12:27, 28 Nisan 2018 Cumartesi

YPG MÃ¼nbiÃ§'te baskÄ±yÄ± artÄ±rÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde iÅŸgal ettiÄŸi MÃ¼nbiÃ§'teki baskÄ±yÄ± artÄ±rdÄ±. TaÅŸÄ±nmaz mallara el koyan Ã¶rgÃ¼t, genÃ§leri zorla silah altÄ±na alma uygulamasÄ±na hÄ±z verdi.

Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re YPG/PKK, FÄ±rat Nehri'nin batÄ± kÄ±yÄ±sÄ±ndaki MÃ¼nbiÃ§'teki sivillere yÃ¶nelik baskÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±.

Ã–rgÃ¼t, dÃ¼n aldÄ±ÄŸÄ± bir kararla Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) mensuplarÄ± ve ailelerine ait 200'e yakÄ±n arsa, dÃ¼kkan ve evlere el koydu.

BazÄ± evlerin iÃ§inde halen yaÅŸayan yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k kiÅŸileri zorla Ã§Ä±karan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, iki gÃ¼n Ã¶nce de zorla silah altÄ±na alma kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Karar, ilÃ§edeki 1988-2000 doÄŸumlu tÃ¼m genÃ§leri kapsÄ±yor. Ã–rgÃ¼t, 5 MayÄ±s'a kadar teslim olmayan genÃ§leri alÄ±koymakla ve cezalandÄ±rmakla tehdit ediyor.

Yerel kaynaklar, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ilÃ§edeki kontrol noktalarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± da artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hemen hemen her sokaÄŸa bir nokta kurduÄŸunu belirtiyor.

YPG/PKK, Halep iline baÄŸlÄ± MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esini AÄŸustos 2016'da ABD'nin desteÄŸiyle DEAÅž'tan alarak iÅŸgal etmiÅŸti.

DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼ren ABD, ilÃ§e merkezinin DEAÅž'tan temizlenmesinin ardÄ±ndan YPG/PKK'nÄ±n ilÃ§eden Ã§Ä±kacaÄŸÄ± konusunda TÃ¼rkiye'ye garanti vermiÅŸ ancak bunu yerine getirmemiÅŸti.