¼n aldÄ±ÄŸÄ± bir kararla Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) mensuplarÄ± ve ailelerine ait 200'e yakÄ±n arsa, dÃ¼kkan ve evlere el koydu.
BazÄ± evlerin iÃ§inde halen yaÅŸayan yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k kiÅŸileri zorla Ã§Ä±karan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, iki gÃ¼n Ã¶nce de zorla silah altÄ±na alma kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Karar, ilÃ§edeki 1988-2000 doÄŸumlu tÃ¼m genÃ§leri kapsÄ±yor. Ã–rgÃ¼t, 5 MayÄ±s'a kadar teslim olmayan genÃ§leri alÄ±koymakla ve cezalandÄ±rmakla tehdit ediyor.
Yerel kaynaklar, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ilÃ§edeki kontrol noktalarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± da artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hemen hemen her sokaÄŸa bir nokta kurduÄŸunu belirtiyor.
YPG/PKK, Halep iline baÄŸlÄ± MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esini AÄŸustos 2016'da ABD'nin desteÄŸiyle DEAÅž'tan alarak iÅŸgal etmiÅŸti.
DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼ren ABD, ilÃ§e merkezinin DEAÅž'tan temizlenmesinin ardÄ±ndan YPG/PKK'nÄ±n ilÃ§eden Ã§Ä±kacaÄŸÄ± konusunda TÃ¼rkiye'ye garanti vermiÅŸ ancak bunu yerine getirmemiÅŸti.
BM Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸu'na baÄŸlÄ± okullarda eÄŸitim gÃ¶ren Gazzeli Ã¶ÄŸrenciler, kurumun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± durdurmasÄ± halinde gelecek hayallerini kaybetme endiÅŸesi yaÅŸÄ±yorlar.
Sisi yÃ¶netimi, Ä°srail ablukasÄ±ndaki Gazze'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan tek kapÄ±sÄ± durumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± "istisnai durumlar" iÃ§in Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ aÃ§tÄ±.
Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Fevzi Berhum yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Gazze'deki gerginliÄŸin sorumlusu Ä°srail." ifadelerini kullandÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK, FÄ±rat Nehri'nin batÄ± kÄ±yÄ±sÄ±ndaki MenbiÃ§'teki sivillere yÃ¶nelik baskÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±.
Balkanlarda bÃ¶lgesel iÅŸ birliÄŸini artÄ±rmak iÃ§in Slovenya ve HÄ±rvatistan'Ä±n inisiyatifinde 2013'de baÅŸlatÄ±lan Brdo-Brijuni SÃ¼reci'nin "Liderler BuluÅŸmasÄ±," bu yÄ±l Makedonya'nÄ±n baÅŸkenti ÃœskÃ¼p'te gerÃ§ekleÅŸtirildi.
LÃ¼bnan hÃ¼kÃ¼meti, Ramallah'ta Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak Filistin Ulusal Konseyi toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi yarÄ±n Gazze ve Beyrut'ta eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenecek Filistin Halk Ulusal Kongresi'nin toplanmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±
Yemen'in baÅŸkenti Sana'da, Husilere ait mevzilere dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda Ã¶len ve yaralananlar olduÄŸu bildirildi.
BM Libya Destek Misyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede uzun sÃ¼redir aralarÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k bulunan Zintan ve MÄ±srata ÅŸehirlerindeki gruplar arasÄ±nda imzalanan uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±ndan memnuniyet duyulduÄŸu belirtildi.
Gazze Åžeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden barÄ±ÅŸÃ§Ä±l BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶sterilerinde, son olarak 15 yaÅŸÄ±ndaki Uveyda'nÄ±n ÅŸehadetiyle, ÅŸehit olan Filistinli sayÄ±sÄ± 46'ya Ã§Ä±ktÄ±.
AGÄ°T DÃ¶nem BaÅŸbakanÄ± Alfano, Kuzey Kore ile GÃ¼ney Kore liderinin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi tarihi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin "BugÃ¼n iki Koreli lider arasÄ±ndaki buluÅŸmayÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yorum. Umuyorum ki bu sonuÃ§ bÃ¶lgedeki gerginliÄŸin hafifletilmesine olumlu katkÄ±da bulunacaktÄ±r." dedi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve ikili iliÅŸkiler, Suriye ile OrtadoÄŸuâ€™daki durumlarÄ± konuÅŸtuÄŸu bildirildi.
New York'taki Washington Square Park'ta toplanan Filistin destekÃ§isi grup, Ä°srail'in Gazze'deki uygulamalarÄ±nÄ± ve ablukayÄ± sona erdirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Filistinlilerin Gazze'deki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyi ve doÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterilere Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek, plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahalesinde 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "(Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma) Bu kanlÄ± rejimin nÃ¼kleer silahlara yaklaÅŸamayacaÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±yÄ±z. Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Trump'Ä±n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±ndan Ã§ekilip Ã§ekilmeyeceÄŸi hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermediÄŸini belirterek, "KusurlarÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir dÃ¼zeltme yapÄ±lmamasÄ± halinde anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." dedi.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman, "Onlar (Ä°ran) Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'Ä± vururuz. UmarÄ±m onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir Ã§atÄ±ÅŸma baÅŸlatmazlar." dedi.