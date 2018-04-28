GÃ¼ncelleme: 14:58, 28 Nisan 2018 Cumartesi

550 yÄ±l Ã¶nce kurban edilen 140 Ã§ocuÄŸa ait mezarlar bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Peru'nun Trujillo kenti yakÄ±nlarÄ±nda 550 yÄ±l Ã¶nce kurban edilen 140 Ã§ocuÄŸa ait mezarlarÄ±n bulunduÄŸu bildirildi..

National Geographic'in Peru kaÅŸifi, Trujillo Ãœniversitesi'nden Gabriel Prieto ve New Orleans'daki Tulane Ãœniversitesi'nden antropolog John Verano baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki uluslararasÄ± bir ekip tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kazÄ±larda, Ã¼lkenin kuzeyinde 550 yÄ±l Ã¶ncesine ait, yaÅŸlarÄ± 5 ile 14 arasÄ±ndaki 140 Ã§ocuÄŸa ve 200 yavru lamaya ait kalÄ±ntÄ±lar bulundu.



Verano, ellerindeki bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, bu Ã§ocuklarÄ±n bir tÃ¶rende kurban edildiÄŸi sonucuna vardÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.



Arkeolojik kalÄ±ntÄ±lardan Ã§ocuklarÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, kalplerinin Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve sonra batÄ±ya bakan yamaca gÃ¶mÃ¼ldÃ¼kleri, lamalarÄ±n ise doÄŸuya bakacak ÅŸekilde gÃ¶mÃ¼ldÃ¼kleri tespit edildi.



Bulgulara gÃ¶re Ã§ocuklar ve beraberinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ anlaÅŸÄ±lan 200 lamanÄ±n, bu bÃ¶lgede hÃ¼kÃ¼m sÃ¼ren Chimu medeniyeti dÃ¶neminde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ tahmin ediliyor.