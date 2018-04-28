15:44, 28 Nisan 2018 Cumartesi

Ermenistanâ€™da siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ermenistan CumhurbaÅŸkanÄ± Armen Sarkisyanâ€™Ä±n eski BaÅŸbakan Serj Sarkisyan ve geÃ§ici BaÅŸbakan Karen Karapetyan ile Ã¼lkede yaÅŸanan gergin durum hakkÄ±nda istiÅŸarede bulunduÄŸu bildirildi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin yapÄ±cÄ± geÃ§tiÄŸi belirtilerek, CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkisyanâ€™Ä±n ortak Ã§abayla siyasi gÃ¼Ã§lerin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak kabul edilebilir bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunacaÄŸÄ±na olan Ã¼midi vurgulandÄ±.

AÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkisyanâ€™Ä±n iÃ§ politikadaki gerginliÄŸin azalmasÄ± ve etkili bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak amacÄ±yla siyasi istiÅŸarelere devam edeceÄŸi kaydedildi.

MUHALÄ°F HAREKETÄ°N LÄ°DERÄ° PAÅžÄ°NYAN Ä°LE DE GÃ–RÃœÅžTÃœ

CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkisyan, muhalif hareketin lideri PaÅŸinyan ile de bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti.

Bu arada muhalif hareketin lideri milletvekili Nikol PaÅŸinyan, Ermenistanâ€™Ä±n kuzeyindeki ÅŸehirlerde protesto eylemlerine devam ediyor. DÃ¼n GÃ¼mrÃ¼ ÅŸehrinde miting dÃ¼zenleyen PaÅŸinyan, bugÃ¼n de doÄŸduÄŸu ÅŸehir Ä°cevan ile Vanadzor ÅŸehrindeki mitinglere katÄ±lÄ±yor.

Ermenistan Parlamentosunda Serj Sarkisyanâ€™Ä±n baÅŸbakan olarak seÃ§ilmesinin ardÄ±ndan muhalefet iki defa cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Sarkisyanâ€™Ä± Ã¼lkeyi kÃ¶tÃ¼ yÃ¶nettiÄŸi ve ekonomiye zarar verdiÄŸi gerekÃ§esiyle suÃ§lamÄ±ÅŸ, protesto gÃ¶sterilerine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

ProtestolarÄ±n artmasÄ± Ã¼zerine Sarkisyan baÅŸbakanlÄ±ktan istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, muhalif hareketin lideri PaÅŸinyanâ€™Ä±n haklÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Ancak Sarkisyanâ€™Ä±n istifasÄ±nÄ± yeterli bulmayan muhalif hareket, PaÅŸinyanâ€™Ä±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nda geÃ§ici hÃ¼kÃ¼metin yeniden kurulmasÄ±nÄ± ve erken seÃ§imlere gidilmesini talep ediyor.

Ermenistanâ€™da daha Ã¶nce yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile baÅŸbakanÄ±n yetkileri artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.