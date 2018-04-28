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14:17, 28 Nisan 2018 Cumartesi
Filistin
GÃ¼ncelleme: 13:58, 28 Nisan 2018 Cumartesi

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Gazzeli Ã§ocuklarda UNRWA'nÄ±n hizmetlerinin durmasÄ± endiÅŸesi
Gazzeli Ã§ocuklarda UNRWA'nÄ±n hizmetlerinin durmasÄ± endiÅŸesi

BM Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸu'na baÄŸlÄ± okullarda eÄŸitim gÃ¶ren Gazzeli Ã¶ÄŸrenciler, kurumun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± durdurmasÄ± halinde gelecek hayallerini kaybetme endiÅŸesi yaÅŸÄ±yorlar.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸu'na (UNRWA) baÄŸlÄ± okullarda eÄŸitim gÃ¶ren Gazzeli Ã¶ÄŸrenciler, kurumun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± durdurmasÄ± halinde gelecek hayallerini kaybetme endiÅŸesi taÅŸÄ±yor.

UNRWA'ya baÄŸlÄ± Gazze KÄ±z Ortaokulu'nun en baÅŸarÄ±lÄ± Ã¶ÄŸrencisi Ä°man Hubub, Ä°srail ablukasÄ±nÄ±n neden olduÄŸu sÄ±nÄ±rlÄ± imkanlara raÄŸmen hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba sarf ediyor.

UNRWA'nÄ±n oluÅŸturduÄŸu Ã§ocuk parlamentosunun bu yÄ±l baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yapan Hubub, ilk kez 9 yaÅŸÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu mecliste diplomasiyi Ã¶ÄŸrendi.

Hubub, Gazze'deki diÄŸer okullardan da katÄ±lÄ±mlarÄ±n olduÄŸu parlamentoda Ã¶ÄŸrencilerde Ã¶z gÃ¼ven gibi olumlu Ã¶zellikleri artÄ±rma konularÄ±nÄ± Ã¶ÄŸretmenlerle mÃ¼zakere ediyor.

Daha Ã¶nce Almanya ve NorveÃ§'ten gelen yabancÄ± heyetlerin misafir olduÄŸu oturumlarÄ± da yÃ¶neten 14 yaÅŸÄ±ndaki Hubub, bu oturumlarda Ã¶ÄŸrencilerin problemlerini tartÄ±ÅŸmaya aÃ§tÄ±.

UNRWA'nÄ±n, faaliyetlerini desteklediÄŸini, kendileri iÃ§in umut olduÄŸunu belirten Hubub, "Bu okullarda 9 sene geÃ§irdim. Her ÅŸey iÃ§in UNRWA'ya teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.

SÃ¶z konusu okullarda yapÄ±lan radyo program sunuculuÄŸu yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birinci olduÄŸunu aktaran Hubub, okulda kÃ¼Ã§Ã¼k bir gazeteci gibi de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¶ÄŸrencilerin dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hubub, halihazÄ±rda UNRWA'nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi "HakkÄ±mÄ± koruyorum" projesiyle kendi haklarÄ± ve diÄŸer Ã§ocuklarÄ±n haklarÄ±nÄ± korumayÄ± Ã¶ÄŸrendiklerini aktardÄ±.

"ABD EÄžÄ°TÄ°M HAKKIMIZI BÄ°ZDEN ALAMAZ"

UNRWA'nÄ±n 'Ä°nsanlÄ±k onuruna paha biÃ§ilemezâ€™ adlÄ± uluslararasÄ± bir kampanyasÄ±na da destek olan Hubub, "EÄŸitim, Gazze'de bir Ã§ocuÄŸun temel hakkÄ±dÄ±r. ABD onu bizden alamaz. Toplumun temel taÅŸÄ±dÄ±r. EÄŸitim dÃ¼nyayÄ± deÄŸiÅŸtirebileceÄŸimiz en gÃ¼Ã§lÃ¼ silahtÄ±r." diye konuÅŸtu.

Gazzeli Ã§ocuklar iÃ§in UNRWA'yÄ± destekleme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Hubub, ajansÄ±n hizmetleri azalÄ±rsa Ã§ok Ã¼zÃ¼leceÄŸini, bu konuda endiÅŸeli olduÄŸunu dile getirdi.

BAZI HARCAMALAR AZALTILDI

UNRWA EÄŸitim KoordinatÃ¶rÃ¼ Ferid Ebu Azira, ajansa baÄŸlÄ± Gazze'deki okullarda eÄŸitim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n 272 bin olduÄŸunu sÃ¶yledi.

YÃ¼ksek kriterlerde ve kaliteli bir eÄŸitim sunduklarÄ±nÄ± vurgulayan Ebu Azira, Ã¶nceki yÄ±llar yapÄ±lan sÄ±nav ve araÅŸtÄ±rmalarÄ±n bunu doÄŸrular nitelikte olduÄŸunu belirtti.

Ebu Azira, UNRWA'nÄ±n geÃ§en yÄ±l eÄŸitim iÃ§in 180 milyon dolarlÄ±k harcama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

UNRWA'nÄ±n, iÃ§inde bulunduÄŸu mali kriz nedeniyle Ã§ocuklarÄ±n becerilerini geliÅŸtirmek iÃ§in uyguladÄ±ÄŸÄ± bazÄ± programlarÄ± azaltmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ebu Azira, Ã¶nceki yÄ±llardaki yeterliliÄŸe sahip olamadÄ±klarÄ±nÄ±, bu yÄ±lÄ±, mÃ¼mkÃ¼n olan en az harcama ve yÃ¼ksek kaliteyle bitirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ebu Azira, temel hizmetleri verebilmek iÃ§in bazÄ± harcamalarÄ± azalttÄ±klarÄ±nÄ±, Ã§ocuklar ve velileri rahatlatmak amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdikleri bazÄ± kutlamalarÄ± yapmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

UNRWA'nÄ±n fakir Ã¶ÄŸrencilere destek de saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ebu Azira, kurumun, beslenmesi, ayakkabÄ±sÄ±, okul Ã§antasÄ± ve kÄ±rtasiye malzemesi olmayan Ã§ocuklarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ABD'NÄ°N YARDIMLARI KISITLAMA KARARI

Ä°srail ablukasÄ±nda zor ÅŸartlarda yaÅŸayan Gazze halkÄ± iÃ§in UNRWA'nÄ±n yardÄ±mlarÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Ancak ABD yÃ¶netiminin bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± karar UNRWA'yÄ± da bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±ya soktu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n geÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 16 Ocak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ±n 65 milyon dolarlÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n "tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmek Ã¼zere" askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

UNRWA'ya kayÄ±tlÄ± 5,9 milyon Filistinli mÃ¼lteciden 2,1 milyonu ÃœrdÃ¼n'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaÅŸÄ±yor, bunu sÄ±rasÄ±yla BatÄ± Åžeria, Suriye ve LÃ¼bnan takip ediyor.



Ä°lgili Konular UNRWA Gazze Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸu
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