12:57, 28 Nisan 2018 Cumartesi

THY'den Belgrad'a 5 ilave sefer





THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Belgradâ€™ta dÃ¼zenlenecek "Turkish Airlines Final Four" iÃ§in 5 ilave sefer gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY), SÄ±rbistan'nÄ±n baÅŸkentiÂ Belgradâ€™ta dÃ¼zenlenecek "Turkish Airlines Final Four" iÃ§in 5 ilave sefer gerÃ§ekleÅŸtirecek. THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Avrupaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k basketbol organizasyonu Euroleagueâ€™nin isim sponsoru olan THY'nin bu yÄ±l 18-20 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda Belgratâ€™ta dÃ¼zenlenecek olan Turkish Airlines Euroleague Final Four maÃ§larÄ± iÃ§in tarifeli uÃ§uÅŸlarÄ±na ilave olarak dÃ¼zenleyeceÄŸi 5 seferini satÄ±ÅŸa aÃ§tÄ±. AyrÄ±ca bayrak taÅŸÄ±yÄ±cÄ± havayolunun 16-21 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda Ä°stanbul-Belgrat-Ä°stanbul hattÄ±ndaki bazÄ± tarifeli seferleri de A330 tipi geniÅŸ gÃ¶vde uÃ§aklar ile gerÃ§ekleÅŸtirilecek. THY'nin dÃ¼zenleyeceÄŸi ek seferler ve geniÅŸ gÃ¶vde uÃ§ak tercihi ile taraftarlarÄ±n heyecanlÄ± maÃ§lara ulaÅŸÄ±mÄ± noktasÄ±nda oluÅŸan talep karÅŸÄ±lanabilecek. "Turkish Airlines Final Four"da FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ, Real Madrid, CSKA Moskova ve Zalgiris Kaunas takÄ±mlarÄ± mÃ¼cadele edecek.

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