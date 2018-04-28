15:21, 28 Nisan 2018 Cumartesi

'Ä°stanbul KapÄ±sÄ±ndan Belgrad KapÄ±sÄ±na Dostluk KÃ¶prÃ¼sÃ¼'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandar Vucic'in mayÄ±s ayÄ±ndaki TÃ¼rkiye ziyareti dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen "Ä°stanbul KapÄ±sÄ±ndan Belgrad KapÄ±sÄ±na Dostluk KÃ¶prÃ¼sÃ¼" temalÄ± bisiklet turunun katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±, baÅŸkent Belgrad'dan Ä°stanbulâ€™a doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.

BaÅŸkent Belgrad'daki Ä°stanbul KapÄ±sÄ±'ndan, Ä°stanbul'daki Belgrad KapÄ±sÄ±'na kadar 9 gÃ¼n boyunca pedal Ã§evirecek 4 bisikletÃ§i, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iyi iliÅŸkileri dÃ¼nyaya duyurmayÄ± hedefliyor.

Tura katÄ±lan TÃ¼rk ve SÄ±rp bisikletÃ§iler, CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic ve TÃ¼rkiye'nin Belgrad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Tanju BilgiÃ§'in katÄ±lÄ±mÄ±yla Belgrad'da dÃ¼zenlenen uÄŸurlama tÃ¶reninin ardÄ±ndan, Ä°stanbul'a doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.

"Bu tur, TÃ¼rkiye ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve daha yakÄ±n olduÄŸunun kanÄ±tÄ±dÄ±r"

TÃ¼rkiye'den OÄŸuzhan ErmiÅŸ ve Muhammed Ali OÄŸuz ile SÄ±rbistan'dan Milica Rakic ve Aleksandar Mijatovic'in pedal Ã§evireceÄŸi bisiklet turunun, "mÃ¼thiÅŸ bir dostluk jesti" olduÄŸunu vurgulayan Vucic, "Bu tur, TÃ¼rkiye ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin, gÃ¼n geÃ§tikÃ§e daha ciddi, daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve daha yakÄ±n olduÄŸunun kanÄ±tÄ±dÄ±r." dedi.

YolculuklarÄ± Ã¶ncesinde SÄ±rp bisikletÃ§ilerle konuÅŸtuÄŸunu dile getiren Vucic, "Onlara, yalnÄ±zca kendilerini deÄŸil tÃ¼m Ã¼lkemizi, TÃ¼rk firmalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m iÅŸÃ§ilerimizi ve gelecekte bu firmalarÄ±n istihdam saÄŸlayacaÄŸÄ± tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± temsil ettiklerini sÃ¶yledim." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'nin, SÄ±rbistan'a Ã§ok bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mlarda bulunduÄŸunu anÄ±msatan Vucic, Ã¼lkenin geliÅŸmemiÅŸ ÅŸehirlerinde yakÄ±n zamanda aÃ§Ä±lmasÄ± planlanan TÃ¼rk iÅŸletmelerinin, onlarca yÄ±l iÅŸsiz kalan yÃ¼zlerce kiÅŸiye istihdam saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

VUCÄ°C'DEN DAHA FAZLA YATIRIMCI VURGUSU

TÃ¼rkiye ile siyasi iliÅŸkilerin daha da geliÅŸmesi temennisinde bulunan Vucic, SÄ±rbistan'a daha fazla TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n gelmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

SÄ±rbistan'da, TÃ¼rkiye ile imzalanan Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ± sayesinde et fiyatlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Vucic, "Bu daha baÅŸlangÄ±Ã§, birÃ§ok alanda farklÄ± fÄ±rsatlara sahip olacaÄŸÄ±z." dedi.

BELGRAD BÃœYÃœKELÃ‡Ä°SÄ° BÄ°LGÄ°Ã‡: BU BÄ°SÄ°KLET TURU DA TÃœRKÄ°YE Ä°LE SIRBÄ°STAN'DA YAÅžAYAN Ä°NSANLARI YAKINLAÅžTIRACAKTIR"

Belgrad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi BilgiÃ§ de Ä°stanbul KapÄ±sÄ±'nÄ±n ÅŸehrin giriÅŸini temsil ettiÄŸini anÄ±msatarak, "CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic'in Ankara ziyareti Ã¶ncesinde birÃ§ok ortak noktaya sahip olduÄŸumuzu gÃ¶stermek istiyoruz, bu bisiklet turu da TÃ¼rkiye ile SÄ±rbistan'da yaÅŸayan insanlarÄ± yakÄ±nlaÅŸtÄ±racaktÄ±r. Bu tur, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dostane iliÅŸkinin geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸlÄ±yor." dedi.