13:08, 28 Nisan 2018 Cumartesi

TÃ¼rkiye-Ä°ran-Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Moskova'da bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov ve Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Cevad Zarif ile Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da bir araya geldi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye krizi ve ileriye yÃ¶nelik atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlarÄ±n deÄŸerlendirileceÄŸi TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran ÃœÃ§lÃ¼ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere Moskovaâ€™ya geldi.

Ziyareti kapsamÄ±nda Zarif ile ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye ile Ä°ran arasÄ±ndaki ekonomi ile turizm iÅŸ birliÄŸini ve Suriye baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ile ikili toplantÄ±ya geÃ§en Ã‡avuÅŸoÄŸlu, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkilerin her geÃ§en gÃ¼n daha iyiye gittiÄŸini vurgulayarak, bÃ¶lgesel konularda da birlikte baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret etti.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan Ã¼Ã§lÃ¼ bakanlar toplantÄ±sÄ±na katÄ±lÄ±rken, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunulacak.