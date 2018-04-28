13:24, 28 Nisan 2018 Cumartesi

Abdullah GÃ¼l: AdaylÄ±ÄŸÄ±m artÄ±k sÃ¶z konusu deÄŸil

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Abdullah GÃ¼l, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacaÄŸÄ± iddialarÄ± ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Abdullah GÃ¼l'Ã¼n aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸÃ¶yle:

"DeÄŸerli basÄ±n mensuplarÄ± hoÅŸ geldiniz. Erken bir seÃ§ime gidiliyor, seÃ§imlerin hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum.Â

TÃ¼rkiye iÃ§in neyi iyi olduÄŸunu konuÅŸmaktan Ã§ok siyasi manevralarÄ± kiÅŸiler Ã¼zerinden saldÄ±rÄ±larla meÅŸgulÃ¼z. TÃ¼rkiye pozitif bir gÃ¼ndem iÃ§erisinde deÄŸil. Bu ortamda seÃ§imlere gidiyoruz. Bu Ã§erÃ§eve iÃ§erisinde benim ismimde yoÄŸun ÅŸekilde gÃ¼ndemde. Bir faninin ulaÅŸabileceÄŸi tÃ¼m mevkilere ulaÅŸmÄ±ÅŸ vaziyetteyim ve bunlar geride kalmÄ±ÅŸ ÅŸeyler. Åžerefle temsil ettim,. Ne ben ne de ailem herhangi bir beklenti iÃ§inde deÄŸiliz. Memleketimizin gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± ve barÄ±ÅŸ huzur iÃ§inde yaÅŸanan aydÄ±nlÄ±k bir TÃ¼rkiye istiyoruz. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bir arzumuz ve beklentimiz olamaz. DediÄŸim gibi ben geride bÄ±raktÄ±m. TÃ¼m samimiyetimle sÃ¶ylÃ¼yorum.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan sonra aktif siyaset iÃ§inde olmadÄ±m. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nlerine bile gidemedim. Bu ÅŸu anlama da gelmezdi, bilgilerimi, tecrÃ¼belerimi paylaÅŸmayacaÄŸÄ±m. SeÃ§imlerin erkenden yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Temel KaramollaoÄŸlu'nun ismimi zikretmesi benim dÄ±ÅŸÄ±mda geliÅŸmiÅŸtir. Benim organize ettiÄŸim bir sÃ¼reÃ§ deÄŸildir. Benim siyaset tecrÃ¼be ve anlayÄ±ÅŸÄ±ma gÃ¼venenlerin talebinden ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r.

"ADAYLIÄžIM SÃ–Z KONUSU DEÄžÄ°L"

Ben de geniÅŸ bir mÃ¼tabakat olursa Ã¼stÃ¼me dÃ¼ÅŸeni yapmaktan Ã§ekinmeyeceÄŸimi sÃ¶ylemiÅŸimdir. Toplumun bÃ¼yÃ¼k bir kesiminden bÃ¶yle bir talep olursa kaÃ§Ä±nmayacaÄŸÄ±mÄ± belirtmiÅŸimdir. Temel Bey'in Ã§abalarÄ±nÄ± takdirle karÅŸÄ±lÄ±yorum. Temel Bey'in Ã§abalarÄ± sonrasÄ± geniÅŸ bir mÃ¼tabakat olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle adaylÄ±ÄŸÄ±m sÃ¶z konusu deÄŸildir. Tarih karÅŸÄ±sÄ±nda vicdanen sorumluyum. HakkÄ±mda sÃ¶ylenen bir Ã§ok ÅŸeylerle ilgili Ã§ok konuÅŸmak istemiyorum."