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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:17, 28 Nisan 2018 Cumartesi
OrtadoÄŸu
GÃ¼ncelleme: 12:59, 28 Nisan 2018 Cumartesi

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Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± 'istisnai durumlar' iÃ§in geÃ§ici olarak aÃ§Ä±ldÄ±
Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± 'istisnai durumlar' iÃ§in geÃ§ici olarak aÃ§Ä±ldÄ±

Sisi yÃ¶netimi, Ä°srail ablukasÄ±ndaki Gazze'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan tek kapÄ±sÄ± durumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± "istisnai durumlar" iÃ§in Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ aÃ§tÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi, Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan tek kapÄ±sÄ± durumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± "istisnai durumlar" iÃ§in Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ geÃ§iÅŸlere aÃ§tÄ±.

Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± "istisnai durumlar" iÃ§in Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne aÃ§Ä±ldÄ±.

KapÄ±da bekleyenler MÄ±sÄ±r tarafÄ±na geÃ§mek iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±. OtobÃ¼slerin geÃ§iÅŸ iÃ§in harekete hazÄ±r beklediÄŸi kaydedildi.

Gazze Åžeridi'ne giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 7 sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan MÄ±sÄ±r'Ä±n kontrolÃ¼ndeki Refah hariÃ§ 6'sÄ± Ä°srail'in kontrolÃ¼nde bulunuyor.

Bu 6 kapÄ±dan ticari amaÃ§la kullanÄ±lan 4'Ã¼ Hamas'Ä±n seÃ§imleri kazanarak gÃ¶revi devralmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Haziran 2007'de Ä°srail tarafÄ±ndan kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DiÄŸer iki kapÄ±dan Beyt Hanun yabancÄ± pasaport taÅŸÄ±yanlar, hasta ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'ya geÃ§iÅŸi, Kerm Ebu Salim ise bazÄ± ticari Ã¼rÃ¼nlerin geÃ§iÅŸi iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle sÄ±k sÄ±k kapatÄ±lÄ±yor.

MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi de 2013'te gerÃ§ekleÅŸen askeri darbenin ardÄ±ndan Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± neredeyse tamamen kapalÄ± tutuyor.



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