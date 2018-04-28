15:39, 28 Nisan 2018 Cumartesi

PTT'ye mayÄ±s ayÄ±nda 5 bin personel alÄ±nacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla TofaÅŸ TÃ¼rk Otomobil FabrikasÄ± AÅž Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen "PTT AraÃ§ Teslim TÃ¶reni"nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, PTT'nin artÄ±k bir dÃ¼nya markasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

PTT'nin zorlu sÃ¼reÃ§lerden geÃ§tiÄŸini hatÄ±rlatan Arslan, "PTT, 15 yÄ±l Ã¶nce birÃ§ok kurumda olduÄŸu gibi devlet eliyle hizmet veren ve tÃ¼m kurumlarÄ±n 'battÄ±, batacak' dendiÄŸi bir ortamda hazineye yÃ¼k olurken bugÃ¼n tam tersine TÃ¼rkiye'nin, dÃ¼nyanÄ±n yÃ¼kÃ¼nÃ¼ taÅŸÄ±yan, gÃ¼zide bir kurum haline geldi. PTT bu geliÅŸimi bu deÄŸiÅŸimi yaÅŸarken, sadece TÃ¼rkiye'nin deÄŸil dÃ¼nyanÄ±n da Ã¶ncÃ¼ kuruluÅŸlarÄ±ndan biri haline geldi." diye konuÅŸtu.

5 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° Ä°STÄ°HDAM EDÄ°LECEK

Ä°stihdamla ilgili de aÃ§Ä±klama yapan Arslan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Bu sene, hemen Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay 5 bin kiÅŸinin daha PTT ailesine katÄ±lmasÄ±, Ã¼lkemize hizmet etmesi adÄ±na istihdam sÃ¼recini baÅŸlatacaÄŸÄ±z ve 5 bin kiÅŸiye istihdam saÄŸlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. BÃ¶ylece 5 bin aileye daha aÅŸ, iÅŸ, ekmek demek. Ä°ÅŸte PTT bunu yaparken bununla da yetinmeyecek inÅŸallah, bÃ¼yÃ¼meye devam edecek. 5 bin kiÅŸilik alÄ±mla PTT'mize, kurumumuza, bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun diyorum."