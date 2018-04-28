SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandar Vucic'in mayÄ±s ayÄ±ndaki TÃ¼rkiye ziyareti dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen "Ä°stanbul KapÄ±sÄ±ndan Belgrad KapÄ±sÄ±na Dostluk KÃ¶prÃ¼sÃ¼" temalÄ± bisiklet turunun katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±, baÅŸkent Belgrad'dan Ä°stanbulâ€™a doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.
BaÅŸkent Belgrad'daki Ä°stanbul KapÄ±sÄ±'ndan, Ä°stanbul'daki Belgrad KapÄ±sÄ±'na kadar 9 gÃ¼n boyunca pedal Ã§evirecek 4 bisikletÃ§i, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iyi iliÅŸkileri dÃ¼nyaya duyurmayÄ± hedefliyor.
Tura katÄ±lan TÃ¼rk ve SÄ±rp bisikletÃ§iler, CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic ve TÃ¼rkiye'nin Belgrad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Tanju BilgiÃ§'in katÄ±lÄ±mÄ±yla Belgrad'da dÃ¼zenlenen uÄŸurlama tÃ¶reninin ardÄ±ndan, Ä°stanbul'a doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.
"Bu tur, TÃ¼rkiye ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve daha yakÄ±n olduÄŸunun kanÄ±tÄ±dÄ±r"
TÃ¼rkiye'den OÄŸuzhan ErmiÅŸ ve Muhammed Ali OÄŸuz ile SÄ±rbistan'dan Milica Rakic ve Aleksandar Mijatovic'in pedal Ã§evireceÄŸi bisiklet turunun, "mÃ¼thiÅŸ bir dostluk jesti" olduÄŸunu vurgulayan Vucic, "Bu tur, TÃ¼rkiye ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin, gÃ¼n geÃ§tikÃ§e daha ciddi, daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve daha yakÄ±n olduÄŸunun kanÄ±tÄ±dÄ±r." dedi.
YolculuklarÄ± Ã¶ncesinde SÄ±rp bisikletÃ§ilerle konuÅŸtuÄŸunu dile getiren Vucic, "Onlara, yalnÄ±zca kendilerini deÄŸil tÃ¼m Ã¼lkemizi, TÃ¼rk firmalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m iÅŸÃ§ilerimizi ve gelecekte bu firmalarÄ±n istihdam saÄŸlayacaÄŸÄ± tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± temsil ettiklerini sÃ¶yledim." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye'nin, SÄ±rbistan'a Ã§ok bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mlarda bulunduÄŸunu anÄ±msatan Vucic, Ã¼lkenin geliÅŸmemiÅŸ ÅŸehirlerinde yakÄ±n zamanda aÃ§Ä±lmasÄ± planlanan TÃ¼rk iÅŸletmelerinin, onlarca yÄ±l iÅŸsiz kalan yÃ¼zlerce kiÅŸiye istihdam saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye ile siyasi iliÅŸkilerin daha da geliÅŸmesi temennisinde bulunan Vucic, SÄ±rbistan'a daha fazla TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n gelmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
SÄ±rbistan'da, TÃ¼rkiye ile imzalanan Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ± sayesinde et fiyatlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Vucic, "Bu daha baÅŸlangÄ±Ã§, birÃ§ok alanda farklÄ± fÄ±rsatlara sahip olacaÄŸÄ±z." dedi.
Belgrad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi BilgiÃ§ de Ä°stanbul KapÄ±sÄ±'nÄ±n ÅŸehrin giriÅŸini temsil ettiÄŸini anÄ±msatarak, "CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic'in Ankara ziyareti Ã¶ncesinde birÃ§ok ortak noktaya sahip olduÄŸumuzu gÃ¶stermek istiyoruz, bu bisiklet turu da TÃ¼rkiye ile SÄ±rbistan'da yaÅŸayan insanlarÄ± yakÄ±nlaÅŸtÄ±racaktÄ±r. Bu tur, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dostane iliÅŸkinin geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸlÄ±yor." dedi.
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan top ve havan atÄ±ÅŸlarÄ± sonucunda 4 PKK'lÄ± terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, Ã§ok sayÄ±da malzeme ele geÃ§irildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ bilim adamÄ± ve Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼ Sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'Ä± Devlet Konukevi'nde kabul etti.
24 Haziran seÃ§imleri iÃ§in ilk mitingini Ä°zmir'de yapan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu iÃ§in, "Daha Ã¶nceleri 'Darbe olursa tankÄ±n Ã¼zerine Ã¶nce ben Ã§Ä±karÄ±m' diyen kiÅŸi, bu defa tanklarÄ±n korumasÄ±nda havalimanÄ±ndan hareket ediyor. Åžimdi bunlarÄ± inkar ediyor. YandÄ±n Kemal yandÄ±n. Sen darbe karÅŸÄ±tÄ± deÄŸil darbecisin."dedi.
MAZLUMDER'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "HaklarÄ±nda hÃ¼kÃ¼m verilen 28 Åžubat darbecileri tutuksuz yargÄ±lanÄ±rken, maÄŸdurlarÄ±n devam eden tutukluluklarÄ± hiÃ§bir vicdan tarafÄ±ndan kabul edilemez." denildi.
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "Bu sene, hemen Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay 5 bin kiÅŸinin daha PTT ailesine katÄ±lmasÄ±, Ã¼lkemize hizmet etmesi adÄ±na istihdam sÃ¼recini baÅŸlatacaÄŸÄ±z ve 5 bin kiÅŸiye istihdam saÄŸlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.
BaÅŸkent Belgrad'daki Ä°stanbul KapÄ±sÄ±'ndan, Ä°stanbul'daki Belgrad KapÄ±sÄ±'na kadar 9 gÃ¼n boyunca pedal Ã§evirecek 4 bisikletÃ§i, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iyi iliÅŸkileri dÃ¼nyaya duyurmayÄ± hedefliyor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kuzey ve GÃ¼ney Kore liderlerinin kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tesis edilmesi yolundaki iradelerini aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, il baÅŸkanlarÄ±ndan bilgiye dayalÄ± konuÅŸmalarÄ±nÄ± isteyerek "Bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yorsak arkasÄ± dolu olan bir ÅŸeyi ifade ediyoruz demektir. Bilgiye dayalÄ± konuÅŸtuÄŸumuz zaman herkes bizi dinler, bunu yapÄ±n" ifadesini kullandÄ±.
11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacaÄŸÄ± iddialarÄ± ile ilgili, "Temel Bey'in Ã§abalarÄ± sonrasÄ± geniÅŸ bir mÃ¼tabakat olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle adaylÄ±ÄŸÄ±m sÃ¶z konusu deÄŸildir." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ve Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Zarif ile, Moskovaâ€™daki TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran ÃœÃ§lÃ¼ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Belgradâ€™ta dÃ¼zenlenecek "Turkish Airlines Final Four" iÃ§in 5 ilave sefer gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi belirtildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu yeni bir dÃ¶nemle ilgili bÃ¼tÃ¼n altyapÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z tamam. Yeni dÃ¶nemde ilk iÅŸlerimizden biri inÅŸallah Kanal Ä°stanbul'un inÅŸasÄ±nÄ± baÅŸlatmak olacaktÄ±r" dedi.
YargÄ±tay 13. Hukuk Dairesi, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesi kapsamÄ±nda sÃ¶zleÅŸmeyle kaÃ§ak gecekondusunu devredenlerin, gecekondusu iÃ§in sadece enkaz bedeli isteyebileceÄŸine, baÅŸka bir bedel talep edemeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde karar verdi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 4305 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi, ayrÄ±ca 20-27 Nisan'da Tunceli, Siirt, DiyarbakÄ±r, ÅžÄ±rnak ve Irak'Ä±n kuzeyindeki operasyonlarda da 41 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi.
Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak beklendiÄŸi belirtildi.
FETÃ–'nÃ¼n evraklarÄ±nÄ± kargo ile ABD'ye gÃ¶ndermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± imamÄ±" ve darbe giriÅŸiminin de kilit isimlerinden firari Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeni EsmaÃ¼l HÃ¼sna Ã–ksÃ¼z, tutuklandÄ±