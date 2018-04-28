550 yÄ±l Ã¶nce kurban edilen 140 Ã§ocuÄŸa ait mezarlar bulundu

Peru'nun Trujillo kenti yakÄ±nlarÄ±nda 550 yÄ±l Ã¶nce kurban edilen 140 Ã§ocuÄŸa ait mezarlarÄ±n bulunduÄŸu bildirildi..
National Geographic'in Peru kaÅŸifi, Trujillo Ãœniversitesi'nden Gabriel Prieto ve New Orleans'daki Tulane Ãœniversitesi'nden antropolog John Verano baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki uluslararasÄ± bir ekip tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kazÄ±larda, Ã¼lkenin kuzeyinde 550 yÄ±l Ã¶ncesine ait, yaÅŸlarÄ± 5 ile 14 arasÄ±ndaki 140 Ã§ocuÄŸa ve 200 yavru lamaya ait kalÄ±ntÄ±lar bulundu.
Verano, ellerindeki bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, bu Ã§ocuklarÄ±n bir tÃ¶rende kurban edildiÄŸi sonucuna vardÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Arkeolojik kalÄ±ntÄ±lardan Ã§ocuklarÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, kalplerinin Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve sonra batÄ±ya bakan yamaca gÃ¶mÃ¼ldÃ¼kleri, lamalarÄ±n ise doÄŸuya bakacak ÅŸekilde gÃ¶mÃ¼ldÃ¼kleri tespit edildi.
Bulgulara gÃ¶re Ã§ocuklar ve beraberinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ anlaÅŸÄ±lan 200 lamanÄ±n, bu bÃ¶lgede hÃ¼kÃ¼m sÃ¼ren Chimu medeniyeti dÃ¶neminde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ tahmin ediliyor.
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Viyana Belediye BaÅŸkanÄ± Haupl, Ã¼lkede son gÃ¼nlerde tartÄ±ÅŸmalara neden olan ilk ve ana okullarÄ±na yÃ¶nelik getirilmek istenen baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin, "KÄ±zlar baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takÄ±p takmamaya kendileri karar vermelidir. BaÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ MÃ¼slÃ¼man kÄ±zlar ÅŸehrin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ adÄ±na bir zenginlik." dedi.
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Latin Amerika Ã¼lkesi Peru'da arkeologlar, 550 yÄ±l Ã¶nce toplu ÅŸekilde kurban edildiÄŸi sanÄ±lan 140 Ã§ocuÄŸa ait kemik kalÄ±ntÄ±larÄ± buldu.
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