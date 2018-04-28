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18:30, 28 Nisan 2018 Cumartesi
Orta Asya
14:17, 28 Nisan 2018 Cumartesi

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Ä°pek Yolu'nun kalbi: Ã–zbekistan | GRAFÄ°K
Ä°pek Yolu'nun kalbi: Ã–zbekistan | GRAFÄ°K

Ã–zbekistan, tarih boyunca Ã‡in, OrtadoÄŸu ve BatÄ±'ya giden Ã¶nemli ticaret gÃ¼zergahÄ± Ä°pek Yolu Ã¼zerindeki Ã¶nemli bir coÄŸrafyada bulunuyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 29 Nisan'da ziyaret edeceÄŸi Ã–zbekistan, tarihte Ä°pek Yolu olarak bilinen ticaret yolunun kalbinde yer alÄ±yor.

Ã–zbekistan, tarih boyunca Ã‡in, OrtadoÄŸu ve BatÄ±'ya giden Ã¶nemli ticaret gÃ¼zergahÄ± Ä°pek Yolu Ã¼zerindeki Ã¶nemli bir coÄŸrafyada bulunuyor.

NÃ¼fusun yÃ¼zde 51'inin kentlerde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã–zbekistan'Ä±n doÄŸu sÄ±nÄ±rlarÄ±nda Orta Asya'nÄ±n en yoÄŸun nÃ¼fuslu bÃ¶lgesi olarak bilinen, tarÄ±m aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin Fergana vadisi bulunuyor.

YÃ¼z Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ 447 bin 400 kilometrekare olan Ã¼lkenin Kazakistan, Tacikistan, Afganistan, KÄ±rgÄ±zistan ve TÃ¼rkmenistan ile sÄ±nÄ±rÄ± bulunuyor ve kuzeybatÄ±sÄ±nda Aral GÃ¶lÃ¼ yer alÄ±yor.

BaÅŸkenti TaÅŸkent olan Ã–zbekistan'da yÃ¶netimde Devlet BaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyoyev, BaÅŸbakan Abdulla Aripov ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± AbdÃ¼laziz Kamilov gÃ¶rev yapÄ±yor.

NÃ¼fusu 32,5 milyon Ã¼lkede resmi dil Ã–zbekÃ§enin yanÄ± sÄ±ra RusÃ§a da konuÅŸuluyor. Para birimi som olan Ã–zbekistan'Ä±n Gayri Safi YurtiÃ§i HasÄ±lasÄ± (GSYH) DÃ¼nya BankasÄ± verilerine gÃ¶re 2016 yÄ±lÄ±nda 67,2 milyar dolar olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

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TÃ¼rk ve Ä°slam uygarlÄ±klarÄ±nÄ±n 15. ve 16. yÃ¼zyÄ±lda en parlak dÃ¶nemlerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Semerkand, Buhara ve Hive gibi ÅŸehirler, Ã–zbekistan'da baÅŸkent TaÅŸkent ile Ã¶ne Ã§Ä±kan yerleÅŸimler arasÄ±nda bulunuyor.

Ã–zbekistan, kÃ¶klÃ¼ tarihi geÃ§miÅŸi, kÃ¼ltÃ¼rel Ã¶zellikleri ve ekonomisiyle bÃ¶lgesinde liderlik iddiasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

EN BÃœYÃœK PAMUK ÃœRECÄ°LERÄ°NDEN

TarÄ±ma dayalÄ± ekonominin Ã¶n planda olduÄŸu Ã–zbekistan'da tarÄ±mÄ± Ã§eÅŸitlendirmeye yÃ¶nelik Ã§abalara raÄŸmen bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de pamuk Ã¼retimi yapÄ±lÄ±yor.

Ã–zbekistan'da doÄŸalgaz, altÄ±n ve pamuk ihracatÄ± Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de dÃ¶viz kazancÄ± saÄŸlÄ±yor. Ãœlke, pamuk Ã¼terimi ve ihracatÄ±nda Ã¶nde gelen Ã¼lkeler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Ã–zbek hÃ¼kÃ¼meti, son yÄ±llarda ekonomik reform Ã§abalarÄ±nÄ±n parÃ§asÄ± olarak, kÃ¼Ã§Ã¼k ve orta boy iÅŸletmeler iÃ§in fÄ±rsatlarÄ± geniÅŸletmeye ve artan doÄŸrudan yabancÄ± yatÄ±rÄ±ma Ã¶ncelik vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

SÄ°YASÄ° DURUM

Ã–zbekistan, jeostratejik konumu, kÃ¶klÃ¼ tarihi, kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸerleri ve ekonomik potansiyeliyle Orta Asya'nÄ±n en Ã¶nemli Ã¼lkelerinden biri olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor.

Ã–zbekistan kuruluÅŸundan bu yana gÃ¼Ã§lÃ¼ bir baÅŸkanlÄ±k sistemiyle yÃ¶netiliyor.

Ã–zbekistan'Ä±n eski lideri Ä°slam Kerimov, 1989'da Ã–zbek Kominist Partisi lideri seÃ§ilerek 25 yÄ±l iktidarda kaldÄ± ve Ã¼lkeye 2016'nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±na kadar liderlik etti. SSCB'nin 1991'de daÄŸÄ±lmasÄ±yla baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanan Ã–zbekistanâ€™Ä±n ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°slam Kerimov oldu.

Kerimovâ€™un hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan 4 AralÄ±k 2016â€™da yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini Åževket Miriziyoyev yÃ¼zde 88,6 oy oranÄ±yla kazandÄ±.

Son parlamento seÃ§imleri AralÄ±k 2014'te yapÄ±lan Ã–zbekistanâ€™da yasama yetkisi iki kamaradan oluÅŸan Ali Meclis'te bulunuyor.

TÃœRKÄ°YE Ä°LE Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER

TÃ¼rkiye, 16 AralÄ±k 1991'de SSCB'den ayrÄ±lan Ã–zbekistanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tanÄ±yan ilk Ã¼lke oldu.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda, iliÅŸkilerin tesisi iÃ§in 4 Mart 1992'de baÅŸlayan diplomatik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler kapsamÄ±nda 2017â€™ye kadar 90'Ä±n Ã¼zerinde ikili anlaÅŸma ve protokol imzalandÄ± ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§ok sayÄ±da Ã¼st dÃ¼zey ziyaret gerÃ§ekleÅŸti.

TÃ¼rkiye ile ikili ticaret hacmi 2016'da 1,24 milyar dolar olarak gerÃ§ekleÅŸen Ã–zbekistan'da, baÅŸta tekstil, gÄ±da, otelcilik, inÅŸaat malzemeleri olmak Ã¼zere plastik, ilaÃ§ ve hizmet sektÃ¶rlerinde 100 temsilcilik ve toplam 500 kadar TÃ¼rk sermayeli firma bulunuyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 17-18 KasÄ±m 2016'da Ã–zbekistan'a yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretin ardÄ±ndan Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev de 25 Ekim 2017â€™de TÃ¼rkiye'yi ziyaret etti.

TÃ¼rkiye'nin dÄ±ÅŸ politika vizyonunu farklÄ± alanlarda hayata geÃ§iren TÄ°KA, kurulduÄŸu 1992'den bu yana Ã–zbekistan'da saÄŸlÄ±k, restorasyon, tarÄ±m kalkÄ±nma, maliye, turizm alanÄ±nda proje ve faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ã–zbekistan'da, TÄ°KA tarafÄ±ndan ekonomik, ticari, teknik, eÄŸitim, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel iÅŸ birliÄŸi alanlarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da program ve proje gerÃ§ekleÅŸtirildi.



Ä°lgili Konular Ã–zbekistan Ä°pek Yolu
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Ä°pek Yolu'nun kalbi Ã–zbekistan GRAFÄ°K
Ä°pek Yolu'nun kalbi: Ã–zbekistan | GRAFÄ°K

Ã–zbekistan, tarih boyunca Ã‡in, OrtadoÄŸu ve BatÄ±'ya giden Ã¶nemli ticaret gÃ¼zergahÄ± Ä°pek Yolu Ã¼zerindeki Ã¶nemli bir coÄŸrafyada bulunuyor.
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