14:31, 28 Nisan 2018 Cumartesi

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan il baÅŸkanlarÄ±na 'BoÅŸ konuÅŸmayÄ±n' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Erciyes Kayak Merkezi'ndeki bir otelde dÃ¼zenlenen CHP Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, demokrasiye kurulan bir kumpasÄ± son derece bilinÃ§li ve akÄ±lcÄ± bir ÅŸekilde yine demokrasinin kurallarÄ± iÃ§erisinde bozduklarÄ±nÄ± savundu.

Ä°l baÅŸkanlarÄ±ndan bilgiye dayalÄ± konuÅŸmalarÄ±nÄ± isteyen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bilgiye dayalÄ± konuÅŸacaÄŸÄ±z. Bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yorsak arkasÄ± dolu olan bir ÅŸeyi ifade ediyoruz demektir. Bilgiye dayalÄ± konuÅŸtuÄŸumuz zaman herkes bizi dinler, bunu yapÄ±n. Ä°llerinize gideceksiniz, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reci anlatacaksÄ±nÄ±z. Ã–nce ÅŸuradan baÅŸlayÄ±n, bu Ã¼lkenin bugÃ¼n 2018 tarihini de, gÃ¼nÃ¼nÃ¼ de verin, ÅŸu tarihli TÃ¼rkiye'nin 5 temel sorunu var diyeceksiniz. Bir deÄŸil 5 temel sorun var. 2002'de iktidar olduklarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin bir temel sorunu vardÄ±, toplumsal barÄ±ÅŸ, KÃ¼rt sorunu veya beraber yaÅŸama sorunu. Bu vardÄ± 2002'de. 15 yÄ±ldÄ±r Ã¼lkeyi yÃ¶netenler TÃ¼rkiye'yi 5 temel sorunla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdiler. Nedir 5 temel sorun? Birincisi eÄŸitim, ikincisi dÄ±ÅŸ politika, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ toplumsal barÄ±ÅŸ, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ demokrasi, beÅŸincisi ekonomi. Bunlardan bazen birincisi Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor, bazen bir baÅŸkasÄ± vatandaÅŸÄ±n gÃ¶zÃ¼nde. Ama bu 5 sorun iÃ§ iÃ§e girmiÅŸ durumda."

EÄŸitim sistemini de eleÅŸtiren KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "16 yÄ±lda 14 kez eÄŸitim sistemini deÄŸiÅŸtiren dÃ¼nyada bir Ã¶rnek var mÄ±?" diye sorulmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.