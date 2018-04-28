12:43, 28 Nisan 2018 Cumartesi

ErdoÄŸan, yeni dÃ¶nemde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi ilk icraatlerini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Ã–nÃ¼mÃ¼zde yeni bir dÃ¶nem var. 24 Haziran, inÅŸallah bu seÃ§imler TÃ¼rkiye'nin bir kÄ±rÄ±lma noktasÄ±dÄ±r ve TÃ¼rkiye yeni bir dÃ¶neme giriyor. Bu yeni bir dÃ¶nemle ilgili bÃ¼tÃ¼n altyapÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z tamam. Biz her an hazÄ±rÄ±z ama muhalefet hala adayÄ±nÄ± belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptÄ±klarÄ±, ne yapacaklarÄ± belli deÄŸil." dedi.

'KADINLARIMIZI PARLAMENTO'DA GÃ–RMEK Ä°STEYECEK'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Partisi Ä°stanbul Ä°l KadÄ±n KollarÄ± Kongresinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "KadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± siyasette daha etkili, daha katÄ±lÄ±mcÄ±, daha yÃ¼ksek oranlarda temsil edilir ÅŸekilde Parlamento'da gÃ¶rmek istiyoruz." diye konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, "Yeni dÃ¶nemde ilk iÅŸlerimizden biri inÅŸallah Kanal Ä°stanbul'un inÅŸasÄ±nÄ± baÅŸlatmak olacaktÄ±r." dedi.

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