14:49, 28 Nisan 2018 Cumartesi

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Kuzey ve GÃ¼ney Kore Zirvesi aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuzey ve GÃ¼ney Kore liderleri arasÄ±nda dÃ¼n ara bÃ¶lgede gerÃ§ekleÅŸtirilen zirvede taraflarÄ±n Kore YarÄ±madasÄ±'nda gerilimin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tesis edilmesi yolundaki siyasi iradelerini Panmunjom Ortak Deklarasyonu ile aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Kore YarÄ±madasÄ±â€™nda gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nÄ± ve nÃ¼kleer silahsÄ±zlanmayÄ± hedefleyen diplomasi sÃ¼recinin yapÄ±cÄ± ÅŸekilde ilerlemesinin hem bÃ¶lge, hem dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir fÄ±rsat olduÄŸuna dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlara yer verildi:

"GÃ¶reve geldiÄŸi gÃ¼nden bu yana bu sÃ¼recin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesindeki mÃ¼stesna rolÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Kore Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Moon Jae-in'i tebrik ediyoruz. TÃ¼rkiye, Ã¶zel tarihi baÄŸlara sahip olduÄŸu Kore YarÄ±madasÄ±â€™nda uzlaÅŸma, istikrar ve barÄ±ÅŸÄ±n hakim kÄ±lÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§abalarÄ± desteklemeyi ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te taraflarÄ± teÅŸvik etmeyi sÃ¼rdÃ¼recektir."

KUZEY KORE-GÃœNEY KORE ZÄ°RVESÄ°

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in 27 Nisan'da iki Ã¼lke sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Panmunjom AteÅŸkes KÃ¶yÃ¼'nde bir araya gelmiÅŸti.

Liderler, Kore YarÄ±madasÄ±'nda kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik adÄ±mlara ve kararlara tanÄ±klÄ±k ederek, yarÄ±madayÄ± nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rma ve mevcut ateÅŸkesi kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸine varmÄ±ÅŸtÄ±.