Gazzeli Ã§ocuklarda UNRWA'nÄ±n hizmetlerinin durmasÄ± endiÅŸesi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸu'na (UNRWA) baÄŸlÄ± okullarda eÄŸitim gÃ¶ren Gazzeli Ã¶ÄŸrenciler, kurumun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± durdurmasÄ± halinde gelecek hayallerini kaybetme endiÅŸesi taÅŸÄ±yor.
UNRWA'ya baÄŸlÄ± Gazze KÄ±z Ortaokulu'nun en baÅŸarÄ±lÄ± Ã¶ÄŸrencisi Ä°man Hubub, Ä°srail ablukasÄ±nÄ±n neden olduÄŸu sÄ±nÄ±rlÄ± imkanlara raÄŸmen hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba sarf ediyor.
UNRWA'nÄ±n oluÅŸturduÄŸu Ã§ocuk parlamentosunun bu yÄ±l baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yapan Hubub, ilk kez 9 yaÅŸÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu mecliste diplomasiyi Ã¶ÄŸrendi.
Hubub, Gazze'deki diÄŸer okullardan da katÄ±lÄ±mlarÄ±n olduÄŸu parlamentoda Ã¶ÄŸrencilerde Ã¶z gÃ¼ven gibi olumlu Ã¶zellikleri artÄ±rma konularÄ±nÄ± Ã¶ÄŸretmenlerle mÃ¼zakere ediyor.
Daha Ã¶nce Almanya ve NorveÃ§'ten gelen yabancÄ± heyetlerin misafir olduÄŸu oturumlarÄ± da yÃ¶neten 14 yaÅŸÄ±ndaki Hubub, bu oturumlarda Ã¶ÄŸrencilerin problemlerini tartÄ±ÅŸmaya aÃ§tÄ±.
UNRWA'nÄ±n, faaliyetlerini desteklediÄŸini, kendileri iÃ§in umut olduÄŸunu belirten Hubub, "Bu okullarda 9 sene geÃ§irdim. Her ÅŸey iÃ§in UNRWA'ya teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.
SÃ¶z konusu okullarda yapÄ±lan radyo program sunuculuÄŸu yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birinci olduÄŸunu aktaran Hubub, okulda kÃ¼Ã§Ã¼k bir gazeteci gibi de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¶ÄŸrencilerin dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Hubub, halihazÄ±rda UNRWA'nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi "HakkÄ±mÄ± koruyorum" projesiyle kendi haklarÄ± ve diÄŸer Ã§ocuklarÄ±n haklarÄ±nÄ± korumayÄ± Ã¶ÄŸrendiklerini aktardÄ±.
UNRWA'nÄ±n 'Ä°nsanlÄ±k onuruna paha biÃ§ilemezâ€™ adlÄ± uluslararasÄ± bir kampanyasÄ±na da destek olan Hubub, "EÄŸitim, Gazze'de bir Ã§ocuÄŸun temel hakkÄ±dÄ±r. ABD onu bizden alamaz. Toplumun temel taÅŸÄ±dÄ±r. EÄŸitim dÃ¼nyayÄ± deÄŸiÅŸtirebileceÄŸimiz en gÃ¼Ã§lÃ¼ silahtÄ±r." diye konuÅŸtu.
Gazzeli Ã§ocuklar iÃ§in UNRWA'yÄ± destekleme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Hubub, ajansÄ±n hizmetleri azalÄ±rsa Ã§ok Ã¼zÃ¼leceÄŸini, bu konuda endiÅŸeli olduÄŸunu dile getirdi.
UNRWA EÄŸitim KoordinatÃ¶rÃ¼ Ferid Ebu Azira, ajansa baÄŸlÄ± Gazze'deki okullarda eÄŸitim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n 272 bin olduÄŸunu sÃ¶yledi.
YÃ¼ksek kriterlerde ve kaliteli bir eÄŸitim sunduklarÄ±nÄ± vurgulayan Ebu Azira, Ã¶nceki yÄ±llar yapÄ±lan sÄ±nav ve araÅŸtÄ±rmalarÄ±n bunu doÄŸrular nitelikte olduÄŸunu belirtti.
Ebu Azira, UNRWA'nÄ±n geÃ§en yÄ±l eÄŸitim iÃ§in 180 milyon dolarlÄ±k harcama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
UNRWA'nÄ±n, iÃ§inde bulunduÄŸu mali kriz nedeniyle Ã§ocuklarÄ±n becerilerini geliÅŸtirmek iÃ§in uyguladÄ±ÄŸÄ± bazÄ± programlarÄ± azaltmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ebu Azira, Ã¶nceki yÄ±llardaki yeterliliÄŸe sahip olamadÄ±klarÄ±nÄ±, bu yÄ±lÄ±, mÃ¼mkÃ¼n olan en az harcama ve yÃ¼ksek kaliteyle bitirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.
Ebu Azira, temel hizmetleri verebilmek iÃ§in bazÄ± harcamalarÄ± azalttÄ±klarÄ±nÄ±, Ã§ocuklar ve velileri rahatlatmak amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdikleri bazÄ± kutlamalarÄ± yapmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
UNRWA'nÄ±n fakir Ã¶ÄŸrencilere destek de saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ebu Azira, kurumun, beslenmesi, ayakkabÄ±sÄ±, okul Ã§antasÄ± ve kÄ±rtasiye malzemesi olmayan Ã§ocuklarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ä°srail ablukasÄ±nda zor ÅŸartlarda yaÅŸayan Gazze halkÄ± iÃ§in UNRWA'nÄ±n yardÄ±mlarÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Ancak ABD yÃ¶netiminin bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± karar UNRWA'yÄ± da bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±ya soktu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n geÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 16 Ocak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ±n 65 milyon dolarlÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n "tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmek Ã¼zere" askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.
UNRWA'ya kayÄ±tlÄ± 5,9 milyon Filistinli mÃ¼lteciden 2,1 milyonu ÃœrdÃ¼n'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaÅŸÄ±yor, bunu sÄ±rasÄ±yla BatÄ± Åžeria, Suriye ve LÃ¼bnan takip ediyor.
BM Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸu'na baÄŸlÄ± okullarda eÄŸitim gÃ¶ren Gazzeli Ã¶ÄŸrenciler, kurumun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± durdurmasÄ± halinde gelecek hayallerini kaybetme endiÅŸesi yaÅŸÄ±yorlar.
Sisi yÃ¶netimi, Ä°srail ablukasÄ±ndaki Gazze'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan tek kapÄ±sÄ± durumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± "istisnai durumlar" iÃ§in Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ aÃ§tÄ±.
Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Fevzi Berhum yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Gazze'deki gerginliÄŸin sorumlusu Ä°srail." ifadelerini kullandÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK, FÄ±rat Nehri'nin batÄ± kÄ±yÄ±sÄ±ndaki MenbiÃ§'teki sivillere yÃ¶nelik baskÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±.
Balkanlarda bÃ¶lgesel iÅŸ birliÄŸini artÄ±rmak iÃ§in Slovenya ve HÄ±rvatistan'Ä±n inisiyatifinde 2013'de baÅŸlatÄ±lan Brdo-Brijuni SÃ¼reci'nin "Liderler BuluÅŸmasÄ±," bu yÄ±l Makedonya'nÄ±n baÅŸkenti ÃœskÃ¼p'te gerÃ§ekleÅŸtirildi.
LÃ¼bnan hÃ¼kÃ¼meti, Ramallah'ta Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak Filistin Ulusal Konseyi toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi yarÄ±n Gazze ve Beyrut'ta eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenecek Filistin Halk Ulusal Kongresi'nin toplanmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±
Yemen'in baÅŸkenti Sana'da, Husilere ait mevzilere dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda Ã¶len ve yaralananlar olduÄŸu bildirildi.
BM Libya Destek Misyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede uzun sÃ¼redir aralarÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k bulunan Zintan ve MÄ±srata ÅŸehirlerindeki gruplar arasÄ±nda imzalanan uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±ndan memnuniyet duyulduÄŸu belirtildi.
Gazze Åžeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden barÄ±ÅŸÃ§Ä±l BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶sterilerinde, son olarak 15 yaÅŸÄ±ndaki Uveyda'nÄ±n ÅŸehadetiyle, ÅŸehit olan Filistinli sayÄ±sÄ± 46'ya Ã§Ä±ktÄ±.
AGÄ°T DÃ¶nem BaÅŸbakanÄ± Alfano, Kuzey Kore ile GÃ¼ney Kore liderinin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi tarihi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin "BugÃ¼n iki Koreli lider arasÄ±ndaki buluÅŸmayÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yorum. Umuyorum ki bu sonuÃ§ bÃ¶lgedeki gerginliÄŸin hafifletilmesine olumlu katkÄ±da bulunacaktÄ±r." dedi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve ikili iliÅŸkiler, Suriye ile OrtadoÄŸuâ€™daki durumlarÄ± konuÅŸtuÄŸu bildirildi.
New York'taki Washington Square Park'ta toplanan Filistin destekÃ§isi grup, Ä°srail'in Gazze'deki uygulamalarÄ±nÄ± ve ablukayÄ± sona erdirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Filistinlilerin Gazze'deki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyi ve doÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterilere Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek, plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahalesinde 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "(Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma) Bu kanlÄ± rejimin nÃ¼kleer silahlara yaklaÅŸamayacaÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±yÄ±z. Ä°ran nÃ¼kleer silah yapamayacak." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Trump'Ä±n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±ndan Ã§ekilip Ã§ekilmeyeceÄŸi hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermediÄŸini belirterek, "KusurlarÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir dÃ¼zeltme yapÄ±lmamasÄ± halinde anlaÅŸmada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." dedi.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman, "Onlar (Ä°ran) Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'Ä± vururuz. UmarÄ±m onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir Ã§atÄ±ÅŸma baÅŸlatmazlar." dedi.