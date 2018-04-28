PTT'ye mayÄ±s ayÄ±nda 5 bin personel alÄ±nacak

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla TofaÅŸ TÃ¼rk Otomobil FabrikasÄ± AÅž Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen "PTT AraÃ§ Teslim TÃ¶reni"nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, PTT'nin artÄ±k bir dÃ¼nya markasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
PTT'nin zorlu sÃ¼reÃ§lerden geÃ§tiÄŸini hatÄ±rlatan Arslan, "PTT, 15 yÄ±l Ã¶nce birÃ§ok kurumda olduÄŸu gibi devlet eliyle hizmet veren ve tÃ¼m kurumlarÄ±n 'battÄ±, batacak' dendiÄŸi bir ortamda hazineye yÃ¼k olurken bugÃ¼n tam tersine TÃ¼rkiye'nin, dÃ¼nyanÄ±n yÃ¼kÃ¼nÃ¼ taÅŸÄ±yan, gÃ¼zide bir kurum haline geldi. PTT bu geliÅŸimi bu deÄŸiÅŸimi yaÅŸarken, sadece TÃ¼rkiye'nin deÄŸil dÃ¼nyanÄ±n da Ã¶ncÃ¼ kuruluÅŸlarÄ±ndan biri haline geldi." diye konuÅŸtu.
Ä°stihdamla ilgili de aÃ§Ä±klama yapan Arslan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:
"Bu sene, hemen Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay 5 bin kiÅŸinin daha PTT ailesine katÄ±lmasÄ±, Ã¼lkemize hizmet etmesi adÄ±na istihdam sÃ¼recini baÅŸlatacaÄŸÄ±z ve 5 bin kiÅŸiye istihdam saÄŸlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. BÃ¶ylece 5 bin aileye daha aÅŸ, iÅŸ, ekmek demek. Ä°ÅŸte PTT bunu yaparken bununla da yetinmeyecek inÅŸallah, bÃ¼yÃ¼meye devam edecek. 5 bin kiÅŸilik alÄ±mla PTT'mize, kurumumuza, bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun diyorum."
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan top ve havan atÄ±ÅŸlarÄ± sonucunda 4 PKK'lÄ± terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, Ã§ok sayÄ±da malzeme ele geÃ§irildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ bilim adamÄ± ve Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼ Sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'Ä± Devlet Konukevi'nde kabul etti.
24 Haziran seÃ§imleri iÃ§in ilk mitingini Ä°zmir'de yapan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu iÃ§in, "Daha Ã¶nceleri 'Darbe olursa tankÄ±n Ã¼zerine Ã¶nce ben Ã§Ä±karÄ±m' diyen kiÅŸi, bu defa tanklarÄ±n korumasÄ±nda havalimanÄ±ndan hareket ediyor. Åžimdi bunlarÄ± inkar ediyor. YandÄ±n Kemal yandÄ±n. Sen darbe karÅŸÄ±tÄ± deÄŸil darbecisin."dedi.
MAZLUMDER'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "HaklarÄ±nda hÃ¼kÃ¼m verilen 28 Åžubat darbecileri tutuksuz yargÄ±lanÄ±rken, maÄŸdurlarÄ±n devam eden tutukluluklarÄ± hiÃ§bir vicdan tarafÄ±ndan kabul edilemez." denildi.
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "Bu sene, hemen Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay 5 bin kiÅŸinin daha PTT ailesine katÄ±lmasÄ±, Ã¼lkemize hizmet etmesi adÄ±na istihdam sÃ¼recini baÅŸlatacaÄŸÄ±z ve 5 bin kiÅŸiye istihdam saÄŸlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.
BaÅŸkent Belgrad'daki Ä°stanbul KapÄ±sÄ±'ndan, Ä°stanbul'daki Belgrad KapÄ±sÄ±'na kadar 9 gÃ¼n boyunca pedal Ã§evirecek 4 bisikletÃ§i, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iyi iliÅŸkileri dÃ¼nyaya duyurmayÄ± hedefliyor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kuzey ve GÃ¼ney Kore liderlerinin kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tesis edilmesi yolundaki iradelerini aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, il baÅŸkanlarÄ±ndan bilgiye dayalÄ± konuÅŸmalarÄ±nÄ± isteyerek "Bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yorsak arkasÄ± dolu olan bir ÅŸeyi ifade ediyoruz demektir. Bilgiye dayalÄ± konuÅŸtuÄŸumuz zaman herkes bizi dinler, bunu yapÄ±n" ifadesini kullandÄ±.
11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacaÄŸÄ± iddialarÄ± ile ilgili, "Temel Bey'in Ã§abalarÄ± sonrasÄ± geniÅŸ bir mÃ¼tabakat olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle adaylÄ±ÄŸÄ±m sÃ¶z konusu deÄŸildir." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ve Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Zarif ile, Moskovaâ€™daki TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran ÃœÃ§lÃ¼ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Belgradâ€™ta dÃ¼zenlenecek "Turkish Airlines Final Four" iÃ§in 5 ilave sefer gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi belirtildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu yeni bir dÃ¶nemle ilgili bÃ¼tÃ¼n altyapÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z tamam. Yeni dÃ¶nemde ilk iÅŸlerimizden biri inÅŸallah Kanal Ä°stanbul'un inÅŸasÄ±nÄ± baÅŸlatmak olacaktÄ±r" dedi.
YargÄ±tay 13. Hukuk Dairesi, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesi kapsamÄ±nda sÃ¶zleÅŸmeyle kaÃ§ak gecekondusunu devredenlerin, gecekondusu iÃ§in sadece enkaz bedeli isteyebileceÄŸine, baÅŸka bir bedel talep edemeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde karar verdi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 4305 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi, ayrÄ±ca 20-27 Nisan'da Tunceli, Siirt, DiyarbakÄ±r, ÅžÄ±rnak ve Irak'Ä±n kuzeyindeki operasyonlarda da 41 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi.
Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak beklendiÄŸi belirtildi.
FETÃ–'nÃ¼n evraklarÄ±nÄ± kargo ile ABD'ye gÃ¶ndermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± imamÄ±" ve darbe giriÅŸiminin de kilit isimlerinden firari Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeni EsmaÃ¼l HÃ¼sna Ã–ksÃ¼z, tutuklandÄ±