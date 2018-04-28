Depresyonun Avrupa'ya yÄ±llÄ±k maliyeti 113 milyar avro

Depresyon konusunda dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli bilim insanlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen ve 10. UluslararasÄ± Psikofarmakoloji Kongresi ve 6. UluslararasÄ± Ã‡ocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu dolayÄ±sÄ±yla Antalya'da bulunan Ä°ngiliz Psikofarmakoloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Allan Young, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, depresyon konusunda on yÄ±llardÄ±r Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve birtakÄ±m Ã¶nemli bulgular elde edildiÄŸini anlattÄ±.
Young, bir insanÄ±n yaÅŸam sÃ¼resi iÃ§erisinde herhangi bir mental bozukluktan muzdarip olma riskinin yÃ¼zde 25 olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "YÃ¼zde 25 Ã§ok ciddi bir oran ve oldukÃ§a yaygÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz bu bozukluklarÄ±n." dedi.
Elde edilen mevcut Ã§alÄ±ÅŸma verilerine dayanarak, kadÄ±nlarda depresyonun erkeklere gÃ¶re iki kat daha fazla gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyebiliriz" ifadesine yer veren Young, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:
"Bunun da Ã§eÅŸitli sebepleri var. Temel olarak psikososyal sebeplerden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor bunun. DÃ¼nya genelinde dÃ¼ÅŸÃ¼necek olursak kadÄ±nlarÄ±n hayatlarÄ± daha zor. AyrÄ±ca kadÄ±nlar mevcut semptomlarla ilgili kendilerini daha net bir ÅŸekilde ifade edebiliyor, yani daha dÃ¼rÃ¼st bir ÅŸekilde ifade edebiliyor. Bu sebeplerin haricinde biyolojik sebepler de var. KadÄ±nlarÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± hem Ã¶strojen hem progestoron hormonu iÃ§eren oral kontraseftif ilaÃ§larÄ±n, tabii ki doÄŸum kontrol aÃ§Ä±sÄ±ndan bir fayda getirmekle birlikte depresyona yol aÃ§abildiÄŸi gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ. Danimarka'da saÄŸlÄ±k sistemi iÃ§erisinde herkesin kayÄ±tlarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebiliyorsunuz. DoÄŸum kontrol hapÄ± kullanan kadÄ±nlarda depresyonun daha sÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edilmiÅŸ. Bunun haricinde erkeklerin de kullandÄ±ÄŸÄ± progestoron enjeksiyonu var, sperm Ã¼retim formasyonunu azaltmak iÃ§in. Onun da aynÄ± ÅŸekilde depresyona yol aÃ§abildiÄŸi tespit edilmiÅŸ."
Depresyonun maliyeti konusunda birÃ§ok araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Prof. Dr. Allan Young, rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n toplum Ã¼zerinde ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bir yÃ¼k bulunduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "2013 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan bir Ã§alÄ±ÅŸma, klinik depresyon rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± maliyetin tÃ¼m Avrupa'da bir yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 113 milyar avro olduÄŸunu ortaya koyuyor. Åžu anda da Avrupa'da yÄ±llÄ±k en az bu kadar maliyet yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz." dedi.
Young, bunun iÃ§erisinde ilaÃ§, doktor, hemÅŸire, hastanede yatarak ve ayakta tedavi giderlerinin bulunduÄŸunu, bu maliyetin iÃ§erisinde ilaÃ§ masraflarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'un altÄ±nda olduÄŸunu belirterek, "Bu maliyet kalemlerinin iÃ§erisinde aslÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k kalem insanlarÄ±n hastaneye yatmasÄ± ve bunun beraberinde getirdiÄŸi maliyet." diye konuÅŸtu.
DoÄŸrudan maliyetlerin haricinde toplumun ve ailenin yÃ¼klenmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± giderler bulunduÄŸunu ifade eden Young, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Ä°nsanlar tedavi gÃ¶rdÃ¼kleri iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸamayabiliyor, iÅŸ performanslarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bu Ã§alÄ±ÅŸamama durumu da topluma bir maliyet getiriyor. Bu dolaylÄ± maliyetler aslÄ±nda doÄŸrudan maliyetlere kÄ±yasla Ã§ok daha fazla. Bir de depresyon biliÅŸsel olarak da dikkat seviyesi ve hafÄ±za kapasitelerinde ve konsantrasyon durumlarÄ±yla ilgili de sorunlara sebep oluyor. Bir de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maliyet kalemi var ki bunu nicel olarak ifade etmek kolay deÄŸil. Bu da ailenin ve sevdikleri kiÅŸilerin yÃ¼klenmek durumunda kaldÄ±ÄŸÄ± maliyet."
Ä°ngiltere Psikofarmakoloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Young, depresyon rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± maliyetin Avrupa'da yÄ±llÄ±k 113 milyar avro dÃ¼zeyinde olduÄŸunu bildirdi.
Ã–SYM, 1 Nisan'da dÃ¼zenlenen YDS'nin Ä°lkbahar DÃ¶nemi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 1950-1953 yÄ±llarÄ±ndaki Kore SavaÅŸÄ±'ndan bu yana GÃ¼ney Kore topraklarÄ±na adÄ±m atan ilk Kuzey Kore lideri olacak.
AÃœ AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim bahar dÃ¶nemi sÄ±nav sonuÃ§larÄ± belli oldu
TÃ¼m dÃ¼nyada "salgÄ±n" boyutunda tehlikeli ÅŸekilde artÄ±ÅŸ gÃ¶steren diyabetle mÃ¼cadelede, "kÄ±lavuz" dÃ¶neminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Hem saÄŸlÄ±k personelinin hem de hastanÄ±n konuya daha bilinÃ§li yaklaÅŸmasÄ±na da olanak sunacak kÄ±lavuzla, TÃ¼rkiye'de, yÃ¼ksek dÃ¼zeylerde seyreden kan ÅŸekeri ortalamasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve bu alanda standardizasyon saÄŸlanmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem Ã§ocuklara kodlama dersinin uygulamasÄ±nÄ± yapabilmeleri iÃ§in tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ä°bn Haldun Ãœniversitesi ile Orta Asyaâ€™nÄ±n ve Ã–zbekistanâ€™Ä±n en kÃ¶klÃ¼ Ã¼niversitelerinden olan Ã–zbekistan Milli Ãœniversitesi arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±.
HÃ¼kÃ¼met, 15 yeni Ã¼niversite kurulmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± TBMM'ye sundu
Adaylar sonuÃ§lara, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile eriÅŸebilecek
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alacak ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n saat 18.00â€™e kadar uzatÄ±ldÄ±.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, YKS'deki tarih deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili, "Burada en ÅŸanslÄ± olan husus Ã¶ÄŸrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Ã–ÄŸrencilerimiz bir hafta daha kazandÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.
Ã–SYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca, sÄ±nav gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan, sÄ±navlara girecek adaylarÄ±n fiziksel Ã¶zelliklerini doÄŸrulamak amacÄ±yla biyometrik yÃ¶ntemlerle de kimlik doÄŸrulamasÄ± yapÄ±labilecek.
Ä°bn Haldun Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Recep ÅžentÃ¼rk ve Al Sharq Forum BaÅŸkanÄ± Waddah Al Khanfar imza attÄ±.
DoÃ§entlik deÄŸerlendirmesine iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± belirleyen "DoÃ§entlik YÃ¶netmeliÄŸi" Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Makedonya'da bir Ã¶zel okulu satÄ±n alarak faaliyetlerine baÅŸladÄ±
2 Haziran'da yapÄ±lacak merkezi sÄ±nav ya da adrese dayalÄ± yerleÅŸtirme seÃ§eneÄŸinin dÄ±ÅŸÄ±nda yetenek ve ortaokul baÅŸarÄ± puanÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alacak lise alternatifleri sunulacak.