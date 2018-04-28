Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± 'istisnai durumlar' iÃ§in geÃ§ici olarak aÃ§Ä±ldÄ±

MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi, Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan tek kapÄ±sÄ± durumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± "istisnai durumlar" iÃ§in Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ geÃ§iÅŸlere aÃ§tÄ±.
Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± "istisnai durumlar" iÃ§in Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne aÃ§Ä±ldÄ±.
KapÄ±da bekleyenler MÄ±sÄ±r tarafÄ±na geÃ§mek iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±. OtobÃ¼slerin geÃ§iÅŸ iÃ§in harekete hazÄ±r beklediÄŸi kaydedildi.
Gazze Åžeridi'ne giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 7 sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan MÄ±sÄ±r'Ä±n kontrolÃ¼ndeki Refah hariÃ§ 6'sÄ± Ä°srail'in kontrolÃ¼nde bulunuyor.
Bu 6 kapÄ±dan ticari amaÃ§la kullanÄ±lan 4'Ã¼ Hamas'Ä±n seÃ§imleri kazanarak gÃ¶revi devralmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Haziran 2007'de Ä°srail tarafÄ±ndan kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DiÄŸer iki kapÄ±dan Beyt Hanun yabancÄ± pasaport taÅŸÄ±yanlar, hasta ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'ya geÃ§iÅŸi, Kerm Ebu Salim ise bazÄ± ticari Ã¼rÃ¼nlerin geÃ§iÅŸi iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle sÄ±k sÄ±k kapatÄ±lÄ±yor.
MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi de 2013'te gerÃ§ekleÅŸen askeri darbenin ardÄ±ndan Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± neredeyse tamamen kapalÄ± tutuyor.
BM Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸu'na baÄŸlÄ± okullarda eÄŸitim gÃ¶ren Gazzeli Ã¶ÄŸrenciler, kurumun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± durdurmasÄ± halinde gelecek hayallerini kaybetme endiÅŸesi yaÅŸÄ±yorlar.
Sisi yÃ¶netimi, Ä°srail ablukasÄ±ndaki Gazze'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan tek kapÄ±sÄ± durumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± "istisnai durumlar" iÃ§in Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ aÃ§tÄ±.
Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Fevzi Berhum yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Gazze'deki gerginliÄŸin sorumlusu Ä°srail." ifadelerini kullandÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK, FÄ±rat Nehri'nin batÄ± kÄ±yÄ±sÄ±ndaki MenbiÃ§'teki sivillere yÃ¶nelik baskÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±.
Balkanlarda bÃ¶lgesel iÅŸ birliÄŸini artÄ±rmak iÃ§in Slovenya ve HÄ±rvatistan'Ä±n inisiyatifinde 2013'de baÅŸlatÄ±lan Brdo-Brijuni SÃ¼reci'nin "Liderler BuluÅŸmasÄ±," bu yÄ±l Makedonya'nÄ±n baÅŸkenti ÃœskÃ¼p'te gerÃ§ekleÅŸtirildi.
LÃ¼bnan hÃ¼kÃ¼meti, Ramallah'ta Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak Filistin Ulusal Konseyi toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi yarÄ±n Gazze ve Beyrut'ta eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenecek Filistin Halk Ulusal Kongresi'nin toplanmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±
Yemen'in baÅŸkenti Sana'da, Husilere ait mevzilere dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda Ã¶len ve yaralananlar olduÄŸu bildirildi.
BM Libya Destek Misyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede uzun sÃ¼redir aralarÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k bulunan Zintan ve MÄ±srata ÅŸehirlerindeki gruplar arasÄ±nda imzalanan uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±ndan memnuniyet duyulduÄŸu belirtildi.
Gazze Åžeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden barÄ±ÅŸÃ§Ä±l BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶sterilerinde, son olarak 15 yaÅŸÄ±ndaki Uveyda'nÄ±n ÅŸehadetiyle, ÅŸehit olan Filistinli sayÄ±sÄ± 46'ya Ã§Ä±ktÄ±.
AGÄ°T DÃ¶nem BaÅŸbakanÄ± Alfano, Kuzey Kore ile GÃ¼ney Kore liderinin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi tarihi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin "BugÃ¼n iki Koreli lider arasÄ±ndaki buluÅŸmayÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yorum. Umuyorum ki bu sonuÃ§ bÃ¶lgedeki gerginliÄŸin hafifletilmesine olumlu katkÄ±da bulunacaktÄ±r." dedi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve ikili iliÅŸkiler, Suriye ile OrtadoÄŸuâ€™daki durumlarÄ± konuÅŸtuÄŸu bildirildi.
New York'taki Washington Square Park'ta toplanan Filistin destekÃ§isi grup, Ä°srail'in Gazze'deki uygulamalarÄ±nÄ± ve ablukayÄ± sona erdirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Filistinlilerin Gazze'deki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyi ve doÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterilere Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek, plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahalesinde 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "(Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma) Bu kanlÄ± rejimin nÃ¼kleer silahlara yaklaÅŸamayacaÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±yÄ±z. Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Trump'Ä±n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±ndan Ã§ekilip Ã§ekilmeyeceÄŸi hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermediÄŸini belirterek, "KusurlarÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir dÃ¼zeltme yapÄ±lmamasÄ± halinde anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." dedi.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman, "Onlar (Ä°ran) Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'Ä± vururuz. UmarÄ±m onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir Ã§atÄ±ÅŸma baÅŸlatmazlar." dedi.