Hamas: Gazze'deki gerginliÄŸin sorumlusu Ä°srail

Lieberman'dan Ä°ran'a 'Vururuz' tehdidi

Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman, "Onlar (Ä°ran) Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'Ä± vururuz. UmarÄ±m onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir Ã§atÄ±ÅŸma baÅŸlatmazlar." dedi.